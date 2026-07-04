ليست أرفف أو صناديق: لدى ايكيا حل سهل لتخزين البطانيات المرتفعة

على الرغم من أن هذا المنتج مصمم لوضع النباتات في الأصيص، إلا أنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لتخزين الأدوات المنزلية الأخرى أيضًا، مثل البطانيات والمناشف وألعاب الأطفال والحيوانات الأليفة. (يمكنك أيضًا استخدام حامل نباتات ايكيا هذا لتنظيم مستلزمات الحمام الأساسية، مثل ورق التواليت والمناديل الورقية.) فقط ضع في اعتبارك أنه يمكنه استيعاب 11 رطلاً كحد أقصى.

بما أن حامل النباتات TOLKNING يتضمن قاعدة قائمة بذاتها على الأرض، فهناك العديد من الأماكن التي يمكنك وضعها فيها. على سبيل المثال، يمكنك وضعه بجوار أريكتك (على غرار الطاولة النهائية)، أو في زاوية غرفة المعيشة، أو بالقرب من سريرك. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الحامل يزن بضعة أرطال فقط، فمن السهل تحريكه إذا غيرت رأيك. وفقًا لايكيا، من الأفضل الاحتفاظ بمنتجات الروطان في بيئة باردة وجافة حيث تظل درجة الحرارة ثابتة – ولهذا السبب فإن هذا الحامل مناسب للاستخدام الداخلي فقط. لتنظيفه، يوصي بائع التجزئة بمسح الأجزاء بقطعة قماش جافة.

مع ما يزيد قليلاً عن 20 تقييمًا على موقع ايكيا الإلكتروني، حصل حامل مصنع TOLKNING على متوسط ​​تقييم 4.9 من أصل 5 نجوم. في الواقع، أعطى كل عميل تقريبًا المنتج درجة مثالية. كتب أحد المراجعين من فئة 5 نجوم: “لقد استعادني السعر ولكنه مصنوع جيدًا ويبدو جميلًا!” أعطى أحد العملاء المهمين الجناح 3 من أصل 5 نجوم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتباك حول حجم الافتتاح. قالوا: “اشتريت هذا لوضع وعاء نبات بقطر 12 بوصة. لقد كان صغيرًا جدًا.” ضع في اعتبارك أن قطر الحامل يزيد قليلاً عن 12 بوصة، من الحافة الخارجية إلى الحافة الخارجية.