ليست سلالًا ولا أرفف: منظم شجرة الدولار الذي يحافظ على حمامك خاليًا من الفوضى

هل لاحظت يومًا كيف أن الفوضى لديها طريقة لملء كل زاوية وركن متاحين في حمامك، سواء كان ذلك تحت منضدة الزينة الخاصة بك، أو على الرفوف المثبتة على الحائط، أو في تخزين سطح العمل؟ إذا كان هذا هو المأزق الذي تجد نفسك فيه، فقد حان الوقت لإيجاد حل أفضل. أنت بحاجة إلى الحصول على بعض منظمات أدراج Dollar Tree. نعم – نفس المنظمات التي تستخدمها في أدراج مكتبك للحفاظ على ترتيب مشابك الورق والملاحظات اللاصقة. ومع ذلك، بالنسبة لمتاجر التجزئة المخفضة هذه، ستقوم بقص بعض الجوانب وتعليقها على الحائط أو الجزء الخلفي من باب الحمام الخاص بك بمساعدة بعض الخطافات ذاتية اللصق. إنها فكرة رفوف بسيطة وأنيقة يمكنك صنعها بنفسك باستخدام أساسيات Dollar Tree التي تزيل الفوضى في دقائق معدودة.

تحمل Dollar Tree عدة أنماط من منظمات الأدراج والعلب البلاستيكية. بعضها ذو جدران صلبة. تجنب تلك الأشياء – لا يمكن تعديلها كما هو مطلوب في هذا DIY. ابحث عن منظمات الأدراج ذات الجوانب المثقبة بدلاً من ذلك، مثل سلال تنظيم الأدراج البلاستيكية الرفيعة مقابل 1.50 دولار لكل منها. أو، للحصول على شيء أجمل قليلاً، استثمر في صناديق التخزين البلاستيكية المقطوعة بالليزر من Daisy Design – بسعر 1.50 دولارًا لكل منها أيضًا. إذا لم تتمكن من العثور على أي شيء يناسب الفاتورة في Dollar Tree، فتوجه إلى الإنترنت. يمكنك الحصول على ثلاث عبوات من سلال صواني التخزين البلاستيكية البيضاء النحيفة من Mainstays مقابل ما يزيد قليلاً عن 8 دولارات. بالنسبة إلى هذا التصميم العبقري لشجرة الدولار الذي سيبقي حمامك منظمًا بميزانية محدودة، ستحتاج أيضًا إلى بعض الخطافات ذاتية اللصق لتعليق منظمات الأدراج على الحائط. ستعمل خطافات الحائط البلاستيكية القابلة للإزالة من Dollar Tree بشكل جيد لهذا المشروع. أخيرًا، احصل على مقص جيد من غرفة الحرف الخاصة بك.