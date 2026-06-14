ليست أرضيات: حافة الممر المرصوفة بالحصى الصديقة للبيئة بمظهر طبيعي

يرغب معظم أصحاب المنازل في تصوير الفناء الأمامي لمنزلهم بأفضل صورة. بعد كل شيء، هذا هو أول شيء يراه الناس عندما يتوقفون في منزلك. قم بتثبيت ممر مرصوف بالحصى وستقوم على الفور بتحسين المناظر الطبيعية الخاصة بك مع توفير سهولة الوصول إلى المرآب الخاص بك أو موقف السيارات بعيدًا عن الشارع. ومع ذلك، لا يمكنك مجرد تفريغ كمية من الحصى في خط ثم إنهاء الأمر. أنت بحاجة إلى إضافة حواف الممر للحصول على تشطيب أنيق وجذاب وصغير الحجم. هناك الكثير من الأفكار الأنيقة والبسيطة لحواف الممرات المرصوفة بالحصى للاختيار من بينها. في حين أن الرصف يحظى بشعبية دائمة، إذا كنت تفضل المواد الصديقة للبيئة وذات المظهر الطبيعي، ففكر في روابط السكك الحديدية.
روابط السكك الحديدية هي ألواح خشبية متينة تتوضع بشكل عمودي على المسارات الفولاذية على السكك الحديدية. نظرًا لطبيعتها طويلة الأمد – بفضل المواد الحافظة الكيميائية التي يتم معالجتها بها – فقد تم إعادة استخدام روابط السكك الحديدية القديمة في تنسيق الحدائق لعقود من الزمن. ومع ذلك، يتم استخدام الكريوسوت لتعزيز قوة وطول عمر هذه الألواح، وهو سام.
وتشير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى أن هذا المبيد الكيميائي يشكل مخاطر صحية تتعلق بالسرطان وغير السرطان، ويجب التخلص من الأخشاب المعالجة به بشكل آمن، وعدم استخدامه في الساحات الأمامية السكنية. لذلك، يجب عليك توخي الحذر عند استكشاف أي نصائح وأفكار حول كيفية تنسيق ساحتك باستخدام روابط السكك الحديدية. يمكن أن يتسرب الكريوسوت من الخشب إلى التربة المحيطة، لذا تجنب استخدام روابط السكك الحديدية كحواف في أي مكان بالقرب من الحدائق الصالحة للأكل ومصادر المياه ومناطق لعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة. أو للحصول على نفس المظهر الريفي ولكن بطريقة أكثر أمانًا، يمكنك الاستثمار في أشكال تشبه ربطات العنق الخاصة بالسكك الحديدية.
استخدام روابط السكك الحديدية (أو ما يشبهها) لحواف ممرات الحصى الريفية
ميزات المناظر الطبيعية مثل حواف الممرات هي أكثر من مجرد المظهر. إلى جانب مظهرها الطبيعي الأنيق، فإن روابط السكك الحديدية – وما يشبهها، مثل أخشاب المناظر الطبيعية المعالجة بالضغط الشديد مقاس 6 بوصات × 6 بوصات × 8 أقدام – تعمل كحاجز مادي. أنها تحتوي على الحصى داخل منطقة الممر وتمنع حديقتك من النمو في الممر. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيار الحواف الخشبية القوية هذا يحافظ على حديقتك آمنة من تلف إطارات السيارة. لن يكون من السهل على أي شخص أن يقود سيارته فوق مثل هذا الحاجز الذي يقف في وجهك!
يمكن الحصول على روابط السكك الحديدية من شركات إعادة تدوير المواد المحلية أو حتى من ميناردز – فهي تحتوي دائمًا على مادة الكريوسوت. إذا كان هذا يقلقك، فاختر بدلاً من ذلك أخشاب المناظر الطبيعية المعالجة بمواد حافظة صديقة للبيئة. يمكن بسهولة الخلط بين الأخشاب ذات المناظر الطبيعية المعالجة بالضغط الشديد والتي يبلغ طولها 6 بوصات × 6 بوصات وطولها 8 أقدام من مظهر لوي وبين روابط السكك الحديدية. بدلًا من ذلك، احصل على بعض ألواح خشب الأرز أو الخشب الأحمر السميكة، وهي مقاومة بشكل طبيعي للحشرات والعفن والطقس.
بمجرد حصولك على ربطة السكة الحديدية الخاصة بك أو خيار مشابه، فإن تثبيتها كحواف ممر الحصى يكون أمرًا بسيطًا جدًا. إذا قمت بالتثبيت بنفسك، فستوفر رسوم العمالة. أولاً، احفر خندقًا على جانبي الممر باستخدام مجرفة بعرض الأربطة. ثم قم بتسوية الخندق وإضافة بضع بوصات من الحصى للسماح بالتصريف. قم بضغط الحصى، ثم قم بإسقاط ربطات العنق أو الألواح الخشبية. لمنع التحرك، ستحتاج إلى تثبيت كل ربطة عنق بقوة على الأرض. قم بحفر عدد قليل من الثقوب التجريبية في كل لوح، ثم قم بمطرقة حديد التسليح مقاس 10 بوصة إلى 12 بوصة أو المسامير الفولاذية من خلال الثقوب.