ليست سلالًا، وليست سلالم: حل تخزين البطانيات الأنيق الذي يمكنك العثور عليه في متجر التوفير

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تمامًا كما كنت على وشك التخلي عن العثور على أي شيء رائع في متجر التوفير، لاحظت ذلك: تلك الحقيبة العتيقة، مع بقايا ملصقات السفر الباهتة التي لا تزال ملتصقة بجوانبها. مثل هذا الاكتشاف يشبه الكأس المقدسة إذا كنت تبحث عن مكان لتخزين إكسسوارات المنزل، مثل البطانيات. كما هو الحال مع السلال، تتيح لك فكرة تخزين البطانية الفريدة هذه إعادة استخدام أحد العناصر بطريقة عملية. ومثل سلم البطانية، فإن الحقيبة القديمة توفر المساحة. عند عدم الاستخدام، يمكن وضعها تحت طاولة القهوة أو في الزاوية. ومع ذلك، فإن القطعة القديمة تتألق حقًا عندما تعمل مع أنماط معينة، مثل الديكور العتيق الذي يحمل طابع السفر، لأنها تضفي الأصالة على الفكرة.
تحكي الحقائب القديمة قصة تطور السفر. ولدت الحقيبة في أواخر القرن التاسع عشر. كان حملها أسهل من حمل صندوق الباخرة، على الرغم من تشابه موادها. غالبًا ما تتميز حقائب السفر القديمة بجلد جميل أو تصميمات خارجية من الخيزران تخفي الإطارات القوية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع العديد منها لتكون مقاومة للماء، وذلك بفضل تأثير سفر البواخر، الأمر الذي يتطلب دعم الأمتعة ضد الأضرار المحتملة للبحر وهواء المياه المالحة. إذا كانت بدلات العمل آمنة في يوم من الأيام، فيجب أن تكون بطانياتك آمنة أيضًا. تختلف الأسعار اعتمادًا على المادة المصنوعة منها الأمتعة، على الرغم من أنه من الممكن العثور على حقيبة قديمة ذات غلاف مقوى مقابل 15 دولارًا أمريكيًا على مواقع مثل eBay أو في متجر التوفير المحلي.
إعداد وإعداد مخزن البطانية الخاص بك
قبل أن تضع بطانياتك داخل الحقيبة العتيقة، قم بفحصها بدقة. قد لا تؤثر المشكلات التجميلية، مثل التشققات في الجلد، على السلامة الهيكلية للقطعة، لكن عليك التأكد. تحقق من وجود بق الفراش أو أي إصابات خطيرة بالعفن، مما قد يؤدي في النهاية إلى إتلاف البطانيات. يجب عليك أيضًا تفريغ الجزء الداخلي من الحقيبة باستخدام فوهة فرشاة. وإذا كانت رائحة العفن الفطري، فقد تحتاج أيضًا إلى رش بعض صودا الخبز بالداخل لامتصاص أي روائح عفنة. قم بتفريغه بالمكنسة الكهربائية مرة ثانية (إذا كنت تستخدم صودا الخبز)، ثم قم بإعداده للعرض.
حقيبة واحدة ملقاة على الأرض لا تقدم عرضًا مناسبًا. سترفع مظهره عن طريق رفعه عن الأرض. يُعد تكديس حقيبتك القديمة المفضلة فوق قطعة أو قطعتين إضافيتين من الأمتعة طريقة سهلة لتزيينها. اترك العلبة العلوية في الكومة مفتوحة. املأها ببعض البطانيات الجميلة لديك. قم بإخفاء بطانياتك الإضافية في الأجزاء السفلية من الأمتعة للاستفادة من مساحة التخزين الإضافية.
يمكنك أيضًا تجربة وضعه على مجموعة من الأرجل على شكل دبوس. أو رف حقيبة قابل للطي: إذا سلكت هذا الطريق، فابحث عن النوع الذي تراه في الفنادق في نهاية السرير. يجعل هذا الإعداد عرض البطانية الخاص بك يبدو هادفًا بدلاً من أن يكون مثل حقيبة مليئة بالحشوة لم تضعها بعيدًا بعد الرحلة.
تنسيق البطانيات
على عكس الخزانة التي تكون فيها بطانياتك مخفية عن الأنظار، فإن فكرة تخزين البطانيات هذه تشجعك على إظهار بطانياتك وبطانياتك وأفغانك. ستحقق أقصى استفادة من هذه الميزة من خلال تضمين البطانيات التي تناسب موضوع الديكور الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت تتوسع في موضوع السفر المستوحى من حقائب السفر، فضع بعض الرميات بالداخل والتي تحتوي على صور للخرائط والطائرات وأشكال السفر الأخرى، مثل بطانية MIEPOS Vintage Nautical World Map Throw Blanket.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البطانيات التي تتميز بأنسجة مختلفة – على سبيل المثال، قطيفة ناعمة أو رقم محبوك معقود – تخلق المزيد من العمق والدفء. لا تنس أن تأخذ في الاعتبار نسيج الحقائب عندما تخطط لهذا الترتيب. وإليك كيف قد يبدو ذلك. إذا كانت الحقيبة مغطاة بالجلد، أضف لحافًا ملفوفًا مصنوعًا من الكتان أو الصوف أو القطيفة.
أخيرًا، فكر في إضافة أنماط إلى المزيج. إذا كان باقي مخطط تزيين غرفتك يدور حول غمر الأنماط، فقم بتضمين تخزين البطانية في خطط التصميم أيضًا. يعد هذا خيارًا جيدًا بشكل خاص إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على حقيبة كلاسيكية تحمل شعارًا أو نمطًا فاخرًا، مثل حقيبة Louis Vuitton العتيقة. اجعل هذا هو النمط الرئيسي الذي سيتم على أساسه تعيين جميع الأنماط الأخرى الموجودة على البطانيات.