ليست سلالًا: تمتلك شركة Wayfair حلاً لتخزين الأحذية من شأنه تحسين مدخلك

على الرغم من فائدتها، فإن السلال ليست دائمًا أفضل حل للتخزين. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأحذية، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون السلال أساسية إلى حد ما – فهي رائعة لأحذية الأطفال الرياضية أو الصنادل، ولكنها ليست الأفضل للأحذية الجميلة التي قد تتعرض للتآكل عند تجميعها معًا. للحصول على ترقية جادة للمدخل، لدى Wayfair خيارًا واعدًا، وهو مقعد تخزين الأحذية Jurina 15-Pair من Loon Peak، والذي يعد طريقة أفضل لتخزين الأحذية.

عادةً ما يتم بيع مقعد تخزين الأحذية هذا بسعر 95 دولارًا تقريبًا، ويتميز بنظام حجيرة واسع، يبلغ ارتفاعه ثلاثة حجيرات وعرضه خمسة حجيرات. يبلغ ارتفاعها 18.9 بوصة وعرضها 41.3 بوصة وعمقها 11.8 بوصة، ويبلغ عرض كل مساحة 7.7 بوصة وارتفاعها 5.3 بوصة. الجسم مصنوع من الخشب المصنع، ويتميز الجزء العلوي بوسادة مقعد مغطاة بالقماش، مما يجعلها مكانًا عمليًا للتخزين، بالإضافة إلى مكان للجلوس أثناء ارتداء حذائك. يأتي بثمانية خيارات ألوان متاحة، حسب نمط منزلك. يمكن لهذا المنتج أن يتشابك مع الأحذية في الغرف الطينية التي تفتقر إلى التخزين المناسب، أو يمكن تثبيته في مدخل مليء بأزواج متعددة من الأحذية. عزز راحة القطعة باستخدام وسادة مميزة أخرى على جانب واحد أو قم بتغطية وسادة المقعد وضعها في غرفة نومك.

لدى المستهلكين انطباع إيجابي بشكل عام عن هذه القطعة، بمتوسط ​​4.5 نجوم من أكثر من 3600 تقييم في وقت كتابة هذا التقرير. تشمل العناصر التي تحصل على أعلى الدرجات سهولة تجميع المقعد ومظهره وتصميمه المتين.