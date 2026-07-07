ليست فرشاة سلكية: استخدم أداة الحمام الأساسية هذه لتنظيف الشواية الخاصة بك

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لا يوجد شيء يضاهي شواء اللحوم والخضروات المفضلة لديك بمجرد حلول فصل الصيف. رائحة الدخان والإثارة في إعداد منزلك لاستضافة حفلات الصيف مع جوانب الشواء والصلصات محلية الصنع كلها جزء من المتعة. وبعد ذلك، بالطبع، هناك الشبكة المتفحمة التي لا مفر منها والتي يتعين عليك تنظيفها بعد الانتهاء من الطهي، وأحيانًا حتى بين إضافة دفعات جديدة إلى الشواية – كل ذلك لمنع الأطعمة من الالتصاق أو مذاقها مثل ما تم طهيه قبل ذلك.
إن القول بأن الحفاظ على نظافة الشواية هو المفتاح لتجربة شواء سلسة سيكون أمرًا بخسًا. لكن تنظيف شواية الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر باستخدام الفرشاة السلكية التقليدية يمكن أن يترك شعيرات مكسورة في طعامك. قد يكون الحل الأفضل للتخلص من كل المواد اللزجة الملتصقة بالشبكات طوال الحياة هو استخدام حجر الخفاف (المعروف أيضًا باسم لبنة الشواية).
https://www.youtube.com/watch?v=al1auJqOVDY&t=24s تبدو هذه الحجارة على شكل الطوب مثل أحجار الخفاف المستخدمة غالبًا في العناية الشخصية. ومع ذلك، فهي مصنوعة للتعامل مع مهمة أكثر صعوبة: إزالة الشحوم والسخام من شبكات الشواء الخاصة بك.
حجر الخفاف سهل الاستخدام إلى حد ما ويمكن العثور عليه عبر الإنترنت بسعر يبدأ من 6 دولارات، مثل حجر Better Grillin’ Scrubbin’ Stone الموجود على أمازون. يمكنك أيضًا العثور عليه في معظم متاجر الأجهزة وحتى بعض متاجر البقالة، مثل قالب التنظيف Grillstone هذا، المتوفر في The Home Depot (9.98 دولارًا). لذا، قبل أن تفكر في استبدال الشواية الخاصة بك نظرًا لأنه لا يمكن التعرف على الشبكات، قد يكون من المفيد إنفاق بضعة دولارات لتجربة هذه الأداة المفيدة بدلاً من ذلك.
استخدام الحجر لتنظيف الشواية بالإضافة إلى نصائح إضافية
إذًا، كيف يمكنك تشغيل قالب الشواية هذا بالضبط؟ حسنًا، أولاً، من الأفضل التأكد من تنظيف الشواية في الوقت المناسب، وهو في الواقع بعد الانتهاء من الشوي، بينما لا تزال دافئة. والسبب هو أنه يجعل تنظيف الشواية أسهل عن طريق التقاط جميع بقايا الطعام والشحوم والكربون العالقة قبل أن تبرد وتتصلب. لاستخدام الطوب، قم برش الشبكات بزيت يحتوي على نقطة دخان عالية، مثل زيت الأفوكادو المكرر أو زيت الكانولا، للمساعدة في رفع وتخفيف أي صدأ.
ثم ضع حجر الفرك مباشرة فوق الشبكات وقم بتحريكه ذهابًا وإيابًا بشكل عمودي على طول خطوط الشبكات. ستلاحظ بعد مرور عدة مرات أن الحجر الكاشط بدأ يتآكل، لكن الخبر السار هو أنه سيزيل معه كل الحطام المحروق.
من الأفضل متابعة جلسة التنظيف بتتبيل الشواية لمنع الصدأ. للقيام بذلك، قم بتغطية الشواية بالزيت (الزيت ذو نقطة الدخان العالية) قبل ترك الشواية على ارتفاع لمدة 30 إلى 60 دقيقة. وهذا كل شيء. بعد ذلك، اترك الشواية تبرد قبل استخدامها مرة أخرى.
الجانب السلبي الأكبر لجهاز تنظيف الحجر هذا هو حقيقة أنه يتآكل بسرعة مع الاستخدام المتكرر، ولكنه غالبًا ما يتم بيعه في عبوات متعددة مقابل بضعة دولارات فقط، لذا لا ينبغي أن يكون استبداله أمرًا صعبًا. لاحظ أنه لا ينبغي استخدام هذا الحجر على الشوايات ذات الشبكات المغطاة بالبورسلين، لأنه قد يخدش سطحها. ولكن إذا كان لديك شواية من الحديد أو الفولاذ المقاوم للصدأ، فيبدو أن حجر الخفاف هذا بديل مماثل للفرشاة السلكية.