ليست سواروفسكي: الكريستال المشهور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي أصبح الآن متجرًا نادرًا للتوفير

عندما يفكر الناس في الكريستال القابل للتحصيل، فقد يفكرون في سواروفسكي. لكن يجب على المتسوقين المقتصدين أن ينتبهوا إلى شركة كومبريا كريستال، وهي شركة تصنيع زجاج بريطانية فاخرة اكتسبت مزهرياتها وأوانيها المصنوعة يدويًا زخمًا لدى هواة جمع العملات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أسسها اللورد والليدي كافنديش عام 1976، وقد ارتفعت شعبيتها بشكل كبير بعد ظهورها في الإصدارات الحديثة مثل “Downton Abbey” و”The Crown” وفيلم جيمس بوند “Casino Royale”. أدى وجود كمبريا في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية الكبرى إلى تعريف العديد من المشاهدين بجمال وأناقة الكريستال المقطوع يدويًا.

العديد من أنماط Cumbria Crystal الأكثر شهرة مستوحاة من الزجاج المقطوع الإنجليزي في القرنين السابع عشر والثامن عشر. يعتبر الزجاج الإنجليزي المقطوع من تلك العصور مميزًا بسبب كريستال الرصاص الذي اخترعه جورج رافنسكروفت في ثمانينيات القرن السابع عشر. أدت إضافة أكسيد الرصاص الأحمر إلى الزجاج إلى إحداث ثورة في الصناعة بأكملها، لأنها أدت إلى إنتاج أدوات زجاجية أثقل وأكثر متانة. تتمتع قطع الكريستال الرصاصي أيضًا بانكسار استثنائي للضوء، مما يجعلها أكثر تألقًا من الزجاج العادي.

أصبح نمط Grasmere، على وجه الخصوص، مرتبطًا بشكل وثيق بـ “Downton Abbey”، حيث كان تصميمه المعقد يكمل إعداد الفترة. على عكس الأواني الزجاجية المنتجة بكميات كبيرة، يتم قطع كل قطعة كريستال كومبريا يدويًا على يد حرفيين مهرة، مما يمنح كل قطعة وكوب تألقًا مميزًا. مع استمرار تزايد الاهتمام بالديكور العتيق، يجب على المتحمسين أن يبقوا أعينهم مفتوحة بحثًا عن المزهريات الكريستالية الموجودة في متاجر التوفير، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. تختلف قطع كريستال كمبريا العتيقة في السعر حسب الشكل والاستخدام والحالة. ومع ذلك، فمن الشائع أن تباع مزامير الشمبانيا بمئات الدولارات، في حين يمكن أن يصل سعر متشممات البراندي إلى 85 دولارًا.