ليست سلالًا: لدى ايكيا حل لتخزين الأحذية لتحويل المدخل المزدحم

إذا كنت ترغب في صناعة رائحة جذابة في مدخل منزلك، فإن الخطوة الأولى هي ترتيب تلك الأحذية المتناثرة على الأرض. في حين أن خلع حذائك الرياضي المفضل بمجرد دخولك الباب قد يكون أمرًا مغريًا، إلا أن ترك الأحذية غير منظمة في مدخل منزلك يشغل مساحة ويترك رائحة. ومع ذلك، إذا كان المدخل الخاص بك مزدحمًا بالفعل، فقد يكون من الصعب العثور على الحل المناسب الذي يحافظ على حذائك مرتبًا مع توفير مساحة لحركة المرور. لحسن الحظ، هناك خيارات متاحة، مثل حل تخزين الأحذية الموفر للمساحة من إيكيا.

تأتي خزانة الأحذية Brusali المكونة من ثلاث حجيرات بلونين: الأبيض والبني، ويبلغ سعر كلاهما حاليًا 99.99 دولارًا. تشتمل كل حجرة من الأقسام الثلاثة على فواصل لتنظيم حذائك. ومع ذلك، بالنسبة للأحذية الأكبر حجمًا مثل الأحذية ذات الرقبة الطويلة أو الكعب العالي، يمكنك أيضًا إزالة هذه الفواصل للحصول على مساحة إضافية. يبلغ طول خزانة Brusali ما يزيد قليلاً عن 51 بوصة، ولكن عمقها أقل من قدم. ونتيجة لذلك، فإنه يتناسب بسهولة مع المناطق الأصغر حجمًا لتوفير مساحة تخزين كبيرة، مع توفير مساحة في المدخل المزدحم. يساعد الجزء العلوي والرف المدمجان أيضًا في جعل مدخلك أكثر عملية، مما يمنحك مساحة لترك الضروريات اليومية مثل محفظتك ومفاتيحك.

بشكل عام، يمكن أن تكون خزانة Brusali وسيلة مفيدة لتحقيق تخزين طويل الأمد لأحذيتك. ومع ذلك، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح بالنسبة لك، فإن تخصيص الوقت لقراءة مراجعات المستخدمين يمكن أن يمنحك فكرة أفضل عما يمكن توقعه.