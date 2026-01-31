ليست معجزة جرو ولا القهوة: الأسمدة التي يمكنك صنعها بنفسك لحديقة مزدهرة

سواء كنت تضيف نباتات إلى حديقة مزدهرة بالفعل أو تفكر في البستنة كهواية جديدة، فإن كلاهما يتطلب الكثير من البحث. ثم هناك جميع الأنشطة الطرفية التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، كيف تخطط لتسميد قطع أراضيك لضمان ازدهار المساحات الخضراء؟ على الرغم من أن استخدام الأسمدة التي يتم شراؤها من المتجر يعد طريقة مجربة وحقيقية لجعل حديقتك مناسبة للنباتات، إلا أن له جوانب سلبية بيئية. يمكن للمركبات الاصطناعية الموجودة في بعض الأسمدة أن تلوث التربة والنظام البيئي المحيط بها. كما ارتفعت تكلفة الأسمدة في السنوات الأخيرة. للحصول على طريقة مناسبة للميزانية وصديقة للبيئة لتخصيب تربتك، اترك Miracle Gro على الرف وأعد استخدام بقايا الطعام بدلاً من ذلك. تعتبر بقايا عشاء السمك الأخيرة سمادًا ممتازًا يمكنك صنعه بنفسك.

من بين الأسمدة التي تصنعها بنفسك، تعد بقايا القهوة وغيرها من بقايا المطبخ التي يمكنك إعادة استخدامها في الحديقة من أكثر الخيارات شيوعًا. في حين أن هذه البدائل رائعة بلا شك للأسمدة الكيماوية، إلا أن هناك أسمدة نباتية أخرى أكثر غرابة يجب عليك تجربتها أيضًا. يمكنك، على سبيل المثال، إعادة استخدام بقايا الأسماك عن طريق تحويلها إلى سماد سائل مملوء بالمغذيات والميكروبات. على الرغم من أنه قد لا يكون الطعام النباتي ذو الرائحة الطيبة، إلا أن استخدام أجزاء السمك المسال في حديقتك يمكن أن يكون له الكثير من الفوائد، خاصة بالنسبة للخضراوات الورقية والعشب. عند إضافته إلى التربة، يساعد المحتوى النموذجي 2-4-1 من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK) لهذا السائل المريب على تعزيز النمو ببطء وبشكل طبيعي، مما يقلل أو يلغي الحاجة إلى المواد الكيميائية الاصطناعية الملوثة. والأكثر من ذلك، أن الميكروبات المفيدة التي تغذيها الأسمدة السمكية تنمو بكثرة.