ليست زهور البتونيا أو القطيفة: الزهرة السنوية المشمسة المشرقة لحديقتك الحاوية

سواء كنت تختار دائمًا زهور البتونيا الملونة لتزيين حاوياتك أو تستخدم زهور القطيفة منخفضة الصيانة، وهي زهرة سنوية مبهجة تحبها اليعسوب، لم يفت الأوان أبدًا لتغيير الأمور. من الأنواع السنوية المشرقة الأخرى التي يمكن أن تضيف عمقًا إلى حديقتك الحاوية وتجذب الملقحات المفيدة هي الزينية الزاحفة (Sanvitalia procumbens) – وهي زهرة منخفضة النمو يجب أن يصل طولها إلى حوالي 6 بوصات إلى قدم واحدة فقط. على الرغم من اسمه، إلا أن هذا النبات المشمس لا يرتبط بنبات الزينيا، ولكنه حصل على لقبه بسبب أوراقه المتشابهة. وتشمل الأسماء الشائعة الأخرى عباد الشمس المصغر أو عباد الشمس القزم بسبب تشابهه مع تلك الأنواع الشعبية.

يشار إليها أحيانًا باسم الزينية الزاحفة المكسيكية، موطنها الأصلي أجزاء من المكسيك وكذلك غواتيمالا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى وجنوب غرب الولايات المتحدة. على الرغم من أن لديها عادة الانتشار، وهو سبب وجيه لزراعتها في حاويات، إلا أن الزينية الزاحفة لا تعتبر غازية أو عدوانية في المناطق التي تم إدخالها فيها. تنمو هذه الزهرة المتفتحة في الصيف حتى الصقيع الأول، وتظهر باستمرار بتلاتها ذات اللون البرتقالي الأصفر ومراكزها ذات اللون الأرجواني الداكن.