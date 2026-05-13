ليست سلالًا، وليست خزائن: الحاوية العتيقة لتخزين البطانيات بشكل جميل

في حين أن البطانيات يمكن أن تكون ديكورًا رائعًا، فقد لا ترغب في عرض جميع البطانيات الخاصة بك مرة واحدة. حلول التخزين القريبة مثل السلة أو الخزانة، والتي توفر طريقة ملائمة للحفاظ على راحتك ولكن ربما ليست مثل البطانيات الجمالية القريبة، ليست دائمًا الخيار الأفضل. تعتبر السلال أحد حلول التخزين المفتوحة التي يمكن أن تسبب مشاكل مثل تراكم الغبار والحطام المنزلي على البياضات المكشوفة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتمكنون من حمل أكبر عدد من البطانيات مثل المنظمين الآخرين. من ناحية أخرى، يمكن أن تشغل الخزانات مساحة كبيرة من الأرضية وقد لا تناسب أسلوب التصميم الخاص بك. لحسن الحظ، هناك طريقة ذكية لتخزين البطانيات على مرأى من الجميع دون أن تبدو فوضوية، وهي ليست سلتك النموذجية.

لقد أصبح بعض الناس يفضلون صناديق الباخرة العتيقة لإخفاء المنسوجات المفضلة لديهم. صناديق الباخرة عبارة عن صناديق خشبية عتيقة صغيرة إلى كبيرة الحجم ذات سطح مسطح، وتختلف قليلاً عن أبناء عمومتهم ذوي القباب. مخصص للسفر، وقد حصلوا على الاسم نفسه من البواخر التي استقلها الناس. اليوم، أصبحوا اكتشافًا قديمًا رائعًا يمكنك الحصول عليه في متاجر التوفير أو مراكز التسوق العتيقة.

يمكن أن تختلف الأسعار بناءً على موقعك، ولكن يتم بيع الصناديق على موقع eBay بحوالي 200 دولار في المتوسط. بمجرد العثور على صندوق باخرة عتيق، قد يكون من المفيد التحقق من الجودة. تحقق من وجود الأجهزة الأصلية، وتأكد من أن المفاصل والألواح الخشبية صلبة، وافحص البطانة الداخلية. في بعض الحالات، قد تفضل إزالة أو استبدال الأقمشة الداخلية الممزقة أو القذرة.