ليست سلالًا: العثور على أمازون متعدد الاستخدامات سيضيف مساحة تخزين بجوار جهاز Keurig الخاص بك

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يلجأ عدد أكبر من الأميركيين إلى ماكينة Keurig لإعداد قهوة الصباح أكثر من أي آلة أخرى. هناك العديد من النماذج السهلة والخطوات البسيطة للحفاظ على نظافتها. لديك العشرات من أكواب K-Cups المنكهة للاختيار من بينها، بما في ذلك تلك الموجودة في المقاهي ذات الأسماء الكبيرة، حتى تتمكن من الاستمتاع بنفس النكهة في المنزل. ومع ذلك، هناك شيء واحد لم يفكروا فيه: التخزين. يقوم الكثير من الأشخاص بإلقاء أكواب K-Cup الخاصة بهم في السلة، ولكن ماذا عن الأكواب والملاعق والمحليات وجميع الملحقات الأخرى الضرورية لإعداد مشروبك الصباحي؟ يعد منظم محطة Plaviya Coffee Bar الجذاب والمتعدد الاستخدامات من Amazon حلاً مثيرًا للاهتمام.

الإطار الفولاذي قوي ومزخرف وله أقدام غير قابلة للانزلاق. على الرغم من أن عرضه يزيد قليلاً عن قدم (لذلك لن يشغل مساحة كبيرة على المنضدة)، إلا أن هناك الكثير من مساحة التخزين المفيدة. يوجد في الخارج عشرات الخطافات المتحركة لأكواب القهوة. يوجد رفوف MDF بمظهر خشبي ودرجين قابلين للسحب من شبكة سلكية أسفلهما. يمكن لكل منها استيعاب 30 كوبًا على شكل حرف K، على الرغم من أنه يمكن استخدام الجزء السفلي أيضًا لأكياس السكر والمناديل والملاعق. تبلغ تكلفة منظم محطة Plaviya Coffee Bar حاليًا 44.99 دولارًا أمريكيًا – في حين أنه بالتأكيد استثمار أكثر من مجرد سلة عادية، فمن المؤكد أنه سيساعدك على ترقية روتينك الصباحي.