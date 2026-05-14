ليست سلالًا: تمتلك شركة Wayfair حلاً لتخزين الأحذية من شأنه تحسين مدخلك

على الرغم من فائدتها، فإن السلال ليست دائمًا أفضل حل للتخزين. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأحذية، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون السلال أساسية إلى حد ما – فهي رائعة لأحذية الأطفال الرياضية أو الصنادل، ولكنها ليست الأفضل للأحذية الجميلة التي قد تتعرض للتآكل عند تجميعها معًا. للحصول على ترقية جادة للمدخل، لدى Wayfair خيارًا واعدًا، وهو مقعد تخزين الأحذية Jurina 15-Pair من Loon Peak، والذي يعد طريقة أفضل لتخزين الأحذية.
عادةً ما يتم بيع مقعد تخزين الأحذية هذا بسعر 95 دولارًا تقريبًا، ويتميز بنظام حجيرة واسع، يبلغ ارتفاعه ثلاثة حجيرات وعرضه خمسة حجيرات. يبلغ ارتفاعها 18.9 بوصة وعرضها 41.3 بوصة وعمقها 11.8 بوصة، ويبلغ عرض كل مساحة 7.7 بوصة وارتفاعها 5.3 بوصة. الجسم مصنوع من الخشب المصنع، ويتميز الجزء العلوي بوسادة مقعد مغطاة بالقماش، مما يجعلها مكانًا عمليًا للتخزين، بالإضافة إلى مكان للجلوس أثناء ارتداء حذائك. يأتي بثمانية خيارات ألوان متاحة، حسب نمط منزلك. يمكن لهذا المنتج أن يتشابك مع الأحذية في الغرف الطينية التي تفتقر إلى التخزين المناسب، أو يمكن تثبيته في مدخل مليء بأزواج متعددة من الأحذية. عزز راحة القطعة باستخدام وسادة مميزة أخرى على جانب واحد أو قم بتغطية وسادة المقعد وضعها في غرفة نومك.
لدى المستهلكين انطباع إيجابي بشكل عام عن هذه القطعة، بمتوسط 4.5 نجوم من أكثر من 3600 تقييم في وقت كتابة هذا التقرير. تشمل العناصر التي تحصل على أعلى الدرجات سهولة تجميع المقعد ومظهره وتصميمه المتين.
هل مقعد التخزين هذا مناسب لمنزلك؟
قبل النقر فوق “أضف إلى سلة التسوق”، من الأفضل أن تقوم بواجبك المنزلي. نظرًا لأن هذه القطعة كبيرة الحجم، تصور المكان الذي ستضعها فيه، وقم بالقياس للتأكد من أنها ليست ضيقة جدًا؛ الآن هو أيضًا الوقت المناسب لحساب نصف القطر المتأرجح لأي أبواب أو خزانات قريبة. بفضل العدد الكبير من المكعبات، يمكن أن يكون هذا المقعد مناسبًا للأسر التي تضم عدة أفراد – يمكنك ضغط سعة تخزين أكبر من المكعبات عن طريق إقرانها بصناديق تخزين أو سلال لأزواج أحذية الأطفال. قم بالاطلاع على أفضل سلال ايكيا المصنفة حسب الجمال والوظيفة لاكتشاف بعض الخيارات التي يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع طاولة التخزين.
تتضمن تقييمات العملاء على موقع Wayfair الإلكتروني العديد من الثناء على المقعد، “أنا أحب مقعد التخزين هذا من Loon Peak. فهو يناسب جميع أحذيتي الرياضية وأحذيتي تقريبًا. أرمي كل شيء فوق هذا المقعد وهو رائع إذا كنت بحاجة إلى مقاعد إضافية في شقة الاستوديو الخاصة بي.” ومع ذلك، تشير بعض الانتقادات للقطعة إلى أن المقعد غير مناسب لأحجام الأحذية الكبيرة. كتب أحد العملاء أنه يتعين عليهم تخزين أحذيتهم على جوانبهم حتى تتناسب مع المقصورات، وهو أمر جدير بالملاحظة بالنسبة لبعض الأفراد.
في حين أن التشطيبات المتنوعة للقطعة متعددة الاستخدامات بما يكفي للعمل بشكل جيد في العديد من أنماط الديكور الداخلي، فإن الأفراد الذين يجدون المتعة في إضفاء طابع شخصي على أثاثهم يمكنهم القيام بذلك بسهولة بمساعدة ورق الاتصال المزخرف. للحصول على الإلهام، تحقق من حيلة ايكيا لتحويل خزانة الأحذية البسيطة إلى قطعة أنيقة.