ليبرون جيمس يحيي تايلور سويفت وترافيس كيلسي خلال خسارة كافالييرز في المباراة الثالثة أمام نيكس

لعبة معترف بها لعبة بين ليبرون جيمس، ترافيس كيلسي وتايلور سويفت.

صرخ نجم ليكرز وأيقونة كافالييرز بالزوجين القويين على إنستغرام أثناء جلوسهما في الملعب في المباراة الثالثة من نهائيات المؤتمر الشرقي بين كليفلاند ونيكس في Rocket Mortgage Fieldhouse مساء السبت.

كان Kelce يرتدي لون LeBron 7 MVP من خط Nike المميز، والذي كان بالتأكيد سببًا إضافيًا لصرخة الزوجين.

نشر جيمس، الذي لعب 11 موسمًا في كليفلاند، صورة لنهاية The Chiefs الضيقة والفائز بجائزة جرامي 14 مرة في مقاعدهم في قصص Instagram الخاصة به مع تعليق يتضمن التحية والرموز التعبيرية للتاج.

وخسر كافالييرز المباراة 121-108 ليتأخر بنتيجة 3-0 أمام نيكس، الذي أصبح الآن على بعد فوز واحد من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

أصبح كيلسي، وهو مواطن من ولاية أوهايو لعب كرة الكلية في سينسيناتي، منتشرًا على نطاق واسع لأكثر من مجرد حضوره في اللعبة بعد أن تناول جعة أثارت إعجاب الجمهور وتركت سويفيت مضطرة إلى وضع يدها على وجهها لإخفاء ضحكها.

ولم يساعد ذلك الفريق المضيف حيث لم يتأخر نيكس، الذي أثار إعجاب جيمس في هجومه، أبدًا في المباراة، مما جعل كيلسي يبدو مكسورًا وسقط في مقعده في الربع الرابع. تخلى بطل الدوري الاميركي للمحترفين أربع مرات عن “تاجه” لكيلسي باعتباره أشهر رياضي في شمال شرق أوهايو في عام 2023 خلال ذروة الضجة حول سويفت وكيلسي.

كان جيمس، الذي يعمل حاليًا كوكيل حر، ضمن الفريق في المرة الأخيرة التي وصل فيها كافالييرز إلى نهائيات المؤتمر الشرقي خلال موسم 2017-18 قبل أن يخسروا في النهاية أمام ووريورز في رحلتهم الرابعة على التوالي إلى النهائيات.

لقد حقق أفضل هدافي الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق الامتياز في بطولة الدوري الاميركي للمحترفين الوحيدة عندما ساعد هو وكايري إيرفينغ في حشد كليفلاند من تأخره 3-1 للفوز على غولدن ستايت في سبع مباريات في عام 2016. لا يمكن أبدًا استبعاد العودة إلى كليفلاند لإنهاء مسيرته على الأرجح.

يعرف Kelce أيضًا شيئًا أو اثنين عن الحلقات، بعد أن فاز بثلاثة Super Bowls مع The Chiefs، الذي عاد إليه بعقد لمدة عام واحد في هذا الموسم بعد أن انتشرت شائعات التقاعد حوله بعد الموسمين الأخيرين. تأمل مدينة كانساس سيتي في عودة لاعب الوسط باتريك ماهومز للأسبوع الأول بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ضد فريق Chargers في ديسمبر.

ومع ذلك، فقد تم منح خاتمه الأكثر أهمية لسويفت عندما تمت خطبتهما في أغسطس، ومن المتوقع أن يتزوجا في مدينة نيويورك في 3 يوليو.