ليست أنابيب ورق التواليت: العنصر الأساسي في الحمام الذي يجب عليك إضافته إلى السماد الخاص بك

حتى لو كنت جديدًا تمامًا في صنع السماد الخاص بك، فلا شك أنك سمعت أنه يمكنك تحويل أنابيب ورق التواليت إلى سماد. إنها مصنوعة من الورق المقوى، وقابلة للتحلل، وسهلة التمزيق، وهي طريقة واضحة لتكون أكثر خضرة قليلاً، لأنك تضيفها إلى كومة السماد بدلاً من سلة إعادة التدوير. ومع ذلك، فإن أنابيب مناديل المرحاض ليست العنصر الأساسي الوحيد في الحمام الذي يمكنك تحويله إلى سماد بسهولة. تعتبر الكرات القطنية، إذا كانت مصنوعة من القطن بنسبة 100%، إضافات رائعة إلى كومة السماد الخاصة بك.
لقد تخصصت في الزراعة المستدامة لأكثر من عشرين عامًا، ويتضمن ذلك صنع كميات لا حصر لها من السماد الخاص بي. بالإضافة إلى ذلك، أنا أكره الهدر، لذلك أبحث دائمًا عن طرق لتقليل ما ينتهي به الأمر في سلة المهملات. كلما تمكنت من إعادة تدوير المزيد من المواد العضوية إلى التربة، كان ذلك أفضل بالنسبة لي. على الرغم من أن منزلي ليس خاليًا من النفايات في الواقع، إلا أنني أقوم بتسميد السماد بقدر ما أستطيع. القطن الخالص عبارة عن ألياف طبيعية تعتمد على السليلوز والتي يمكن للكائنات الحية الدقيقة أن تستخدمها كمصدر غذائي مباشر. إنهم يقومون بتكسيرها بنفس الطريقة التي يعالجون بها الأوراق المجففة والكرتون الممزق والقش. هذا يعني أن كرات القطن يمكن اعتبارها مادة بنية أو غنية بالكربون لكومة السماد.
كيفية سماد كرات القطن
قبل أن تقوم بإلقاء كرات القطن في كومة السماد، قم بتمزيقها قليلاً. نعم، سوف تتحلل في النهاية إذا تركتها كاملة ومضغوطة، لكنها سوف تتحلل بشكل أسرع وستكون أكثر فائدة للسماد الخاص بك إذا قمت بفكها وزيادة مساحة سطحها. يحدث النشاط الميكروبي على سطح مواد التسميد أولاً، وليس في أعماقها. لذلك، فإن كرة القطن المضغوطة عبارة عن كرة صغيرة كثيفة من السليلوز يصعب نسبيًا على الميكروبات اختراقها. إذا قمت بسحبها إلى قطع متجددة الهواء، فإنك تفتح مساحة سطحية أكبر بكثير لتلتصق بها المحللات.
قم بإضافة كرات القطن بكميات متواضعة فقط وقم بتوزيعها في جميع أنحاء الكومة بدلاً من إلقاء كمية كبيرة في مكان واحد. يمكن تجميعها بسهولة إذا تم تركيزها في منطقة واحدة، ويمكن أن تصبح فوضى إذا تبللت كتلة منها، ويمكن أن تشكل حصيرة مقاومة للكسر. بدلاً من تخزينها كما تفعل مع أنابيب ورق التواليت، أفضل أن أضيفها بينما أذهب، وأمزقها وأعمل بها مع أي مجموعة من الخضر التي أقوم بإضافتها. علاج كرات القطن كما تعامل طبقة سميكة من الأوراق الجافة. امزجها مع مواد أكثر رطوبة وغنية بالنيتروجين، مثل بقايا الخضروات أو القهوة المطحونة أو حفنة من قصاصات العشب. يجب أن تكون متوازنة مع المادة الخضراء الغنية بالنيتروجين لمنح الميكروبات المتحللة التوازن الصحيح لتبقى منتجة، وتحافظ على الكومة نشطة وصحية.
عندما لا تنتمي كرات القطن إلى السماد
قبل أن تفكر في إضافة كرات القطن إلى كومة السماد، أول شيء عليك القيام به هو التحقق من أن كرات القطن مصنوعة بالفعل من القطن بنسبة 100%. على الرغم من أنها يمكن أن تسمى كرات القطن، إلا أنه لا تستخدم جميع العلامات التجارية القطن الخالص. لتقليل التكاليف أو تغيير نسيج المنتج، يستخدم الكثيرون خلائط القطن التي تشمل البوليستر أو الألياف الاصطناعية الأخرى. إذا كانت تحتوي على أي مواد صناعية، فهي ليست آمنة للتسميد. البوليستر، على سبيل المثال، عبارة عن بلاستيك مشتق من البترول وغير قابل للتحلل في السماد، وهو مادة تتخلص من البلاستيك الدقيق، وهو أحد الأشياء التي لا ينبغي عليك تحويلها إلى سماد. يجب أن يوضح ملصق المنتج ما إذا كان مصنوعًا من القطن بنسبة 100%. إذا كانت العبوة لا تصف التركيب أو كانت المكونات غامضة، فاحذر واتركها خارج السماد الخاص بك.
والمشكلة الأخرى الشائعة هي التلوث الكيميائي. قد يكون القطن نفسه قابلاً للتسميد تمامًا، لكن الغرض الذي استخدمته من أجله قد لا يكون كذلك. على سبيل المثال، لا ينبغي إضافة كرات القطن التي تنتهي مشبعة بمزيل طلاء الأظافر وبقايا طلاء الأظافر إلى السماد، لأنه مذيب مركز يمكن أن يقتل الميكروبات والفطريات التي تحتاجها كومة السماد لتعمل. تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل التونر والأمصال ومنتجات الوجه، أيضًا على مواد حافظة مضادة للميكروبات، مثل البارابين، أو مواد كيميائية أخرى لا تريدها في تربتك، خاصة إذا كنت تزرع طعامًا. في حالة المنتجات التي تحتوي على مضادات الميكروبات والمواد الحافظة، فإن كرة القطن المنقوعة في هذه المواد ستحمل نفس الخصائص إلى السماد الخاص بك وستؤدي إلى إتلاف أو تثبيط المحللات التي تعمل بجد، مما يؤدي إلى تحلل قصاصاتك إلى سماد غني جميل.