ليست الصقلاب، وليست زهور البتونيا: الزهرة السنوية الصغيرة المحبوبة التي تحبها الفراشات

إذا كان هدفك هو جذب المزيد من الفراشات الملكية إلى حديقتك، فأنت محظوظ: لأنها تعتمد على الصقلاب كنبات مضيف لها، فلن تحتاج إلى القلق بشأن إنشاء حديقة ملقحات تضم مجموعة متنوعة من النباتات. ومع ذلك، إذا كنت ترغب بدلاً من ذلك في جذب مجموعة واسعة من الفراشات، فقد ترغب في دمج نباتات أخرى في المناظر الطبيعية الخاصة بك. يمكن أن تساعد بعض زهور البتونيا في جلب المزيد من الفراشات إلى حديقتك، لكنها ليست خيارك الوحيد إذا كنت تبحث عن زهرة سنوية ساحرة. وبدلاً من ذلك، فإن هذه الزهور الصفراء الصغيرة المبهرجة ذات موسم التفتح الطويل تحظى بشعبية كبيرة بين الفراشات، مما يساعد على زراعة المناظر الطبيعية التي تعشقها هذه الملقحات الحشرية تمامًا.

تُعرف أيضًا باسم الميدالية الذهبية، أقحوانات الزبدة (Melampodium divaricatum، سابقًا Melampodium paludosum) هي زهرة صفراء نابضة بالحياة تجذب مجموعة متنوعة من الملقحات بأزهارها الجذابة قبل أن تفسح المجال لرؤوس البذور التي تستمتع بها الطيور المغردة. إنه يعمل بشكل جيد في الحاويات وفي المناظر الطبيعية المباشرة، كل ذلك في حين أنه من السهل أن ينمو حتى أن البستانيين المبتدئين يمكنهم زراعة هذا النبات. إنها أيضًا منخفضة الصيانة ولا تتطلب بشكل عام توقفًا تامًا. وهذا يعني أنك ستتمكن من توفير الوقت الذي تنفقه على الصيانة وأعمال الحديقة الشائعة وتخصيصه لمشاهدة الفراشات المختلفة التي تجذبها هذه الزهرة بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، على الرغم من أن زهور الأقحوان سهلة الصيانة ومنخفضة الصيانة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى ظروف النمو المناسبة لتزدهر. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت ترغب في جذب أكبر عدد ممكن من الفراشات بهذه الزهور الساطعة تحت أشعة الشمس.