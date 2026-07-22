ليست زهور البتونيا أو القطيفة: الزهرة السنوية المشمسة المشرقة لحديقتك الحاوية

سواء كنت تختار دائمًا زهور البتونيا الملونة لتزيين حاوياتك أو تستخدم زهور القطيفة منخفضة الصيانة، وهي زهرة سنوية مبهجة تحبها اليعسوب، لم يفت الأوان أبدًا لتغيير الأمور. من الأنواع السنوية المشرقة الأخرى التي يمكن أن تضيف عمقًا إلى حديقتك الحاوية وتجذب الملقحات المفيدة هي الزينية الزاحفة (Sanvitalia procumbens) – وهي زهرة منخفضة النمو يجب أن يصل طولها إلى حوالي 6 بوصات إلى قدم واحدة فقط. على الرغم من اسمه، إلا أن هذا النبات المشمس لا يرتبط بنبات الزينيا، ولكنه حصل على لقبه بسبب أوراقه المتشابهة. وتشمل الأسماء الشائعة الأخرى عباد الشمس المصغر أو عباد الشمس القزم بسبب تشابهه مع تلك الأنواع الشعبية.
يشار إليها أحيانًا باسم الزينية الزاحفة المكسيكية، موطنها الأصلي أجزاء من المكسيك وكذلك غواتيمالا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى وجنوب غرب الولايات المتحدة. على الرغم من أن لديها عادة الانتشار، وهو سبب وجيه لزراعتها في حاويات، إلا أن الزينية الزاحفة لا تعتبر غازية أو عدوانية في المناطق التي تم إدخالها فيها. تنمو هذه الزهرة المتفتحة في الصيف حتى الصقيع الأول، وتظهر باستمرار بتلاتها ذات اللون البرتقالي الأصفر ومراكزها ذات اللون الأرجواني الداكن.
إضافة نباتات الزينيا الزاحفة إلى مزيج حاوية رائع
نباتات الزينيا الزاحفة هي نباتات مذهلة سوف تزدهر في حاويات تحت أشعة الشمس الكاملة إذا تم توفيرها للرعاية المناسبة. إذا قررت زراعة نباتات الزينيا الزاحفة لعرضها في الحاوية التالية، فتأكد من تزويد التربة بتصريف جيد والكثير من المواد العضوية. هذا النوع ليس صعب الإرضاء عندما يتعلق الأمر بالتربة الرطبة أو الجافة؛ فهو يتطلب فقط رطوبة متوسطة. نظرًا لأنه ينمو بشكل طبيعي في التلال الصخرية والجافة، فهو أيضًا يتحمل الجفاف والظروف الجافة إلى حد ما. قم بزراعتها في مكان مشمس حيث يمكنها امتصاص الحرارة والازدهار. إذا كنت تزرع من البذور بدلًا من الشراء من المشتل، فازرع في الخارج لأن هذا النوع لا يحب أن يُزرع.
تعتبر الزينية الزاحفة مثالية لزراعة الحاويات، وتعمل بشكل أفضل كزهرة منسكبة. يتدفق نموها المنخفض بسهولة على حافة الحاويات للحصول على تأثير مثير مرضي. إنها واحدة من أفضل الزهور المتدلية المثالية لتعليق السلال أيضًا، بسبب ميلها إلى الانتشار عبر سيقانها الراكدة. ادمجها في حاوية مع النباتات الحولية الأخرى المحبة للشمس مثل نبات إبرة الراعي (Perlargonium sp.) والتي تأتي باللون الأبيض والوردي والفوشيا والألوان الأكثر إشراقًا لتتناقض مع اللون الأصفر لنباتات الزينيا الزاحفة. أو قم بإقران نباتات الزينيا الزاحفة مع اللوبيليا ذات الحواف الزرقاء الأرجوانية (Lobelia erinus)، والتي تزدهر مبكرًا قليلاً لعرض الحاويات متعددة المواسم.