ليست هناك حاجة لبطانات الرفوف – ستجد متجر التوفير اللطيف الذي يمكنك استخدامه كبديل

عادةً ما تدور بطانات الرفوف حول الوظيفة – وليس الأسلوب. يمكنهم الحفاظ على الرفوف والأدراج والخزائن في حالة جيدة عن طريق التقاط الانسكابات أو الفتات أو الغبار. لكن بطانة الرف البلاستيكية النموذجية الخاصة بك لا تضيف أي لمسة إلى ديكورك. بدلاً من ذلك، تحقق من هذه البطانات اللطيفة والموفرة والسهلة التي يمكنك استخدامها والتي تتمتع بسحر المدرسة القديمة: المفارش.

قام منشئ TikTok mubugsvintage بوضع مفرش كروشيه كبير على حافة الرف في مطبخهم. والنتيجة هي تفاصيل كروشيه صدفية جميلة على طول الرف تضيف الكثير من الاهتمام البصري إلى خزانة مملة. يعد هذا الحيلة مثاليًا للأرفف المفتوحة، سواء كانت عائمة أو جزءًا من وحدة. كما أنها مناسبة تمامًا للخزائن ذات الأبواب الزجاجية أو الشبكية الشفافة، حيث تكون تفاصيل الكروشيه مرئية. الخزائن المغلقة تُبطل الغرض من هذا الاختراق قليلًا، نظرًا لأن المفارش لن تكون مرئية خلف باب غير شفاف. أما بالنسبة للتصميم، فهذا يبدو رائعًا مع الجرار الزجاجية الكبيرة، والأجهزة المدرسية القديمة، وغيرها من الديكورات المنزلية أو الريفية.

المفارش عبارة عن حصائر كروشيه غالبًا ما تحتوي على أنماط نباتية وهندسية معقدة. تاريخيًا، تم استخدامها للعديد من الأشياء، بدءًا من المناديل وحتى مفارش المائدة للأطباق الساخنة. اليوم، غالبًا ما تراها تستخدم للزينة، أو توضع على طاولة أو طاولة لإضافة بعض السحر الريفي إلى الغرفة. يمكن إعادة استخدام المفارش القديمة في جميع أنواع الأعمال اليدوية، بدءًا من فن الجدران وحتى ظلال المصابيح، ولكن فكرة استخدامها كبطانات للأرفف غير تقليدية إلى حد ما. ومع ذلك، فهي تمتلك ما يلزم: يمكنها التقاط الفتات والانسكابات، وعندما تتسخ، يمكن غسلها. بصراحة، هذا يجعلك تتساءل لماذا لم نفكر في الأمر عاجلاً.