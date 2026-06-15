ليست سلالًا: لدى ايكيا طريقة أكثر ذكاءً وتوفيرًا للمساحة لتخزين البطانيات الإضافية

إذا كنت شخصًا يستمتع بالأشياء المريحة، فمن المحتمل أن يكون لديك بطانيات إضافية في جميع أنحاء منزلك. من المهم العثور على حل تخزين فريد لبطانياتك ويمكن أن يساعد في الحفاظ على المساحة الخاصة بك منظمة، خاصة إذا كنت تريد الاحتفاظ بها في متناول اليد. أحد المتاجر الرائعة للعثور على خيارات تخزين مثيرة للاهتمام هو IKEA، خاصة إذا كنت تحاول الالتزام بالميزانية. مقابل 19.99 دولارًا فقط، يمكنك الحصول على وحدة تخزين الحائط FLISAT التي تتميز برف صغير خلف قضيب خشبي. على الرغم من أنه كان من المفترض في الأصل أن يكون بمثابة رف عرض صغير لأشياء مثل الكتب والألعاب الصغيرة، إلا أنه متعدد الاستخدامات بما يكفي بحيث يمكن استخدامه بسهولة كحل تخزين شامل.

وحدة الحائط FLISAT مصنوعة من الصنوبر المصمت. إنه متوفر بأربعة أشكال مختلفة: طبقة شفافة، أو وردي باهت، أو أخضر نابض بالحياة، أو رمادي فيروزي. كما أن الوحدة سهلة التنظيف، حيث تحتاج فقط إلى قطعة قماش مبللة لمسحها. يبلغ عرض القطعة بأكملها 27.5 بوصة، وعمقها 3.5 بوصة، وطولها 6.25 بوصة، مما يجعلها بحجم مناسب لمجموعة متنوعة من المساحات. الوزن الإجمالي الذي يمكنه التعامل معه هو 11 رطلاً، لذا إذا كنت تستخدمه لتخزين البطانيات، فمن المحتمل أن ترغب في الالتزام بخيارات خفيفة الوزن. قد يكون من الجيد أيضًا التأكد من تثبيته في الحائط عند تثبيته، لمنحه الكثير من الدعم للتعامل مع وزن البطانيات والأغطية.