ليست أرفف، وليست أدراج: الطريقة السهلة لإضافة مساحة تخزين إلى غرفة نومك

عند البحث عن حلول تخزين الملابس العبقرية لغرفة نومك، ربما تكون قد صادفتك نصيحة حول الرفوف لإعداد التخزين العمودي. ومع ذلك، فإن استخدام الرفوف أو حتى الأدراج لتخزين الملابس ليس دائمًا مثاليًا. هل سبق لك أن أردت الحصول على هذا الجينز المثالي من الجزء الخلفي من الدرج أو أسفل الكومة على الرف؟ يعد البحث عن الملابس أثناء التعامل مع مساحة التخزين المحدودة بمثابة كارثة تنتظر الحدوث. قد يكون استخدام رف تجفيف الغسيل المثبت على الحائط هو العلاج الموفر للمساحة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه. لا تعد هذه طريقة رائعة لزيادة مساحة التخزين العمودية في غرفة نومك فحسب، بل يمكن للرف المثبت على الحائط أن يغير بشكل كبير طريقة تخزين ملابسك لسهولة الوصول إليها.
تتميز العديد من رفوف الغسيل المثبتة على الحائط بقاعدة متينة بأذرع دوارة. عند عدم الاستخدام، توضع الأذرع بشكل مسطح على الحائط. وعندما تكون مستعدًا لتعليق أغراضك، يمكنك تدوير الذراع للخارج ولف ملابسك فوقه. حل التخزين هذا سهل التركيب، وغالبًا ما يحتاج فقط إلى عدد من المسامير أو البراغي لتثبيته في مكانه. يمكن للرف أيضًا أن يمنع التجاعيد، ويوفر مساحة في خزانتك، ويريحك من أكوام الغسيل في جميع أنحاء الغرفة. ومع ذلك، قد لا يكون مثاليًا للمستأجرين، حيث أن الحفر في الجدار ليس ممكنًا دائمًا. علاوة على ذلك، قد لا يكون الحد الأقصى للوزن على الرف المثبت على الحائط قادرًا على حمل الملابس الثقيلة مثل المعاطف السميكة.
قم بتركيب رف تجفيف مثبت على الحائط لتعليق الملابس
على الرغم من أن الرف المثبت على الحائط قد يكون مخصصًا لتجفيف الملابس، إلا أنه يمكنك بدلاً من ذلك تعليق ملابسك بطريقة فريدة باستخدام حيلة التخزين الموفرة للمساحة. يستخدم بعض الأشخاص رف التجفيف المثبت على الحائط لتعليق الملابس التي يرغبون في إعادة ارتدائها ولكن لا يريدون تخزينها في الأدراج أو الخزانات. على سبيل المثال، يمكنك توفير الوقت عن طريق تعليق الجينز لارتدائه لاحقًا بدلًا من محاولة طيه أو تعليقه بشكل أنيق في خزانة ملابسك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقليل الفوضى المرئية أو أكوام الغسيل.
يمكن لجهاز تخزين الملابس المثبت على الحائط أن يحمل عدة أسماء مختلفة. “رف تجفيف الغسيل” و”رف البنطال” و”حامل المناشف المثبت على الحائط” هي بعض الأمثلة. يمكن أن يختلف السعر أيضًا بناءً على المواد والجودة. على سبيل المثال، لدى Target رف تجفيف مثبت على الحائط من Brightroom مقابل 37 دولارًا. على أمازون، يمكنك العثور على حامل مناشف معدني مثبت على الحائط بأذرع دوارة من JSVER مقابل 21.99 دولارًا. إذا كنت تفضل الرفوف المصنوعة من الخشب الصلب أو ذات الأشكال والأنماط الفريدة، فقد تكون أماكن مثل Etsy مكانًا جيدًا للنظر فيها. على سبيل المثال، رف البنطلونات من ProudWoodStore يحتوي على خيار الجوز. على الرغم من أن السعر أغلى، حيث يبدأ من 99 دولارًا. بصرف النظر عن المنظمات الرأسية ذات الأذرع الدوارة، يمكن طي بعض الرفوف المثبتة على الحائط للأسفل بدلاً من الخارج.