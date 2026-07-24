ليبرون جيمس ينضم إلى 76ers بعد رحيله عن ليكرز

انتهت فترة ليبرون جيمس مع ليكرز في نهاية يونيو دون التأكد من المكان الذي سيلعب فيه بعد ذلك.

والآن أصبحت وجهته التالية معروفة.

يغادر هداف الدوري على الإطلاق فريق ليكرز للتوقيع مع 76ers بعد أن أمضى ثماني سنوات في جنوب كاليفورنيا.

يقال إنه سيوقع صفقة لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار تتضمن أيضًا خيار اللاعب، وفقًا لـ ESPN.

“اعتقدت أنني انتهيت عندما انتهى الموسم. لم أكن مستعدًا للإعلان عن ذلك، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى بعض الوقت لاتخاذ القرار حقًا، لكنني كنت متأكدًا تمامًا من أنني لعبت مباراتي الأخيرة. لقد كنت صادقًا في ذلك المؤتمر الصحفي الأخير عندما قلت إنني بحاجة إلى النظر إلى نفسي واتخاذ القرار إذا كنت لا أزال أحب هذه اللعبة،” غرد جيمس صباح الجمعة. “ما زلت أحب هذه اللعبة حقًا، ولدي المزيد لأقدمه. لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية مميزة حقًا. لم أتمكن مطلقًا من معرفة ما يجب فعله وتخصيص وقت حقيقي للتفكير فقط

“لقد أمضيت بضعة أشهر رائعة مع كل الأشخاص الذين أحبهم محاولًا اكتشاف كل شيء. هذا هو قراري الأخير. لن أسعى للحصول على المال. لن أسعى للحصول على عائلة. ما الذي ألعب من أجله حقًا في هذه المرحلة؟ ما زلت أرغب في التضحية. ما زلت أرغب في العمل. ما زلت أرغب في العمل. ما زلت أرغب في المنافسة والفوز والحصول على فرصة للشعور بالفوز ببطولة أخرى. أعتقد أنني أستطيع المساعدة في جعل فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فريق بطولة وأنا متحمس جدًا لذلك”. قم بتنشيط قاعدة جماهيرية جديدة وابدأ هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة، شكرًا لك لوس أنجلوس، سأظل أحبها إلى الأبد، وسيظل شمال شرق أوهايو موطنًا دائمًا 🙏🏾🫡👑.

قرار جيمس بصفته وكيلًا حرًا غير مقيد أنهى أطول فترة له على التوالي مع الامتياز، حيث تجاوزت مواسمه الثمانية المتتالية مع ليكرز المواسم السبعة الأولى من مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين التي قضاها مع كافالييرز.

سينضم إلى فريق Sixers الذي حصل على أفضل لاعب في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024، جايلين براون، في وقت سابق من شهر يوليو، مما يعزز القائمة التي ضمت بالفعل حارس All-NBA Tyrese Maxey، و2023 NBA MVP Joel Embiid، وحائز الفريق الأول All-Rookie VJ Edgecombe.

وبلغ متوسط ​​جيمس البالغ من العمر 41 عامًا 25.9 نقطة و7.9 تمريرات حاسمة و7.7 متابعات و1.2 سرقة منذ انضمامه إلى ليكرز كوكيل مجاني في عام 2018.

جيمس، الذي سيبلغ 42 عامًا في ديسمبر، بلغ متوسطه 20.9 نقطة و7.2 تمريرات حاسمة و6.1 متابعات و1.2 سرقة خلال موسم الدوري الاميركي للمحترفين الثالث والعشرين غير المسبوق الذي تميز بالتحولات والمنعطفات التي لم يتعامل معها من قبل: غاب عن أول 14 مباراة بسبب عرق النسا وكونه خيارًا ثالثًا في أواخر الموسم قبل لوكا دونسيتش وأوستن ريفز خلال أفضل فترة ليكرز هذا الموسم.

وعندما تم تهميش دونسيتش وريفز لإنهاء الموسم العادي وفي بداية التصفيات، عاد جيمس ليصبح الخيار رقم 1 وقاد فريق ليكرز للفوز في سلسلة الجولة الأولى من ست مباريات على روكتس.

حصل جيمس على جائزة Hall of Fame مع فريق Lakers: ثماني مرات كل النجوم؛ حائز على جائزة الدوري الاميركي للمحترفين سبع مرات، وبطل الدوري الاميركي للمحترفين وأفضل لاعب في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2020 وبطل كأس الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2023.

لقد تجاوز أيضًا الرقم القياسي المسجل في الموسم العادي لكريم عبد الجبار (38387) في 7 فبراير 2023، ويسجل الآن 43440 نقطة في الموسم العادي.

أنهى جيمس فترة ولايته الثانية مع فريق كافالييرز ووقع عقدًا مدته أربع سنوات بقيمة 154 مليون دولار مع فريق ليكرز خلال موسم 2018.

لم يسير الموسم الأول كما هو مأمول، حيث تعرض جيمس لإصابة في الفخذ في 25 ديسمبر 20218 مما أبعده عن الملاعب لمدة 17 مباراة متتالية، وهي أول إصابة كبيرة في مسيرته، حيث غاب ليكرز عن موسم 2018-19.

بعد إعادة التجهيز خارج الموسم، والتي تضمنت تداول النجم الكبير أنتوني ديفيس واستبدال لوك والتون بفرانك فوجل كمدرب رئيسي، عاد جيمس وليكرز مرة أخرى في موسم 2019-20، وفازا بلقب الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2020.

شهدت العلاقة بين جيمس وليكرز انقسامات على مدار العقد. ولكن عند كل منعطف محوري، يعود الجانبان إلى بعضهما البعض.

ولكن ليس هذه المرة.

أراد فريق ليكرز إعادة جيمس، لكن ذلك لم يكن أولويتهم الأولى حيث كانوا يتطلعون إلى بناء القائمة المثالية حول دونسيتش، الذي حل محل جيمس كوجه للامتياز بعد أن تم تداوله مع لوس أنجلوس في فبراير 2025.

قام ليكرز بعدة تحركات في الوكالة الحرة بعد أن أعلن جيمس أنه لن يعود إلى ليكرز: ريفز (أربع سنوات، 180 مليون دولار)، ووكر كيسلر (أربع سنوات، 130 مليون دولار)، كوينتين غرايمز (أربع سنوات، 60 مليون دولار)، ساندرو ماموكيلاشفيلي (أربع سنوات، 52 مليون دولار)، كولين سيكستون (سنتان، 19 مليون دولار)، كيفون لوني (عام واحد، 3.9 مليون دولار) وزيير ويليامز (عام واحد، 3.9 مليون دولار) سنة، 2.8 مليون دولار).

وجيمس، بعد أن ساعد في إعادة ليكرز إلى أهميته، سينهي مسيرته في مكان آخر.