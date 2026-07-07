ليست فرشاة سلكية: استخدم أداة الحمام الأساسية هذه لتنظيف الشواية الخاصة بك

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لا يوجد شيء يضاهي شواء اللحوم والخضروات المفضلة لديك بمجرد حلول فصل الصيف. رائحة الدخان والإثارة في إعداد منزلك لاستضافة حفلات الصيف مع جوانب الشواء والصلصات محلية الصنع كلها جزء من المتعة. وبعد ذلك، بالطبع، هناك الشبكة المتفحمة التي لا مفر منها والتي يتعين عليك تنظيفها بعد الانتهاء من الطهي، وأحيانًا حتى بين إضافة دفعات جديدة إلى الشواية – كل ذلك لمنع الأطعمة من الالتصاق أو مذاقها مثل ما تم طهيه قبل ذلك.

إن القول بأن الحفاظ على نظافة الشواية هو المفتاح لتجربة شواء سلسة سيكون أمرًا بخسًا. لكن تنظيف شواية الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر باستخدام الفرشاة السلكية التقليدية يمكن أن يترك شعيرات مكسورة في طعامك. قد يكون الحل الأفضل للتخلص من كل المواد اللزجة الملتصقة بالشبكات طوال الحياة هو استخدام حجر الخفاف (المعروف أيضًا باسم لبنة الشواية).

https://www.youtube.com/watch?v=al1auJqOVDY&t=24s تبدو هذه الحجارة على شكل الطوب مثل أحجار الخفاف المستخدمة غالبًا في العناية الشخصية. ومع ذلك، فهي مصنوعة للتعامل مع مهمة أكثر صعوبة: إزالة الشحوم والسخام من شبكات الشواء الخاصة بك.

حجر الخفاف سهل الاستخدام إلى حد ما ويمكن العثور عليه عبر الإنترنت بسعر يبدأ من 6 دولارات، مثل حجر Better Grillin’ Scrubbin’ Stone الموجود على أمازون. يمكنك أيضًا العثور عليه في معظم متاجر الأجهزة وحتى بعض متاجر البقالة، مثل قالب التنظيف Grillstone هذا، المتوفر في The Home Depot (9.98 دولارًا). لذا، قبل أن تفكر في استبدال الشواية الخاصة بك نظرًا لأنه لا يمكن التعرف على الشبكات، قد يكون من المفيد إنفاق بضعة دولارات لتجربة هذه الأداة المفيدة بدلاً من ذلك.