ليست أرضيات: حافة الممر المرصوفة بالحصى الصديقة للبيئة بمظهر طبيعي

يرغب معظم أصحاب المنازل في تصوير الفناء الأمامي لمنزلهم بأفضل صورة. بعد كل شيء، هذا هو أول شيء يراه الناس عندما يتوقفون في منزلك. قم بتثبيت ممر مرصوف بالحصى وستقوم على الفور بتحسين المناظر الطبيعية الخاصة بك مع توفير سهولة الوصول إلى المرآب الخاص بك أو موقف السيارات بعيدًا عن الشارع. ومع ذلك، لا يمكنك مجرد تفريغ كمية من الحصى في خط ثم إنهاء الأمر. أنت بحاجة إلى إضافة حواف الممر للحصول على تشطيب أنيق وجذاب وصغير الحجم. هناك الكثير من الأفكار الأنيقة والبسيطة لحواف الممرات المرصوفة بالحصى للاختيار من بينها. في حين أن الرصف يحظى بشعبية دائمة، إذا كنت تفضل المواد الصديقة للبيئة وذات المظهر الطبيعي، ففكر في روابط السكك الحديدية.

روابط السكك الحديدية هي ألواح خشبية متينة تتوضع بشكل عمودي على المسارات الفولاذية على السكك الحديدية. نظرًا لطبيعتها طويلة الأمد – بفضل المواد الحافظة الكيميائية التي يتم معالجتها بها – فقد تم إعادة استخدام روابط السكك الحديدية القديمة في تنسيق الحدائق لعقود من الزمن. ومع ذلك، يتم استخدام الكريوسوت لتعزيز قوة وطول عمر هذه الألواح، وهو سام.

وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى أن هذا المبيد الكيميائي يشكل مخاطر صحية تتعلق بالسرطان وغير السرطان، ويجب التخلص من الأخشاب المعالجة به بشكل آمن، وعدم استخدامه في الساحات الأمامية السكنية. لذلك، يجب عليك توخي الحذر عند استكشاف أي نصائح وأفكار حول كيفية تنسيق ساحتك باستخدام روابط السكك الحديدية. يمكن أن يتسرب الكريوسوت من الخشب إلى التربة المحيطة، لذا تجنب استخدام روابط السكك الحديدية كحواف في أي مكان بالقرب من الحدائق الصالحة للأكل ومصادر المياه ومناطق لعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة. أو للحصول على نفس المظهر الريفي ولكن بطريقة أكثر أمانًا، يمكنك الاستثمار في أشكال تشبه ربطات العنق الخاصة بالسكك الحديدية.