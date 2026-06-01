ليست أنابيب ورق التواليت: إنها أكثر أدوات الحمام الطبيعية التي يمكنك إضافتها إلى السماد الخاص بك

إذا أصبحت أجهزة غسل الليفة الخاصة بك ناعمة ولها رائحة عالقة على الرغم من التنظيف والتجفيف، فقد حان الوقت لتوديعها وإضافتها إلى السماد الخاص بك. ستعتمد العملية الفعلية على طريقة التسميد التي اخترتها لحديقتك. لكن تأكد أولاً من إزالة أي إضافات صناعية مثل حلقات التعليق البلاستيكية أو الملصقات المخيطة غير المصنوعة من مواد طبيعية. بخلاف ذلك، قم بتنظيف الليفة القديمة تحت الماء الدافئ لشطف أي بقايا صابون. أنت لا تريد أي مواد كيميائية قاسية تمنع عمل البكتيريا أثناء التسميد.

بعد ذلك، بالنسبة لصندوق أو كومة التسميد التقليدية، قم بتقطيع الليفة إلى بوصة أو جزأين لتسريع معدل التسميد. ثم انقع القطع في الماء وضعها في منتصف الكومة، حيث يكون الجو أكثر دفئًا وسيحدث التحلل بشكل أسرع. بعد ذلك، تأكد من أنك تحافظ على التوازن المناسب بين المواد البنية والخضراء في سلة المهملات — جزأين أو ثلاثة أجزاء من المادة البنية إلى جزء واحد من المادة الخضراء. اتبع جميع المتطلبات الأخرى للحصول على سماد ناجح، مثل التقليب والخلط المنتظم والحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية، وستكون جاهزًا للانطلاق.

هناك طرق أخرى لتحويل الليفة الطبيعية إلى سماد إذا لم يكن لديك نظام تسميد، وهي تقطيعها إلى قطع ودفنها في حديقتك، أو رمي القطع في صندوق دود للسماد الدودي. وبصرف النظر عن التسميد، يمكنك تمزيق اللوف واستخدامه كمهاد للحديقة.