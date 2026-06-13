ليست أنابيب ورق التواليت: العنصر الأساسي في الحمام الذي يجب عليك إضافته إلى السماد الخاص بك

حتى لو كنت جديدًا تمامًا في صنع السماد الخاص بك، فلا شك أنك سمعت أنه يمكنك تحويل أنابيب ورق التواليت إلى سماد. إنها مصنوعة من الورق المقوى، وقابلة للتحلل، وسهلة التمزيق، وهي طريقة واضحة لتكون أكثر خضرة قليلاً، لأنك تضيفها إلى كومة السماد بدلاً من سلة إعادة التدوير. ومع ذلك، فإن أنابيب مناديل المرحاض ليست العنصر الأساسي الوحيد في الحمام الذي يمكنك تحويله إلى سماد بسهولة. تعتبر الكرات القطنية، إذا كانت مصنوعة من القطن بنسبة 100%، إضافات رائعة إلى كومة السماد الخاصة بك.

لقد تخصصت في الزراعة المستدامة لأكثر من عشرين عامًا، ويتضمن ذلك صنع كميات لا حصر لها من السماد الخاص بي. بالإضافة إلى ذلك، أنا أكره الهدر، لذلك أبحث دائمًا عن طرق لتقليل ما ينتهي به الأمر في سلة المهملات. كلما تمكنت من إعادة تدوير المزيد من المواد العضوية إلى التربة، كان ذلك أفضل بالنسبة لي. على الرغم من أن منزلي ليس خاليًا من النفايات في الواقع، إلا أنني أقوم بتسميد السماد بقدر ما أستطيع. القطن الخالص عبارة عن ألياف طبيعية تعتمد على السليلوز والتي يمكن للكائنات الحية الدقيقة أن تستخدمها كمصدر غذائي مباشر. إنهم يقومون بتكسيرها بنفس الطريقة التي يعالجون بها الأوراق المجففة والكرتون الممزق والقش. هذا يعني أن كرات القطن يمكن اعتبارها مادة بنية أو غنية بالكربون لكومة السماد.