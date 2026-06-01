ليست أنابيب ورق التواليت: إنها أكثر أدوات الحمام الطبيعية التي يمكنك إضافتها إلى السماد الخاص بك

التسميد هو طريقة الطبيعة لإعادة تدوير النفايات العضوية وإعادة العناصر الغذائية إلى التربة. إذا كنت قد قمت بالفعل بصنع سمادك بنفسك، فأنت تساعد في تسريع ما تفعله الأرض الأم، وبالتالي خلق نمط حياة أكثر استدامة. لذلك، من المنطقي أن تبحث دائمًا عن المزيد من المواد القابلة للتحلل لكومةك التالية. لكن هل تعلم أنه يمكنك إضافة إسفنجة اللوف إلى السماد الخاص بك؟ يعد جهاز الغسيل الليفي النباتي الذي تستخدمه في الحمام أحد عناصر الحمام العديدة غير المتوقعة التي يمكنك وضعها في صندوق السماد الخاص بك، إلى جانب أنابيب ورق التواليت الأكثر شيوعًا.
إنها في الأساس الأجزاء الداخلية المجففة من ثمرة نبات قرع اللوف. تمامًا مثل رقائق الخشب أو أوراق الشجر أو الورق المقوى مثل أنابيب ورق التواليت القديمة الجيدة، فإن الليفة الطبيعية 100% غنية بالسليلوز واللجنين، وبالتالي تقع ضمن فئة مكونات السماد الغنية بالكربون (“البني”). نظرًا لأنها غنية بالكربون، تساعد الليفة على موازنة النيتروجين في المواد “الخضراء” وخلق بيئة مواتية لحدوث التحلل. ستلعب هذه القطعة الأساسية في الحمام أيضًا الأدوار الأخرى للبنيات الأخرى مثل امتصاص الرطوبة الزائدة في كومة التسميد، وتسهيل تدفق الهواء بين الطبقات، ومنع الضغط. تمنح هذه الإجراءات الكائنات الحية الدقيقة الصغيرة التي تقوم بعملية التسميد أفضل ظروف عمل لتسهيل عملية التحلل وتسمح لك في النهاية بجني فوائد التسميد.
كيفية تحويل الليفة الطبيعية إلى سماد للحديقة
إذا أصبحت أجهزة غسل الليفة الخاصة بك ناعمة ولها رائحة عالقة على الرغم من التنظيف والتجفيف، فقد حان الوقت لتوديعها وإضافتها إلى السماد الخاص بك. ستعتمد العملية الفعلية على طريقة التسميد التي اخترتها لحديقتك. لكن تأكد أولاً من إزالة أي إضافات صناعية مثل حلقات التعليق البلاستيكية أو الملصقات المخيطة غير المصنوعة من مواد طبيعية. بخلاف ذلك، قم بتنظيف الليفة القديمة تحت الماء الدافئ لشطف أي بقايا صابون. أنت لا تريد أي مواد كيميائية قاسية تمنع عمل البكتيريا أثناء التسميد.
بعد ذلك، بالنسبة لصندوق أو كومة التسميد التقليدية، قم بتقطيع الليفة إلى بوصة أو جزأين لتسريع معدل التسميد. ثم انقع القطع في الماء وضعها في منتصف الكومة، حيث يكون الجو أكثر دفئًا وسيحدث التحلل بشكل أسرع. بعد ذلك، تأكد من أنك تحافظ على التوازن المناسب بين المواد البنية والخضراء في سلة المهملات — جزأين أو ثلاثة أجزاء من المادة البنية إلى جزء واحد من المادة الخضراء. اتبع جميع المتطلبات الأخرى للحصول على سماد ناجح، مثل التقليب والخلط المنتظم والحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية، وستكون جاهزًا للانطلاق.
هناك طرق أخرى لتحويل الليفة الطبيعية إلى سماد إذا لم يكن لديك نظام تسميد، وهي تقطيعها إلى قطع ودفنها في حديقتك، أو رمي القطع في صندوق دود للسماد الدودي. وبصرف النظر عن التسميد، يمكنك تمزيق اللوف واستخدامه كمهاد للحديقة.