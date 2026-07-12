ليست الردبكية: الزهرة السنوية المشمسة التي تعتبر رائعة لحديقتك الملقحة

عند إنشاء حديقة الملقحات، يجب عليك تضمين النباتات المزهرة الملونة التي تحب الشمس. سوف تجذب الأزهار الزاهية الكثير من النحل والفراشات والحشرات الأخرى. يمكنك أيضًا زيارة بعض الطيور الطنانة. تعتبر الردبكيات نباتًا مفضلاً للبستانيين في هذا الوضع – بعد كل شيء، هناك الكثير من الزهور الردبكية الملونة لجذب الملقحات والطيور، كما اقترح البستاني المحترف لدينا. ومع ذلك، هناك جنس آخر من النباتات الحولية المزهرة التي يجب أن تكون على قائمتك: أقحوانات الرأس (Arctotis spp.). تُعرف هذه الأزهار الجريئة والملونة أيضًا باسم الإقحوانات الأفريقية، ولن تضفي البهجة على الفناء الخلفي لمنزلك فحسب، بل ستجذب أيضًا النحل والفراشات.
تأتي أزهار البابونج في مجموعة كبيرة من ألوان الزهور، بما في ذلك الأصفر والبرتقالي والأحمر والوردي والأبيض. يتم ترتيب البتلات ذات الألوان النابضة بالحياة حول مركز مظلم غالبًا، اعتمادًا على الصنف الذي تختاره. مثل الكثير من الردبكيات، فإن التناقض بين البتلة والمركز لافت للنظر. على سبيل المثال، يحتوي الصنف ذو الأزهار البيضاء “Zulu Prince” على بتلات بيضاء اللون ومركز بني وبرتقالي. تظهر الأزهار على النبات بكثرة في الصيف، وتتفتح في الأيام المشمسة ويصل قطرها إلى 3 بوصات. ومن المثير للاهتمام أنها تغلق بمجرد حلول الظلام وقد تظل مغلقة في الأيام الملبدة بالغيوم. يصل طول هذه النباتات الحولية المحبة للحرارة إلى 1 إلى 2 قدم، وسيقانها مغطاة بأوراق خضراء فضية مفصصة بشكل كبير.
كيف تنمو البابونج كيب في حديقة الملقحات الخاصة بك
موطن معظم أنواع الأركتوتيس هو المناطق الجافة في جنوب أفريقيا، وتكون أسعد عندما تنمو في تربة رملية أو صخرية جيدة التصريف. إنهم بحاجة إلى بقعة مشمسة كاملة إذا كنت ترغب في الحصول على الكثير من الزهور المذهلة التي تتفتح بالفعل وتجذب الملقحات. في الواقع، هذه زهرة رائعة أخرى يجب التفكير في زراعتها عندما لا يكون لديك ظل في حديقتك. من المفترض أن تكون قادرًا على العثور على بذور لنباتات فصيلة أركتوتيس — والأصناف والهجينة — إما عبر الإنترنت أو في مركز حديقتك المحلي. ومن المربك أنه قد يتم تصنيفها على أنها Venidium بدلاً من Arctotis. يمكنك إما زرع البذور مباشرة في الحديقة في الربيع، بعد زوال خطر الصقيع، أو البدء في زرعها بالداخل في أواخر الشتاء. سوف تستغرق البذور حوالي أسبوع لتنبت.
زهور الأقحوان تتحمل الجفاف تمامًا، لذلك لا تحتاج إلى سقيها إلا أثناء فترات الطقس الجاف. إذا كنت تزرعها في أوعية، اترك الجزء العلوي من التربة الذي يبلغ بوصة واحدة حتى يجف قبل الري. للتأكد من أن لديك الكثير من الزهور الجميلة طوال فصل الصيف، قم بإزهار الزهور الميتة بانتظام. ومع ذلك، بمجرد الانتهاء من هذا النمو السنوي في حديقتك، قد ترغب في السماح لبعض الزهور بالتحول إلى رؤوس بذور – يمكنك جمع البذور وزراعة النبات مرة أخرى موسمًا بعد موسم. ميزة أخرى لأقحوانات الرأس هي أن الأرانب والغزلان ستتركهم بمفردهم بشكل عام. أخيرًا، لا تنس خدعة الزراعة التي تجعل من السهل على الملقحات العثور على حديقتك بمقدار 10 مرات: قم بزراعة أزهار البابونج في مجموعات كبيرة أو مجموعات بمسافة 12 بوصة.