ليست بيركس: أدوات الأطباق العتيقة هي جوهرة متجر التوفير الشامل لهواة الجمع

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كما علمتنا جوليا تشايلد، لا أحد يطبخ مثل الفرنسيين. لذلك، بينما نحب طبق خزفي بيركس الأمريكي بالكامل، فإن ما يجعلنا نتوقف في مساراتنا (في ممر منزل Goodwill، بالطبع) هو Le Creuset ذو الألوان الزاهية. تعمل العلامة التجارية على تصنيع أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر المطلية بالمينا الملونة – فهي توفر 12 لونًا مذهلاً في مجموعتها المميزة – منذ عام 1925. وعلى مدار القرن الماضي، تم تصنيع كل قطعة بشكل فردي على يد حرفيين فرنسيين.
يمكن أن تكون القطع الجديدة للعلامة التجارية باهظة الثمن للغاية (تبدأ الأفران الهولندية الصغيرة بحوالي 250 دولارًا)، ولكن يمكنك العثور على العلامة التجارية بسعر التوفير مقابل جزء بسيط من التكلفة. وبعض النماذج ذات قيمة كبيرة. خذ على سبيل المثال فرن Coquelle، أو الفرن الهولندي المستطيل، الذي صممه Raymond Loewy، والذي تم إصداره في عام 1958. يعتبر فرن Loewy “أبو التصميم الصناعي”، وهو فرن Le Creuset الرياضي ذو التصميم الكلاسيكي الحديث في منتصف القرن، مع خطوط أنيقة ونظيفة ومقابض ممدودة تذكرنا بمصد السيارة (لقد صممها أيضًا).
في عام 2014، أعادت العلامة التجارية إطلاق الطراز كإصدار محدود احتفالاً بتأثير لوي. يمكن لكل من القطع الأصلية القديمة ونسخها المعاصرة أن تجلب فلساً واحداً، وتباع على مواقع مثل Ebay وEtsy مقابل ما يتراوح بين 200 دولار إلى 800 دولار. يستخدم كأواني طهي ويتم عرضه كعناصر لهواة الجمع، وهذا ليس أي طبق خزفي قديم.
كيفية العثور على الفرن الهولندي Raymond Loewy Le Creuset واستخدامه
في عامي 1958 و2014، تم إصدار الفرن الهولندي Raymond Loewy Le Creuset Coquelle بلونين: برتقالي محترق يسمى “اللهب” والفيروز. مع قاعدة من الحديد الزهر وجزء خارجي، تتميز أواني الطبخ باحتفاظ فائق بالحرارة لطهي الحساء والحساء والشواء. في الماضي والآن، تجعل المقابض العريضة من السهل التعامل مع الوعاء من سطح الطاولة إلى الفرن إلى سطح الطاولة. وقد تم تصميمها لتدوم طويلاً، لذا فليس من المفاجئ أن تكون القطع التي تعود إلى عام 1958 قيد الاستخدام حتى اليوم.
للتأكد من أنك وجدت الصفقة الحقيقية، ابحث عن “Le Creuset France” و”2.5″ المنقوشين داخل الغطاء. من المحتمل أن تحتوي القطعة الأصلية على بعض الرقائق أو الشقوق في المينا، وهو أمر طبيعي. يجب أن تحمل النسخة المعاصرة اسم العلامة التجارية المنقوش على الجزء السفلي من الإناء، وقد تظل القطع المستخدمة قليلًا تحتوي على ملصق “Coquelle” في المقدمة.
ضع في اعتبارك الجانب السلبي الوحيد لقطع Le Creuset المُدخرات، وهو المقبض العلوي البلاستيكي للإصدار المبكر. لم يكن المقصود من هذه المقابض أن تتحمل أكثر من 390 درجة فهرنهايت، لذلك لا يمكنك وضع القطع القديمة في فرن عالي الحرارة دون تبديل المقبض أولاً بآخر معاصر. يتم ذلك بسهولة تامة عن طريق فك المقبض واستبداله بخيار حديث. أو انتقل إلى الستينيات الكاملة واستخدم Coquelle كما كان مقصودًا: منخفض وبطيء في الفرن للحصول على وعاء مشوي حائز على جائزة. يمكن للطهاة الذين لديهم اهتمام بالتصميم الداخلي أيضًا استخدام أدوات الخبز الخاصة بهم كديكور منزلي لطيف بدلاً من ذلك. لا يمكنك أن تخطئ.