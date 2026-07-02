ليست الورود: الزهرة ذات الرائحة المنعشة التي ستحتاجها في حديقتك

هناك شيء مميز في الدخول إلى حديقتك في صباح دافئ والاستمتاع برائحة الورود المتفتحة. بالنسبة للعديد من البستانيين، تعتبر هذه الرائحة أحد أبرز معالم فصل الربيع. لكن يمكن أن تكون الورود نباتات صعبة النمو في الحديقة، وقد ينتهي بك الأمر إلى قتلها قبل أن تتفتح. ولحسن الحظ، فإن الورود ليست الزهور الوحيدة القادرة على ملء مساحة خارجية بعطر لا ينسى. قد يفضل بعض البستانيين زهور البتونيا التي يسهل العناية بها، والتي تقدم رائحة أخف وأكثر إشراقًا وأشبه بالعسل. من بين أفضل أصناف البطونية ذات الرائحة هي Petunia axillaris ‘Rainmaster’. حتى أنها تُسمى زهرة البطونية “Heaven Scent” لرائحتها الجذابة بشكل لا يصدق مع لمسة من الفانيليا والتوابل.

يبرز “Rainmaster” بين العديد من الأصناف الحديثة بفضل رائحته الرائعة ومظهره الأنيق. ينتج هذا النبات أزهارًا كبيرة بيضاء نقية على شكل بوق ويصل طولها إلى 18 بوصة. كما أنها تحتوي على أوراق خضراء زاهية تخلق تباينًا مذهلاً مع بتلاتها البيضاء، والتي تجذب البشر والفراشات والنحل وعث الصقر والطيور الطنانة على حدٍ سواء. تظهر زهور البتونيا “Rainmaster” في أواخر الربيع أو أوائل الصيف وتزدهر طوال الصيف. تتكثف رائحتهم الحلوة في وقت لاحق من النهار وحتى المساء. ما يجعل زهور البتونيا رائعة حقًا هو قدرتها على تحمل الأمطار الغزيرة والرشاشات دون الانهيار أو الكدمات أو فقدان رائحتها مثل أصناف زهور البتونيا الأخرى – وهي السمة التي أكسبتها اسم “Rainmaster”.