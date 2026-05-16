ليست أرفف: يُعد رف الأحذية من ايكيا حلاً متعدد الاستخدامات لتخزين المناشف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كانت خزانة حمامك لا تحتوي على رفوف كافية، فهناك حل بسيط قد ترغب في أخذه بعين الاعتبار. بدلاً من تركيب أرفف جديدة في خزانة البياضات الموجودة لديك، يمكنك الاستفادة من عنصر غير متوقع من ايكيا لإنشاء عرض منظم للمناشف. ليس من الضروري استخدام رف الأحذية IKEA Mackapär حصريًا لتخزين الأحذية. يمكن لهذا الرف الفولاذي أن ينزلق مباشرة إلى خزانة الكتان الخاصة بك ويكون بمثابة قاعدة لتكديس أو لف المناشف الإضافية. بسعر 29.99 دولارًا، يتمتع Mackapär بمتوسط تصنيف 5 نجوم مع 188 تقييمًا. يناسب معظم الخزانات، ويبلغ عرضه 76.2 سم، وعمقه 30.48 سم، وطوله 38.1 سم.
بينما يمكنك على الفور إضافة مساحة تخزين إضافية إلى حمامك باستخدام حل ايكيا الموفر للمساحة وبأسعار معقولة، هناك بعض العناصر الإضافية التي يمكنها ترقية الرف بشكل أكبر. يمكن أن تساعدك منظمات الرفوف المصنوعة من الأكريليك في تخزين المزيد من المناشف عن طريق لف المناشف بين كل لوحة. يمكن لصق فواصل أرفف Jogori هذه على سطح رف الأحذية لتسهيل تكديس المناشف. بالإضافة إلى مناشف الحمام واليد، يمكن أيضًا استخدام رف Mackapär لتخزين ورق التواليت ومستلزمات النظافة الأخرى. حاول تكديس رفوف متعددة لتخزين إضافي. يمكنك بسهولة تنظيم جميع أغراضك الأساسية باستخدام بديل رفوف الحمام الأنيق هذا.
كيفية استخدام رف الأحذية لتخزين المناشف
الرفوف المخصصة ليست خيارًا متاحًا للجميع، ويوفر رف IKEA Mackapär طريقة تنظيمية سريعة وغير مكلفة. يمكنك أيضًا إضافة ملحقات معينة لتحسين الأداء الوظيفي والتخصيص. على سبيل المثال، فكر في إضافة سلال لإخفاء العناصر القبيحة وإضفاء مظهر أكثر نظافة. تأتي سلال التخزين الصغيرة المصنوعة من الحبال المنسوجة بحجمين مختلفين وهي مثالية لحمل المناشف الصغيرة وغيرها من مستلزمات الحمام.
Mackapär ليس رف الأحذية الوحيد الذي يمكنك إعادة استخدامه لتخزين المناشف. إذا كنت تعمل بمساحة أضيق، فجرّب خيارًا رأسيًا أطول مثل رف الأحذية العمودي Hoobro، والذي يأتي أيضًا بخطافات. في الحمام الذي لا يحتوي على خزانة بياضات على الإطلاق، يمكنك أيضًا إعادة استخدام رف الأحذية الذي يوضع فوق الباب. الجزء الخلفي من باب الحمام الخاص بك هو المساحة غير المستخدمة تمامًا والتي يجب تحويلها إلى مساحة تخزين. يمكن لمنظم Kotkn المكون من 10 طبقات الذي يوضع فوق الباب حمل مناشف اليد ومناشف الحمام الملفوفة.