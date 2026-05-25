ليست أدراج، وليست أرفف – وهي أدوات الحمام الأساسية التي يمكنك استخدامها لتخزين التوابل

يمكن أن تكون فوضى المطبخ محبطة حقًا، وهذا هو السبب الأول الذي يجعلنا نبحث عن أفكار تخزين أفضل لكل شيء بدءًا من القدور والمقالي وحتى أكواب القياس. في بعض الأحيان، تأتي الحلول غير المتوقعة والمفيدة من عنصر ينتمي عادةً إلى غرفة أخرى، مثل إعادة استخدام علبة الدش في رف التوابل. يحتفظ الكثير منا بالتوابل الأساسية في الأدراج أو على أرفف الخزانة، حيث تصبح بسرعة غير منظمة وبعيدة المنال أثناء الطهي. من خلال تخزينها في علبة الدش وتعليقها على الحائط في متناول اليد، يمكنك حل مشكلات تخزين التوابل المتعددة في وقت واحد.
إنها طريقة عبقرية لتخزين التوابل دون فوضى في مطبخك، ولن تضطر إلى فتح درج أو خزانة، الأمر الذي قد يجده البعض مملاً ويسبب احتكاكًا في سير العمل. ما عليك سوى الوصول إلى التوابل الخاصة بك والتقاطها من العلبة المعلقة. نظرًا لأن علب الدش مصممة بأرفف لحفظ زجاجات الشامبو، فيمكنها حمل كل شيء بدءًا من مسحوق الثوم وحتى زيت الزيتون.
إذا قمت بشراء واحدة جديدة، هناك العديد من الخيارات الأنيقة والحديثة للاختيار من بينها. تبلغ تكلفة علبة الدش السلكية Home Collection من Dollar Tree 1.50 دولارًا فقط. يمكنك أيضًا إعادة استخدام قطعة قديمة لديك في المخزن أو وضع بعض اللمسات اليدوية على تلك الرخيصة المتوفرة في متاجر التوفير أو المراكز المنزلية. علبة من رذاذ الطلاء يمكن أن تفعل المعجزات.
بعض الطرق لتجميل علبة الدش الخاصة بك وتحويلها إلى رف توابل
سواء قررت استخدام علبة دش جديدة أو مُخزنة لاستخدامها كرف للتوابل، فكر في استخدام العلبة السلكية ذات الرفوف المتدرجة. إنها أقوى من البلاستيك، والهيكل المفتوح يجعل من السهل رؤية التوابل الخاصة بك في لمحة. للحصول على مجموعة توابل أكبر، ابحث عن علبة الدش ذات طبقات أكثر أو احصل على اثنتين لتعليقهما جنبًا إلى جنب على الحائط.
هناك العديد من الطرق لتخصيص علبة الدش كرف للتوابل. يمكنك ربط أو ربط سلال بلاستيكية صغيرة مستطيلة الشكل من Dollar Tree مقابل 1.50 دولارًا أمريكيًا مقابل ثلاث عبوات لتوفير مساحة تخزين أكبر للتوابل. يمكنك أيضًا إضافة بعض الخطافات على شكل حرف S إلى الأسفل لتعليق الأواني أو أدوات الحفر. إذا كنت تبحث عن طرق لإعادة استخدام الخشب الخردة، فيمكنك أيضًا صنع أرفف خشبية صغيرة تناسب بشكل مريح داخل رفوف السلك. هذا يمنع العناصر من الانزلاق ويضيف بعض الطراز الريفي أو سحر المزرعة.
يمكنك أيضًا إنشاء رف توابل لاستخدامه عند الشواء بالخارج. املأها بجميع مستلزمات توابل الشواء الخاصة بك، وقم بتخزينها في مخزن المؤن. عندما تكون مستعدًا للشواء في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك إخراج الرف بالكامل بيد واحدة فقط.