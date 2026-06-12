ليست سامسونج، وليست فريجيدير: العلامة التجارية لأجهزة الموقد التي تتصدر اختبارات تقارير المستهلك

تتمتع تقارير المستهلك بخبرة تمتد لعقود من الزمن في مساعدة المتسوقين في العثور على المنتجات الأكثر موثوقية لمنازلهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الأساسية اليومية مثل مواقد الطهي. إذا كنت في السوق لشراء موقد جديد، فإن القرار المهم الذي يجب عليك اتخاذه هو ما إذا كنت مهتمًا بنموذج الغاز أو الكهرباء/الحث. ولحسن الحظ، أظهرت نتائج تقارير المستهلك أن LG حصلت على أعلى الدرجات في كلتا الفئتين.
قبل التسوق، من المهم معرفة الاختلافات بين أنواع المواقد وأيها أفضل لميزانيتك. تبدو المواقد الكهربائية والمواقد الحثية متشابهة، لكنها تختلف في كيفية توليد الحرارة. في حين أن المواقد الكهربائية تحتوي على عناصر تحت سطح زجاجي تشع الحرارة، فإن مواقد الحث تستخدم ملفات نحاسية لإنتاج نبضات كهربائية تعمل على تسخين أواني الطهي المتوافقة. وفي الوقت نفسه، تتميز مواقد الغاز بتصميم مختلف بشكل ملحوظ وتستخدم إما البروبان أو الغاز الطبيعي لإنشاء لهب مفتوح تحت مجموعة من الشبكات.
عند مقارنة العلامات التجارية لأجهزة الموقد، تأخذ تقارير المستهلك في الاعتبار عوامل مثل الأداء والموثوقية والسعر ورضا المالك. حصلت مواقد الطهي الكهربائية والحثية من LG على درجات عالية جدًا من حيث موثوقية العلامة التجارية وتلقت ردود فعل إيجابية عندما يتعلق الأمر برضا المالك. واحتلت فريجيدير وسامسونج المركزين الثاني والثالث على التوالي. بالنسبة لمواقد الغاز، سجلت إل جي مرة أخرى أعلى المستويات، تليها سامسونج وجنرال إلكتريك. في حين أن النتيجة الإجمالية للعلامة التجارية لمواقد الغاز كانت أقل مما كانت عليه في الفئات الكهربائية والحثية، يمكنك بالتأكيد التفكير في LG إذا كنت تبحث عن أفضل علامة تجارية لأجهزة المطبخ لمواقد الغاز أيضًا.
تحتل LG مرتبة عالية في الأداء والموثوقية
توفر مواقد LG مجموعة من الميزات التي يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص للمشترين. وفقًا لتقارير المستهلك، فإن الموقد الكهربائي الأعلى تقييمًا للعلامة التجارية هو الموقد الكهربائي مقاس 30 بوصة المزود بتقنية UltraHeat (CBEW3017BE)، والذي يتميز بعناصر مزدوجة 2 في 1 تتيح لك ضبط الموقد على حجم الوعاء أو المقلاة ويمكنه الاتصال بتطبيق ThinQ. يأتي أيضًا الموقد التعريفي LG مقاس 30 بوصة (CBIH3017BE) مزودًا بمؤشر توافق، لذلك ستعرف ما إذا كانت أواني الطهي الخاصة بك ستعمل مع الموقد المسطح أم لا. موقد الغاز الأعلى تصنيفًا للعلامة التجارية في تقارير المستهلك هو LG Studio 36 بوصة UltraHeat Gas Cooktop (CBGS3628S)، والذي يتضمن شبكات من الحديد الزهر وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.
إذا كنت تفكر في استخدام موقد LG، فمن المهم ملاحظة خيارات الضمان الخاصة بك، بما في ذلك ما إذا كان الضمان الممتد يستحق المال. تقدم LG ضمانًا محدودًا لمدة عام واحد من الشركة المصنعة على الأجهزة. في الوقت الحالي، قد تكون بعض مواقد LG مؤهلة أيضًا لتمديد الضمان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. إذا قررت شراء موقد مسطح من LG، فيمكنك الحصول على خدمة التوصيل إلى المنزل مجانًا، ومقابل رسوم إضافية، ستقوم LG بنقل الموقد القديم الخاص بك عندما تقوم بتسليم وحدتك الجديدة. تقدم الشركة أيضًا إمكانية إرجاع المنتجات مجانًا خلال 14 يومًا من التسليم في حالة تغيير رأيك.