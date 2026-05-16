ليست أرفف: يُعد رف الأحذية من ايكيا حلاً متعدد الاستخدامات لتخزين المناشف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كانت خزانة حمامك لا تحتوي على رفوف كافية، فهناك حل بسيط قد ترغب في أخذه بعين الاعتبار. بدلاً من تركيب أرفف جديدة في خزانة البياضات الموجودة لديك، يمكنك الاستفادة من عنصر غير متوقع من ايكيا لإنشاء عرض منظم للمناشف. ليس من الضروري استخدام رف الأحذية IKEA Mackapär حصريًا لتخزين الأحذية. يمكن لهذا الرف الفولاذي أن ينزلق مباشرة إلى خزانة الكتان الخاصة بك ويكون بمثابة قاعدة لتكديس أو لف المناشف الإضافية. بسعر 29.99 دولارًا، يتمتع Mackapär بمتوسط ​​تصنيف 5 نجوم مع 188 تقييمًا. يناسب معظم الخزانات، ويبلغ عرضه 76.2 سم، وعمقه 30.48 سم، وطوله 38.1 سم.

بينما يمكنك على الفور إضافة مساحة تخزين إضافية إلى حمامك باستخدام حل ايكيا الموفر للمساحة وبأسعار معقولة، هناك بعض العناصر الإضافية التي يمكنها ترقية الرف بشكل أكبر. يمكن أن تساعدك منظمات الرفوف المصنوعة من الأكريليك في تخزين المزيد من المناشف عن طريق لف المناشف بين كل لوحة. يمكن لصق فواصل أرفف Jogori هذه على سطح رف الأحذية لتسهيل تكديس المناشف. بالإضافة إلى مناشف الحمام واليد، يمكن أيضًا استخدام رف Mackapär لتخزين ورق التواليت ومستلزمات النظافة الأخرى. حاول تكديس رفوف متعددة لتخزين إضافي. يمكنك بسهولة تنظيم جميع أغراضك الأساسية باستخدام بديل رفوف الحمام الأنيق هذا.