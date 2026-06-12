ليست سامسونج، وليست فريجيدير: العلامة التجارية لأجهزة الموقد التي تتصدر اختبارات تقارير المستهلك

تتمتع تقارير المستهلك بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مساعدة المتسوقين في العثور على المنتجات الأكثر موثوقية لمنازلهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الأساسية اليومية مثل مواقد الطهي. إذا كنت في السوق لشراء موقد جديد، فإن القرار المهم الذي يجب عليك اتخاذه هو ما إذا كنت مهتمًا بنموذج الغاز أو الكهرباء/الحث. ولحسن الحظ، أظهرت نتائج تقارير المستهلك أن LG حصلت على أعلى الدرجات في كلتا الفئتين.

قبل التسوق، من المهم معرفة الاختلافات بين أنواع المواقد وأيها أفضل لميزانيتك. تبدو المواقد الكهربائية والمواقد الحثية متشابهة، لكنها تختلف في كيفية توليد الحرارة. في حين أن المواقد الكهربائية تحتوي على عناصر تحت سطح زجاجي تشع الحرارة، فإن مواقد الحث تستخدم ملفات نحاسية لإنتاج نبضات كهربائية تعمل على تسخين أواني الطهي المتوافقة. وفي الوقت نفسه، تتميز مواقد الغاز بتصميم مختلف بشكل ملحوظ وتستخدم إما البروبان أو الغاز الطبيعي لإنشاء لهب مفتوح تحت مجموعة من الشبكات.

عند مقارنة العلامات التجارية لأجهزة الموقد، تأخذ تقارير المستهلك في الاعتبار عوامل مثل الأداء والموثوقية والسعر ورضا المالك. حصلت مواقد الطهي الكهربائية والحثية من LG على درجات عالية جدًا من حيث موثوقية العلامة التجارية وتلقت ردود فعل إيجابية عندما يتعلق الأمر برضا المالك. واحتلت فريجيدير وسامسونج المركزين الثاني والثالث على التوالي. بالنسبة لمواقد الغاز، سجلت إل جي مرة أخرى أعلى المستويات، تليها سامسونج وجنرال إلكتريك. في حين أن النتيجة الإجمالية للعلامة التجارية لمواقد الغاز كانت أقل مما كانت عليه في الفئات الكهربائية والحثية، يمكنك بالتأكيد التفكير في LG إذا كنت تبحث عن أفضل علامة تجارية لأجهزة المطبخ لمواقد الغاز أيضًا.