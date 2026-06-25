ليست بيركس: أدوات الأطباق العتيقة هي جوهرة متجر التوفير الشامل لهواة الجمع

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كما علمتنا جوليا تشايلد، لا أحد يطبخ مثل الفرنسيين. لذلك، بينما نحب طبق خزفي بيركس الأمريكي بالكامل، فإن ما يجعلنا نتوقف في مساراتنا (في ممر منزل Goodwill، بالطبع) هو Le Creuset ذو الألوان الزاهية. تعمل العلامة التجارية على تصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر المطلية بالمينا الملونة – فهي توفر 12 لونًا مذهلاً في مجموعتها المميزة – منذ عام 1925. وعلى مدار القرن الماضي، تم تصنيع كل قطعة بشكل فردي على يد حرفيين فرنسيين.

يمكن أن تكون القطع الجديدة للعلامة التجارية باهظة الثمن للغاية (تبدأ الأفران الهولندية الصغيرة بحوالي 250 دولارًا)، ولكن يمكنك العثور على العلامة التجارية بسعر التوفير مقابل جزء بسيط من التكلفة. وبعض النماذج ذات قيمة كبيرة. خذ على سبيل المثال فرن Coquelle، أو الفرن الهولندي المستطيل، الذي صممه Raymond Loewy، والذي تم إصداره في عام 1958. يعتبر فرن Loewy “أبو التصميم الصناعي”، وهو فرن Le Creuset الرياضي ذو التصميم الكلاسيكي الحديث في منتصف القرن، مع خطوط أنيقة ونظيفة ومقابض ممدودة تذكرنا بمصد السيارة (لقد صممها أيضًا).

في عام 2014، أعادت العلامة التجارية إطلاق الطراز كإصدار محدود احتفالاً بتأثير لوي. يمكن لكل من القطع الأصلية القديمة ونسخها المعاصرة أن تجلب فلساً واحداً، وتباع على مواقع مثل Ebay وEtsy مقابل ما يتراوح بين 200 دولار إلى 800 دولار. يستخدم كأواني طهي ويتم عرضه كعناصر لهواة الجمع، وهذا ليس أي طبق خزفي قديم.