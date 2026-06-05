ليست ويجيلا، وليست بلوبيرد: الشجيرة الملونة التي لا يمكن للطيور الطنانة مقاومتها

الزهور التي تدعم الطيور الطنانة تأتي في قوس قزح من الألوان، ولكن من المميز دائمًا أن تجد نباتًا صديقًا للطيور الطنانة في أندر ألوان الزهور: الأزرق، الموجود في 10٪ فقط من الزهور. يكون الأمر أكثر إثارة عندما توفر النباتات الداعمة للطائر الطنان المزهرة الزرقاء الكثير من الفوائد الأخرى، بما في ذلك كونها سريعة وسهلة النمو. تعرف على الشجيرة دائمة الخضرة ذات الزهرة الزرقاء ceanothus (Ceanothus thyrsiflorus)، ذات الأزهار الزرقاء القوية التي تشبه الليلك ولكن ذات مظهر رقيق. ومن المعروف أيضًا باسم أرجواني الجبل وأرجواني كاليفورنيا والأرجواني البري.

لا يجذب Blueblossom الطيور الطنانة ويطعمها فحسب، بل يوفر دعمًا هائلاً لمجموعة من الحيوانات البرية، بما في ذلك الملقحات الأخرى مثل الفراشات ونحل العسل والنحل الطنان. توفر الشجيرة مكانًا لاختباء الطيور وتنتج التوت والبذور التي تدعم الثدييات الصغيرة والطيور المغردة.

يقوم العديد من البستانيين بزراعة هذه الشجيرات في شمال غرب المحيط الهادئ لجذب الطيور الطنانة التي أصبحت مرتبطة بـ PNW، ولكنها تزرع في جميع أنحاء العالم وتكون شديدة البرودة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. الشجيرة، التي يمكن أن تنمو لتصبح شجرة بطول 20 قدمًا، تتحمل الجفاف ويمكن استخدامها للتحكم في التآكل، وإذا تم تقليمها وفقًا لذلك، فهي غطاء أرضي. كما أنه يعمل بشكل جيد في الجزء الفضائي الذي يمكن الدفاع عنه من المناظر الطبيعية. هناك فائدة كبيرة تتمثل في أن ceanothus blueblossom يوفر إحدى الطرق لإضافة النيتروجين إلى تربتك للحصول على حديقة أكثر صحة. إنه نبات مثبت للنيتروجين مع عقيدات جذرية تعمل على تحسين التربة.