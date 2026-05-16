ليست سلالًا، وليست سلالم: حل تخزين البطانيات الأنيق الذي يمكنك العثور عليه في متجر التوفير

تمامًا كما كنت على وشك التخلي عن العثور على أي شيء رائع في متجر التوفير، لاحظت ذلك: تلك الحقيبة العتيقة، مع بقايا ملصقات السفر الباهتة التي لا تزال ملتصقة بجوانبها. مثل هذا الاكتشاف يشبه الكأس المقدسة إذا كنت تبحث عن مكان لتخزين إكسسوارات المنزل، مثل البطانيات. كما هو الحال مع السلال، تتيح لك فكرة تخزين البطانية الفريدة هذه إعادة استخدام أحد العناصر بطريقة عملية. ومثل سلم البطانية، فإن الحقيبة القديمة توفر المساحة. عند عدم الاستخدام، يمكن وضعها تحت طاولة القهوة أو في الزاوية. ومع ذلك، فإن القطعة القديمة تتألق حقًا عندما تعمل مع أنماط معينة، مثل الديكور العتيق الذي يحمل طابع السفر، لأنها تضفي الأصالة على الفكرة.

تحكي الحقائب القديمة قصة تطور السفر. ولدت الحقيبة في أواخر القرن التاسع عشر. كان حملها أسهل من حمل صندوق الباخرة، على الرغم من تشابه موادها. غالبًا ما تتميز حقائب السفر القديمة بجلد جميل أو تصميمات خارجية من الخيزران تخفي الإطارات القوية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع العديد منها لتكون مقاومة للماء، وذلك بفضل تأثير سفر البواخر، الأمر الذي يتطلب دعم الأمتعة ضد الأضرار المحتملة للبحر وهواء المياه المالحة. إذا كانت بدلات العمل آمنة في يوم من الأيام، فيجب أن تكون بطانياتك آمنة أيضًا. تختلف الأسعار اعتمادًا على المادة المصنوعة منها الأمتعة، على الرغم من أنه من الممكن العثور على حقيبة قديمة ذات غلاف مقوى مقابل 15 دولارًا أمريكيًا على مواقع مثل eBay أو في متجر التوفير المحلي.