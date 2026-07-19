ليست سواروفسكي: الكريستال المشهور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي أصبح الآن متجرًا نادرًا للتوفير

عندما يفكر الناس في الكريستال القابل للتحصيل، فقد يفكرون في سواروفسكي. لكن يجب على المتسوقين المقتصدين أن ينتبهوا إلى شركة كومبريا كريستال، وهي شركة تصنيع زجاج بريطانية فاخرة اكتسبت مزهرياتها وأوانيها المصنوعة يدويًا زخمًا لدى هواة جمع العملات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أسسها اللورد والليدي كافنديش عام 1976، وقد ارتفعت شعبيتها بشكل كبير بعد ظهورها في الإصدارات الحديثة مثل “Downton Abbey” و”The Crown” وفيلم جيمس بوند “Casino Royale”. أدى وجود كمبريا في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية الكبرى إلى تعريف العديد من المشاهدين بجمال وأناقة الكريستال المقطوع يدويًا.
العديد من أنماط Cumbria Crystal الأكثر شهرة مستوحاة من الزجاج المقطوع الإنجليزي في القرنين السابع عشر والثامن عشر. يعتبر الزجاج الإنجليزي المقطوع من تلك العصور مميزًا بسبب كريستال الرصاص الذي اخترعه جورج رافنسكروفت في ثمانينيات القرن السابع عشر. أدت إضافة أكسيد الرصاص الأحمر إلى الزجاج إلى إحداث ثورة في الصناعة بأكملها، لأنها أدت إلى إنتاج أدوات زجاجية أثقل وأكثر متانة. تتمتع قطع الكريستال الرصاصي أيضًا بانكسار استثنائي للضوء، مما يجعلها أكثر تألقًا من الزجاج العادي.
أصبح نمط Grasmere، على وجه الخصوص، مرتبطًا بشكل وثيق بـ “Downton Abbey”، حيث كان تصميمه المعقد يكمل إعداد الفترة. على عكس الأواني الزجاجية المنتجة بكميات كبيرة، يتم قطع كل قطعة كريستال كومبريا يدويًا على يد حرفيين مهرة، مما يمنح كل قطعة وكوب تألقًا مميزًا. مع استمرار تزايد الاهتمام بالديكور العتيق، يجب على المتحمسين أن يبقوا أعينهم مفتوحة بحثًا عن المزهريات الكريستالية الموجودة في متاجر التوفير، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. تختلف قطع كريستال كمبريا العتيقة في السعر حسب الشكل والاستخدام والحالة. ومع ذلك، فمن الشائع أن تباع مزامير الشمبانيا بمئات الدولارات، في حين يمكن أن يصل سعر متشممات البراندي إلى 85 دولارًا.
كيفية التعرف على قطع كريستال كمبريا أثناء التوفير
يجب أن يكون صائدو الكنوز على دراية بكيفية التمييز بين الكريستال الثمين والزجاج المقطوع في متجر التوفير. للبدء، عند التسوق لشراء Cumbria Crystal، تحقق من الوزن. يبدو كريستال الرصاص الأصلي أثقل بشكل ملحوظ من الزجاج العادي لأنه يحتوي على 24% من أكسيد الرصاص على الأقل. يمنح هذا الوزن الإضافي أيضًا البلورة تألقها المميز، مما يسمح لها بكسر الضوء إلى قوس قزح من الألوان عند تعرضها لضوء ساطع.
بعد ذلك، فحص القطع. يتم قطع كريستال كمبريا يدويًا، لذلك يجب أن تظهر الأنماط واضحة ومنقوشة بعمق بدلاً من الحفر الخفيف أو التشكيل في الزجاج. قد تحتوي أيضًا بلورة الرصاص المصنوعة يدويًا على فقاعات صغيرة أو “سلك” بسيط. الحبل هو الخصلات الدقيقة الموجودة في الزجاج والتي تنتج عن عملية التصنيع التقليدية. في حين أن بعض المشترين يخطئون في هذه العيوب، إلا أنها في الواقع علامات على الكريستال الأصلي المصنوع يدويًا.
بالطبع، أفضل طريقة للتعرف على كريستال كمبريا الأصلي هي التحقق من الجانب السفلي بحثًا عن توقيع الشركة المحفور، إن أمكن. تحتوي العديد من قطع كمبريا على علامة مائية محفورة بالحمض باهتة جدًا. تلعب الحالة دورًا مهمًا في قيمة Cumbria Crystal. يمكن أن تؤدي الرقائق الموجودة على طول الحافة أو الخدوش أو الغيوم إلى تقليل اهتمام هواة الجمع بشكل كبير، لكن الأمثلة الأصلية تظل مرغوبة للغاية. تحظى المزهريات والأدوارق وكؤوس النبيذ وأكواب الويسكي بشعبية كبيرة لدى المشترين، خاصة إذا كانت تنتمي إلى أنماط مرغوبة مثل Grasmere أو كانت جزءًا من مجموعات متطابقة. إنه الخيار الأمثل إذا كنت تريد تزيين منزلك مثل “Downton Abbey”.