ليبرون جيمس يعود لفريق الليكرز بعد غياب لأسباب شخصية

عاد ليبرون جيمس إلى تشكيلة فريق ليكرز مساء الأحد بعد غيابه عن آخر مباراتين لأسباب شخصية وإصابة في القدم اليسرى، وبينما قال للصحفيين إنه يشعر “بحالة جيدة جدًا”، كشف النجم البالغ من العمر 40 عامًا أيضًا أن قدمه الإصابة لم تتلاشى بعد

وقال جيمس للصحفيين بعد فوز ليكرز 116-110 على جريزليز: “لم أقف ورائي”. “إنه شيء يومي.”

وأضاف جيمس أنه تعامل مع إصابة القدم منذ بضع سنوات، حسبما ذكرت المنفذ.

وكان المدرب جي جي ريديك قد وصف في وقت سابق غيابه “لأسباب شخصية” بأنه غياب مبرر.

صرح ريديك للصحفيين يوم الأربعاء أن جيمس – الذي غاب عن مباراته الأولى هذا الموسم في 8 ديسمبر ضد تريل بليزرز – لم يكن مع الفريق وسيستغرق “بعض الوقت” قبل العودة، وشمل ذلك المباراة الثانية التي غاب عنها يوم الجمعة ضد تيمبروولفز. .

لكنه عاد يوم الأحد وانتهى برصيد 18 نقطة في تسديد 7 مقابل 17، على الرغم من أن ذلك لم يساعد في متوسط ​​التهديف (23.0 نقطة لكل مباراة تدخل الليل) ليكون أدنى علامة لجيمس منذ موسمه الصاعد (20.9). .

في مرحلة ما خلال هذا الركود الأخير، أهدر جيمس 20 رميات ثلاثية متتالية، على الرغم من أنه سجل 6 من 11 تسديدة من خارج القوس خلال مباراته الأخيرة قبل غياب المباراتين وأضاف ثلاث رميات ثلاثية أخرى يوم الأحد.

وقال جيمس للصحفيين، بحسب وكالة أسوشييتد برس: “شعرت بقدمي، وشعرت بجسدي … لقد قمت بتمرين ما قبل المباراة يوم الأحد من أجل مباراة بورتلاند وقررت أنه ربما كان من الأفضل أن أحصل على إجازة في ذلك اليوم”. “لقد أتيحت لي الفرصة لقضاء المزيد من الأيام والحصول على عقلي وجسدي وكل شيء حيث أردت أن أكون فيه الليلة، وقد نجح الأمر”.

جيمس، الذي تمت صياغة ابنه بروني من قبل لوس أنجلوس في الجولة الثانية من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024 وتنقل بين الدوري الاميركي للمحترفين والدوري جي، ولا يلعب فريق ليكرز (14-12) مرة أخرى حتى يوم الخميس، عندما يسافرون لمواجهة الملوك.

وقال جيمس للصحفيين يوم الأحد: “من النادر جدًا على مدار الموسم أن تتمكن من الاستفادة من الجدول الزمني، وقد تمكنت من القيام بذلك الأسبوع الماضي”.