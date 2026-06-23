ليست الأعشاب ولا أشجار الفاكهة: هناك غطاء أرضي صعب تحبه الملقحات

هناك طرق مختلفة لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وحديقتك. بالنسبة لكثير من الناس، قد تكون النباتات الصديقة للملقحات الأولى التي تتبادر إلى ذهنهم هي الزهور أو الأعشاب أو أشجار الفاكهة. يمكن أن تقدم هذه إضافات رائعة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك بينما تجذب أيضًا الفراشات والنحل والملقحات المفيدة الأخرى. ومع ذلك، مع هذا الغطاء الأرضي المتين، لا يزال بإمكانك إنشاء ملاذ للملقحات للحيوانات المفيدة التي تحبها مع تغطية البقع العارية في حديقتك أيضًا.

يُعرف أيضًا باسم النيبيتيلا، وهو نبات عطري من عائلة النعناع. يمكن أن يصل عرضه إلى قدمين بينما يظل ارتفاعه أقل من قدمين، وهو مقاوم للغزلان والأرانب. هذا يجعله مثاليًا للاستخدام في حديقتك كغطاء أرضي، خاصة أنه يمكنه أيضًا تحمل التربة الفقيرة والجافة حيث قد تفشل النباتات الأخرى في النمو. تزهر طوال فصل الصيف بأزهار رقيقة ذات ألوان فاتحة تجذب مجموعة متنوعة من الملقحات

على الرغم من أنها تعتبر معمرة، إلا أن الكارثة الأقل قصيرة العمر، وعادة ما تدوم حوالي أربع سنوات فقط. من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تخطط لبدء حديقة الملقحات الخاصة بك. ستحتاج أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك متطلبات الرعاية المحددة اللازمة لمساعدة هذا النبات على النمو كمغناطيس للملقحات في حديقتك.