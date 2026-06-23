ليست الأعشاب ولا أشجار الفاكهة: هناك غطاء أرضي صعب تحبه الملقحات

هناك طرق مختلفة لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وحديقتك. بالنسبة لكثير من الناس، قد تكون النباتات الصديقة للملقحات الأولى التي تتبادر إلى ذهنهم هي الزهور أو الأعشاب أو أشجار الفاكهة. يمكن أن تقدم هذه إضافات رائعة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك بينما تجذب أيضًا الفراشات والنحل والملقحات المفيدة الأخرى. ومع ذلك، مع هذا الغطاء الأرضي المتين، لا يزال بإمكانك إنشاء ملاذ للملقحات للحيوانات المفيدة التي تحبها مع تغطية البقع العارية في حديقتك أيضًا.
يُعرف أيضًا باسم النيبيتيلا، وهو نبات عطري من عائلة النعناع. يمكن أن يصل عرضه إلى قدمين بينما يظل ارتفاعه أقل من قدمين، وهو مقاوم للغزلان والأرانب. هذا يجعله مثاليًا للاستخدام في حديقتك كغطاء أرضي، خاصة أنه يمكنه أيضًا تحمل التربة الفقيرة والجافة حيث قد تفشل النباتات الأخرى في النمو. تزهر طوال فصل الصيف بأزهار رقيقة ذات ألوان فاتحة تجذب مجموعة متنوعة من الملقحات
على الرغم من أنها تعتبر معمرة، إلا أن الكارثة الأقل قصيرة العمر، وعادة ما تدوم حوالي أربع سنوات فقط. من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار إذا كنت تخطط لبدء حديقة الملقحات الخاصة بك. ستحتاج أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك متطلبات الرعاية المحددة اللازمة لمساعدة هذا النبات على النمو كمغناطيس للملقحات في حديقتك.
كيفية زراعة كالامينت أقل كغطاء أرضي صديق للملقحات
على الجانب المشرق، يعتبر الكالامينت الأقل نباتًا منخفض الصيانة، مما يعني أنه يمكنك قضاء وقت أقل في الاعتناء به في الحديقة ووقت أطول في الاستمتاع بالنحل والفراشات المختلفة التي يجذبها. باعتبارك نباتًا معمرًا، من الضروري تنظيف منطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة ما إذا كان بإمكانك زراعة هذا النبات كغطاء أرضي. يكون الكالامينت الأقل قوة في المناطق من 5 إلى 7. ويمكن أيضًا زراعته في حاوية، مما يسمح لك بالاستمتاع بزهوره سنة بعد سنة خلال فترة الشتاء، حتى لو لم يكن مناخك مثاليًا لزراعته كغطاء أرضي.
شيء واحد يجب معرفته عن الكارثة الأقل هو أنه يفضل الشمس الكاملة لتحقيق النمو الأمثل. وإذا كان جذب الملقحات هو هدفك باستخدام هذا الغطاء الأرضي القوي، فسوف ترغب في تحقيق النمو الأمثل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الزهور. ونتيجة لذلك، استخدم هذا النبات كغطاء أرضي في منطقة تتلقى قدرًا وافرًا من ضوء الشمس خلال النهار – ما لا يقل عن ست ساعات. إن زراعته بالقرب من هيكل مواجه للجنوب أو في مكان مشمس آخر يمكن أن يساعده على الأداء في أفضل حالاته. في بعض المناطق، قد تكون قادرة على النمو تحت أشعة الشمس الجزئية أيضًا.
إذا كنت ترغب في تشجيع المزيد من الإزهار، يمكنك قتل نبات الكالامينت الأقل حجمًا. من خلال إزالة أي رؤوس زهور باهتة أو مستهلكة، سيكون النبات قادرًا على إعادة توجيه الطاقة مرة أخرى لإنتاج المزيد من الزهور، مما يعني المزيد من الفرص لجذب الملقحات.