ليست جزازة العشب: ربما يكون لديك بالفعل بديل لقص العشب

إذا لم تبدأ جزازة العشب الخاصة بك فجأة، أو تعطلت، أو كانت حديقتك تحتاج إلى تقليم بسيط بين القطع، فيمكنك اختيار الانتظار. قبل أن تستسلم لحديقة متضخمة قليلاً، يجب عليك إلقاء نظرة على المرآب الخاص بك. هناك احتمال كبير أن تمتلك بالفعل بديلاً فعالاً بشكل مدهش لقطع العشب. مخصصة لمزيد من الأعمال المتعلقة بالحواف أو التفاصيل، يمكن لأداة تشذيب الخيوط (أو أداة تقطيع الأعشاب) القيام بأكثر من مجرد ترتيب حدودك في لمح البصر؛ يمكنك استخدامه لقطع العشب الخاص بك.
تعمل ماكينة تشذيب الحشائش عن طريق غزل خيط رفيع من النايلون بسرعة عالية. وهذا يسمح لها بالتقطيع عبر العشب والأعشاب الضارة بسهولة. لقد تم تصميمها بشكل أكبر لتحقيق الدقة في المناطق التي تعاني فيها جزازات العشب، خاصة في المناطق غير المستوية والمساحات الضيقة والمنحدرات والعوائق مثل الأشجار أو الأسوار أو الشجيرات، بدلاً من تغطية الفناء.
ومع ذلك، يمكنها أيضًا قطع العشب إذا كانت جزازتك معطلة. إذا كانت حديقتك على الجانب الأصغر أو تحتاج فقط إلى لمسة نهائية سريعة، فقد تجد أن أداة التشذيب يمكنها إنجاز المهمة بشكل جيد دون الكثير من المتاعب. ما عليك سوى التفكير في أداة تشذيب الحشائش كأداة مؤقتة وليست أداة بديلة لقطع العشب.
يمكن لأداة تشذيب الحشائش أن تساعد، لكن لها بعض النكسات
للحفاظ على العشب الخاص بك تحت السيطرة حتى يتم تشغيل جزازتك أو الحاجة إليها، يمكنك استخدام تقنية مع أداة تشذيب الأعشاب التي تشبه “المنجل”، حيث تقوم بكنسها جنبًا إلى جنب لقطع أجزاء أوسع من العشب. يمكن أن تساعدك على تغطية مناطق العشب الأوسع بهذه الطريقة. لكن من الأفضل العمل في أقسام صغيرة واستخدام خط نايلون أثقل للمناطق الأكثر كثافة. إذا أصبحت العشب متضخمة بشكل ملحوظ، فقد يساعد ذلك أيضًا في تقليم العشب الطويل قبل استخدام جزازة العشب.
على الرغم من أنه مفيد، إلا أن آكل الحشائش الخاص بك لديه بعض القيود. يعني مسار القطع الصغير أن الأمر سيستغرق المزيد من التمريرات ويمكن أن يكون أكثر من اللازم بالنسبة لأداة التشذيب. من المحتمل أن تضطر إلى إعادة تثبيت أداة إزالة الحشائش الخاصة بك في كثير من الأحيان والحفاظ عليها جيدًا عند استخدامها في مساحات أكبر من العشب أيضًا. إذا كان العشب رطبًا أو رطبًا، فلن يتم قطعه جيدًا. قد يكون من الصعب أيضًا الحفاظ على ارتفاع القطع فوق البقع الكبيرة، مما قد يجعل حديقتك تبدو غير مكتملة أو غير مستوية. يتمزق خط النايلون عند التقطيع، لذلك لا يتم قطعه بشكل نظيف. قد تلاحظ أيضًا أطرافًا أكثر خشونة أو تحولًا إلى اللون البني على العشب بعد ذلك.
ومع ذلك، فإن أداة تشذيب الأعشاب الخاصة بك هي إحدى الأدوات الأكثر تنوعًا للعناية بالفناء. انها خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام. تأتي أدوات التشذيب بأنواع مختلفة، لذا يمكنك الاختيار من بين الموديلات التي تعمل بالغاز أو السلك أو البطارية لتحسين حديقتك.