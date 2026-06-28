ليست سلالًا: العثور على أمازون متعدد الاستخدامات سيضيف مساحة تخزين بجوار جهاز Keurig الخاص بك

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يلجأ عدد أكبر من الأميركيين إلى ماكينة Keurig لإعداد قهوة الصباح أكثر من أي آلة أخرى. هناك العديد من النماذج السهلة والخطوات البسيطة للحفاظ على نظافتها. لديك العشرات من أكواب K-Cups المنكهة للاختيار من بينها، بما في ذلك تلك الموجودة في المقاهي ذات الأسماء الكبيرة، حتى تتمكن من الاستمتاع بنفس النكهة في المنزل. ومع ذلك، هناك شيء واحد لم يفكروا فيه: التخزين. يقوم الكثير من الأشخاص بإلقاء أكواب K-Cup الخاصة بهم في السلة، ولكن ماذا عن الأكواب والملاعق والمحليات وجميع الملحقات الأخرى الضرورية لإعداد مشروبك الصباحي؟ يعد منظم محطة Plaviya Coffee Bar الجذاب والمتعدد الاستخدامات من Amazon حلاً مثيرًا للاهتمام.
الإطار الفولاذي قوي ومزخرف وله أقدام غير قابلة للانزلاق. على الرغم من أن عرضه يزيد قليلاً عن قدم (لذلك لن يشغل مساحة كبيرة على المنضدة)، إلا أن هناك الكثير من مساحة التخزين المفيدة. يوجد في الخارج عشرات الخطافات المتحركة لأكواب القهوة. يوجد رفوف MDF بمظهر خشبي ودرجين قابلين للسحب من شبكة سلكية أسفلهما. يمكن لكل منها استيعاب 30 كوبًا على شكل حرف K، على الرغم من أنه يمكن استخدام الجزء السفلي أيضًا لأكياس السكر والمناديل والملاعق. تبلغ تكلفة منظم محطة Plaviya Coffee Bar حاليًا 44.99 دولارًا أمريكيًا – في حين أنه بالتأكيد استثمار أكثر من مجرد سلة عادية، فمن المؤكد أنه سيساعدك على ترقية روتينك الصباحي.
يوفر منظم Keurig تنوعًا ممتازًا
من الواضح أن منظم محطة القهوة Plaviya يكمل Keurig الخاص بك، ولكنه ليس مخصصًا فقط لأكواب K-Cups. قد يكون لديك شوكولاتة ساخنة مفضلة يمكنك الحصول عليها فقط في علبة. قد تحب العسل بدلاً من السكر في قهوتك. ربما تضيف كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في أمسية شتوية باردة. ثم هناك البسكويت أو الحلوى التي ترغب في الاحتفاظ بها في متناول يدك. يمكن للأرفف الواسعة أن تستوعب مجموعة متنوعة من الجرار والأواني والحزم والمنمنمات. يبدو أنها فكرة رائعة أن تبقي العدادات خالية من الفوضى.
ويبدو أن معظم العملاء يوافقون على ذلك، مما يمنحه متوسط تقييم يبلغ 4.7 نجوم. وصفه أحد المشترين على أمازون بأنه “يغير قواعد اللعبة في منطقة القهوة / الشاي لدينا”. وأكد مراجع آخر من أمازون على تعدد الاستخدامات، قائلاً: “جميع كبسولات القهوة الخاصة بي منظمة. لدي رفين لألواح الإفطار ودرج سفلي للمناديل وأي شيء آخر.” غالبًا ما يتم ذكر حقيقة وجود مساحة كبيرة. الشكاوى نادرة للغاية، على الرغم من أن شخصًا أو شخصين اكتشفا عيوبًا، ولم يعجب أحدهم بضرورة تجميعها (على الرغم من أن معظمهم اعتقدوا أن الأمر سهل).
ربما يمكنك إنشاء خزانة لأكواب K وملحقاتها كبديل، ولكن إذا كانت المساحة مرتفعة، فقد لا يكون ذلك عمليًا. يوفر منظم محطة بار Plaviya Coffee Bar مساحة تخزين لمجموعة واسعة من العناصر مع الحفاظ على حجمه الصغير ويسمح لجهاز Keurig الخاص بك بأن يصبح مركزًا لنظام مشروبات كامل.