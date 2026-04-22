ليست وحدة تحكم، وليست مدمجة: هناك بديل لحامل التلفزيون بسعر معقول

عادةً، عند إضافة تلفزيون إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، قد تختار وضعه على طاولة وحدة التحكم، أو في وحدة مدمجة، أو تثبيته على الحائط. ومع ذلك، قد تكون هذه الخيارات مكلفة، وليست جميعها ممكنة في المساحات الصغيرة أو الملائمة للمستأجرين. إذا كنت تبحث عن حل DIY بسيط وبأسعار معقولة لإعداد التلفزيون الخاص بك، فقد كان لدى أحد أصحاب المنزل فكرة ذكية. شاركت @karolinerelster_ على Instagram عملية تحويل رف ملابس معدني بسيط إلى حامل تلفزيون أنيق. باستخدام حامل ملابس مثل حامل الملابس عالي التحمل EAGMAK، أضاف صاحب المنزل صواميل مجنحة إلى خطافات الأكواب وقام بتثبيتها في الجزء الخلفي من التلفزيون حيث ستكون معدات التثبيت. ثم قام صاحب المنزل بتثبيت الخطافات على سكة رف الملابس. كل ما تبقى هو ضبط السكة على الارتفاع المناسب للعرض، وتقوم المجموعة بتعليق التلفزيون، مما يخلق مظهرًا مثبتًا.
لاحظ منشئ المحتوى أن السبب وراء هذا التبديل الفريد لوحدة التحكم في التلفزيون هو أن طاولات وحدة التحكم قد تكون باهظة الثمن في كثير من الأحيان. حتى وحدات التحكم ذات الأسعار المعقولة يمكن أن تكلف ما يزيد عن 100 دولار. ذكر @karolinerelster_ أن إعدادهم كلفهم أقل من 100 دولار، مما يجعله حلاً أقل تكلفة لمن لديهم ميزانية محدودة. وإذا كنت مهتمًا بأفكار غرفة المعيشة الصغيرة لجعل المساحة الخاصة بك تبدو أكبر، فإن رف الملابس لا يشغل مساحة كبيرة من المساحة المربعة وله مظهر نحيف، مما قد يكون مفيدًا في المساحات الضيقة أو غير الملائمة.
هل يجب عليك تحويل رف الملابس إلى علاقة تلفزيون؟
إذا كنت تحب المظهر المثبت ولكنك تعلمت الجوانب السلبية لتركيب جهاز تلفزيون على الحائط، أو إذا كنت تأمل في توفير بعض النقود من خلال تجربة مقايضة ميسورة التكلفة، فقد تكون خدعة رف الملابس فكرة جذابة. بالنسبة للمستأجرين الذين يتوقون إلى تلفزيون مثبت على الحائط، يمكن أن يكون هذا قريبًا جدًا من الجمالية ولكن دون الحاجة إلى الحفر في الحوائط الجافة. أيضًا، لا يستغرق إنجاز هذا العمل وقتًا طويلاً، مما يعني أنه يمكنك دمج جهاز تلفزيون في غرفة المعيشة الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة باستخدام هذه الطريقة في أقل من ساعة.
ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي قد تجعل رف الملابس بديلاً مثاليًا لحامل التلفزيون. بينما رد منشئ المحتوى على تعليق قائلًا إنهم يمتلكون هذا الإعداد لمدة عامين حتى الآن، فمن المحتمل ألا تكون جميع الرفوف بهذه القوة. اعتمادًا على حد الوزن، قد لا يتمكن حامل الملابس من تحمل وزن التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، ليست جميع رفوف الملابس مستقرة، خاصة تلك الرخيصة أو سيئة الصنع، مما يعني أنه إذا اصطدمت المجموعة، فقد يتضرر التلفزيون. قد لا يكون هذا أيضًا إعدادًا جيدًا في المنازل التي بها أطفال صغار أو حيوانات أليفة، حيث يمكن أن يتصادم رف الملابس. قد تكون بعض أجهزة التلفاز أوسع من رف الملابس، مما يجعل من الصعب تركيبها. علاوة على ذلك، ليست جميع أجهزة التلفزيون مجهزة بدعائم التثبيت في الخلف. يمكن أن تشكل الأسلاك المرئية أيضًا خطر التعثر وقد لا تكون جذابة للعين.