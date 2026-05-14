ليست أرفف، وليست أدراج: الطريقة السهلة لإضافة مساحة تخزين إلى غرفة نومك

عند البحث عن حلول تخزين الملابس العبقرية لغرفة نومك، ربما تكون قد صادفتك نصيحة حول الرفوف لإعداد التخزين العمودي. ومع ذلك، فإن استخدام الرفوف أو حتى الأدراج لتخزين الملابس ليس دائمًا مثاليًا. هل سبق لك أن أردت الحصول على هذا الجينز المثالي من الجزء الخلفي من الدرج أو أسفل الكومة على الرف؟ يعد البحث عن الملابس أثناء التعامل مع مساحة التخزين المحدودة بمثابة كارثة تنتظر الحدوث. قد يكون استخدام رف تجفيف الغسيل المثبت على الحائط هو العلاج الموفر للمساحة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه. لا تعد هذه طريقة رائعة لزيادة مساحة التخزين العمودية في غرفة نومك فحسب، بل يمكن للرف المثبت على الحائط أن يغير بشكل كبير طريقة تخزين ملابسك لسهولة الوصول إليها.

تتميز العديد من رفوف الغسيل المثبتة على الحائط بقاعدة متينة بأذرع دوارة. عند عدم الاستخدام، توضع الأذرع بشكل مسطح على الحائط. وعندما تكون مستعدًا لتعليق أغراضك، يمكنك تدوير الذراع للخارج ولف ملابسك فوقه. حل التخزين هذا سهل التركيب، وغالبًا ما يحتاج فقط إلى عدد من المسامير أو البراغي لتثبيته في مكانه. يمكن للرف أيضًا أن يمنع التجاعيد، ويوفر مساحة في خزانتك، ويريحك من أكوام الغسيل في جميع أنحاء الغرفة. ومع ذلك، قد لا يكون مثاليًا للمستأجرين، حيث أن الحفر في الجدار ليس ممكنًا دائمًا. علاوة على ذلك، قد لا يكون الحد الأقصى للوزن على الرف المثبت على الحائط قادرًا على حمل الملابس الثقيلة مثل المعاطف السميكة.