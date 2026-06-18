ليست سلالًا: أضف مساحة تخزين إلى حمامك من خلال العثور على أمازون والذي سيوفر المساحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

كل شبر في الحمام الصغير مهم. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتم استخدام الحمام كثيرًا، وتحتاج إلى الاحتفاظ بالكثير من لفات ورق التواليت والمناشف فيه. بالتأكيد، يمكنك إضافة رف أو خزانة. ومع ذلك، في الحمامات الصغيرة حيث لا توجد مساحة كافية بالفعل، لا يعد هذا خيارًا دائمًا. ولحسن الحظ، قد يكون لدى أمازون حل لهذه المشكلة. قل مرحبًا بحامل ورق التواليت على الحائط من Surlama. رف تخزين ورق التواليت المعدني هذا، الذي يزن 1.3 رطل ويبلغ طوله 20.79 بوصة وعرضه 2.7 بوصة، يتم تركيبه على الحائط ويحمل لفات إضافية في شكل يشبه السحابة.

يأتي حامل مناديل المرحاض في عدة إصدارات مختلفة. على سبيل المثال، هناك نسخة أصغر تحتوي على ست لفات من ورق التواليت وأخرى أكبر تتسع لـ 10. إذا كنت تريد شيئًا مرحًا، فهناك أيضًا أنماط بأشكال الأخطبوط والأغنام والكسلان والقرون المتاحة أيضًا. ولكن بغض النظر عن الحجم أو النمط الذي تختاره، فإن الفكرة بسيطة: قم بإزالة لفافات المرحاض الإضافية بعيدًا عن الطريق ووفر المساحة.

أما بالنسبة لتعليقات العملاء، فإن المنتج لم يجذب الكثير من التقييمات حتى الآن. ومع ذلك، فإن تلك التي لديها إيجابية. يحب العديد من المراجعين أنه يوفر المساحة، ويبدو لطيفًا، ولا يبدو كبيرًا جدًا على الحائط. حتى أن أحد المراجعين أشار إلى أنه “إنه يوفر مساحة حقيقية”. ومع ذلك، هناك بعض ردود الفعل السلبية أيضًا. على سبيل المثال، قال أحد المشترين أن الحامل قد يكون صغيرًا جدًا بحيث لا يمكنه الاحتفاظ بكرات ورق التواليت العريضة والعنصر الحيواني المزخرف في نفس الوقت. إذا كان هذا مصدر قلق بالنسبة لك أيضًا، فقد يكون من المفيد التفكير في طرق وأماكن أخرى لتخزين ورق التواليت في الحمام الصغير قبل إجراء عملية الشراء.