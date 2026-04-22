ليست وحدة تحكم، وليست مدمجة: هناك بديل لحامل التلفزيون بسعر معقول

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

عادةً، عند إضافة تلفزيون إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، قد تختار وضعه على طاولة وحدة التحكم، أو في وحدة مدمجة، أو تثبيته على الحائط. ومع ذلك، قد تكون هذه الخيارات مكلفة، وليست جميعها ممكنة في المساحات الصغيرة أو الملائمة للمستأجرين. إذا كنت تبحث عن حل DIY بسيط وبأسعار معقولة لإعداد التلفزيون الخاص بك، فقد كان لدى أحد أصحاب المنزل فكرة ذكية. شاركت @karolinerelster_ على Instagram عملية تحويل رف ملابس معدني بسيط إلى حامل تلفزيون أنيق. باستخدام حامل ملابس مثل حامل الملابس عالي التحمل EAGMAK، أضاف صاحب المنزل صواميل مجنحة إلى خطافات الأكواب وقام بتثبيتها في الجزء الخلفي من التلفزيون حيث ستكون معدات التثبيت. ثم قام صاحب المنزل بتثبيت الخطافات على سكة رف الملابس. كل ما تبقى هو ضبط السكة على الارتفاع المناسب للعرض، وتقوم المجموعة بتعليق التلفزيون، مما يخلق مظهرًا مثبتًا.

لاحظ منشئ المحتوى أن السبب وراء هذا التبديل الفريد لوحدة التحكم في التلفزيون هو أن طاولات وحدة التحكم قد تكون باهظة الثمن في كثير من الأحيان. حتى وحدات التحكم ذات الأسعار المعقولة يمكن أن تكلف ما يزيد عن 100 دولار. ذكر @karolinerelster_ أن إعدادهم كلفهم أقل من 100 دولار، مما يجعله حلاً أقل تكلفة لمن لديهم ميزانية محدودة. وإذا كنت مهتمًا بأفكار غرفة المعيشة الصغيرة لجعل المساحة الخاصة بك تبدو أكبر، فإن رف الملابس لا يشغل مساحة كبيرة من المساحة المربعة وله مظهر نحيف، مما قد يكون مفيدًا في المساحات الضيقة أو غير الملائمة.