ليست هناك حاجة لبطانات الرفوف – ستجد متجر التوفير اللطيف الذي يمكنك استخدامه كبديل

عادةً ما تدور بطانات الرفوف حول الوظيفة – وليس الأسلوب. يمكنهم الحفاظ على الرفوف والأدراج والخزائن في حالة جيدة عن طريق التقاط الانسكابات أو الفتات أو الغبار. لكن بطانة الرف البلاستيكية النموذجية الخاصة بك لا تضيف أي لمسة إلى ديكورك. بدلاً من ذلك، تحقق من هذه البطانات اللطيفة والموفرة والسهلة التي يمكنك استخدامها والتي تتمتع بسحر المدرسة القديمة: المفارش.
قام منشئ TikTok mubugsvintage بوضع مفرش كروشيه كبير على حافة الرف في مطبخهم. والنتيجة هي تفاصيل كروشيه صدفية جميلة على طول الرف تضيف الكثير من الاهتمام البصري إلى خزانة مملة. يعد هذا الحيلة مثاليًا للأرفف المفتوحة، سواء كانت عائمة أو جزءًا من وحدة. كما أنها مناسبة تمامًا للخزائن ذات الأبواب الزجاجية أو الشبكية الشفافة، حيث تكون تفاصيل الكروشيه مرئية. الخزائن المغلقة تُبطل الغرض من هذا الاختراق قليلًا، نظرًا لأن المفارش لن تكون مرئية خلف باب غير شفاف. أما بالنسبة للتصميم، فهذا يبدو رائعًا مع الجرار الزجاجية الكبيرة، والأجهزة المدرسية القديمة، وغيرها من الديكورات المنزلية أو الريفية.
المفارش عبارة عن حصائر كروشيه غالبًا ما تحتوي على أنماط نباتية وهندسية معقدة. تاريخيًا، تم استخدامها للعديد من الأشياء، بدءًا من المناديل وحتى مفارش المائدة للأطباق الساخنة. اليوم، غالبًا ما تراها تستخدم للزينة، أو توضع على طاولة أو طاولة لإضافة بعض السحر الريفي إلى الغرفة. يمكن إعادة استخدام المفارش القديمة في جميع أنواع الأعمال اليدوية، بدءًا من فن الجدران وحتى ظلال المصابيح، ولكن فكرة استخدامها كبطانات للأرفف غير تقليدية إلى حد ما. ومع ذلك، فهي تمتلك ما يلزم: يمكنها التقاط الفتات والانسكابات، وعندما تتسخ، يمكن غسلها. بصراحة، هذا يجعلك تتساءل لماذا لم نفكر في الأمر عاجلاً.
كيفية تحويل مفرش كروشيه إلى بطانة رف
من الطرق السهلة لاستخدام المفارش القديمة أو المُدخرات كبطانات للأرفف العثور على مفارش مستطيلة أو مربعة. توجد هذه الرفوف بأي حجم تقريبًا، لذا يمكنك العثور على تلك التي تتناسب مع أبعاد أرففك. على سبيل المثال، احصل على مفارش مقاس 15 بوصة أو واحدة مقاس 20 بوصة لخزانة مطبخ قياسية مقاس 30 بوصة. للعثور عليها، توجه إلى متاجر التوفير المحلية أو متاجر التحف أو قم بإلقاء نظرة على خزانة الكتان الخاصة بجدتك. على موقع eBay، ابحث عن “مفرش مربع” للعثور على خيارات بأحجام وأنماط مختلفة بأقل من 20 دولارًا.
@mudbugsvintage
لقد وجدت أربعة من هذه المفارش الكروشيه الكبيرة في بيع العقارات. أخذت اثنين منهم وأضفت القليل من الذوق إلى خزانة المؤن الخاصة بي. #ديكور_منزلي_عتيق #مخزن #مقتصد #منزل_مُدخر
♬ Giddy Up – صندوق الموسيقى المشاغب
ضع المفرش على الرف الخاص بك، مع تعليق 5 إلى 10 بوصات من القماش على الحافة. إذا كان هناك قماش إضافي في الجزء الخلفي من الرف، يمكنك إما طيه عدة مرات بحيث يكون مسطحًا على الرف، أو قصه بالمقص (ولكن انتبه لاحتمال الاهتراء). لمنع المفارش من التحرك والسقوط، أضف شريطًا صغيرًا من الشريط اللاصق ذي الوجهين في الجزء الخلفي من الرف. هناك خيار آخر وهو خياطة بعض رقع الفيلكرو في الجزء السفلي من المفرش وتثبيتها في مكانها باستخدام شرائط Velcro Command.
إذا كنت قلقًا بشأن تسرب الانسكابات عبر الكروشيه، ففكر في القيام بمهمة مزدوجة: قم بإضافة بطانة رف بلاستيكية أولاً، ثم قم بتغطيتها بمفرش مزخرف. نظرًا لأن بطانات الرف البلاستيكية عادةً ما تكون ذات سطح قابل للإمساك، فيجب أن تثبت قماش الكروشيه في مكانه وتمنعه من السقوط. أو، إذا لم تتمكني من العثور إلا على مفارش دائرية صغيرة، استخدمي دباسة لتثبيتها على حافة البطانة البلاستيكية.