ليست الردبكية: الزهرة السنوية المشمسة التي تعتبر رائعة لحديقتك الملقحة

عند إنشاء حديقة الملقحات، يجب عليك تضمين النباتات المزهرة الملونة التي تحب الشمس. سوف تجذب الأزهار الزاهية الكثير من النحل والفراشات والحشرات الأخرى. يمكنك أيضًا زيارة بعض الطيور الطنانة. تعتبر الردبكيات نباتًا مفضلاً للبستانيين في هذا الوضع – بعد كل شيء، هناك الكثير من الزهور الردبكية الملونة لجذب الملقحات والطيور، كما اقترح البستاني المحترف لدينا. ومع ذلك، هناك جنس آخر من النباتات الحولية المزهرة التي يجب أن تكون على قائمتك: أقحوانات الرأس (Arctotis spp.). تُعرف هذه الأزهار الجريئة والملونة أيضًا باسم الإقحوانات الأفريقية، ولن تضفي البهجة على الفناء الخلفي لمنزلك فحسب، بل ستجذب أيضًا النحل والفراشات.

تأتي أزهار البابونج في مجموعة كبيرة من ألوان الزهور، بما في ذلك الأصفر والبرتقالي والأحمر والوردي والأبيض. يتم ترتيب البتلات ذات الألوان النابضة بالحياة حول مركز مظلم غالبًا، اعتمادًا على الصنف الذي تختاره. مثل الكثير من الردبكيات، فإن التناقض بين البتلة والمركز لافت للنظر. على سبيل المثال، يحتوي الصنف ذو الأزهار البيضاء “Zulu Prince” على بتلات بيضاء اللون ومركز بني وبرتقالي. تظهر الأزهار على النبات بكثرة في الصيف، وتتفتح في الأيام المشمسة ويصل قطرها إلى 3 بوصات. ومن المثير للاهتمام أنها تغلق بمجرد حلول الظلام وقد تظل مغلقة في الأيام الملبدة بالغيوم. يصل طول هذه النباتات الحولية المحبة للحرارة إلى 1 إلى 2 قدم، وسيقانها مغطاة بأوراق خضراء فضية مفصصة بشكل كبير.