ليست أدراج، وليست أرفف – وهي أدوات الحمام الأساسية التي يمكنك استخدامها لتخزين التوابل

يمكن أن تكون فوضى المطبخ محبطة حقًا، وهذا هو السبب الأول الذي يجعلنا نبحث عن أفكار تخزين أفضل لكل شيء بدءًا من القدور والمقالي وحتى أكواب القياس. في بعض الأحيان، تأتي الحلول غير المتوقعة والمفيدة من عنصر ينتمي عادةً إلى غرفة أخرى، مثل إعادة استخدام علبة الدش في رف التوابل. يحتفظ الكثير منا بالتوابل الأساسية في الأدراج أو على أرفف الخزانة، حيث تصبح بسرعة غير منظمة وبعيدة المنال أثناء الطهي. من خلال تخزينها في علبة الدش وتعليقها على الحائط في متناول اليد، يمكنك حل مشكلات تخزين التوابل المتعددة في وقت واحد.

إنها طريقة عبقرية لتخزين التوابل دون فوضى في مطبخك، ولن تضطر إلى فتح درج أو خزانة، الأمر الذي قد يجده البعض مملاً ويسبب احتكاكًا في سير العمل. ما عليك سوى الوصول إلى التوابل الخاصة بك والتقاطها من العلبة المعلقة. نظرًا لأن علب الدش مصممة بأرفف لحفظ زجاجات الشامبو، فيمكنها حمل كل شيء بدءًا من مسحوق الثوم وحتى زيت الزيتون.

إذا قمت بشراء واحدة جديدة، هناك العديد من الخيارات الأنيقة والحديثة للاختيار من بينها. تبلغ تكلفة علبة الدش السلكية Home Collection من Dollar Tree 1.50 دولارًا فقط. يمكنك أيضًا إعادة استخدام قطعة قديمة لديك في المخزن أو وضع بعض اللمسات اليدوية على تلك الرخيصة المتوفرة في متاجر التوفير أو المراكز المنزلية. علبة من رذاذ الطلاء يمكن أن تفعل المعجزات.