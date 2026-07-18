ليس الثوم: النبات المصاحب لإضافته إلى أسِرَّة الحديقة من أجل ازدهار الخضر الورقية

أحب استخدام الثوم (Allium sativum) كنبات مصاحب. في الواقع، تظهر جميع أنواع الثوميات الصالحة للأكل بشكل كبير في حدائق الطعام الخاصة بي لأنها محصول عملي يمكنني حصاده كما أنها تردع جميع أنواع الآفات. يعد الثوم رائعًا لمجموعة كاملة من النباتات بما في ذلك الفراولة والخضروات الورقية والمحاصيل الجذرية. ومع ذلك، فإن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا في زراعة الرفيق هو مجرد زرع رفيق واحد والأمل في الأفضل. باعتباري أحد مزارعي الزراعة المستدامة الذين عملوا في مجال البستنة بشكل احترافي لأكثر من عقدين من الزمن، أعلم أن الزراعة المصاحبة الأكثر فعالية تتضمن زراعة أنواع متعددة للحصول على أفضل النتائج. في حالة الخضر الورقية وعدد لا بأس به من الخضروات الأخرى، أحب إضافة البرسيم الأبيض (Trifolium Repens) إلى مساحة الزراعة.

ينفق الكثير من البستانيين الكثير من الطاقة في محاولة القضاء على البرسيم الأبيض من مروجهم وأحواض الزهور، لكنني أستخدمه كغطاء حي يفيد النباتات التي ينمو بها، وفي نهاية الموسم، عندما أقطعه، فإنه يتحلل بسرعة ويجدد التربة. إنها نشارة حية فعالة جدًا، تنتشر في بطانية سميكة لطيفة بين النباتات. وبمجرد أن تزهر، فإنها تجذب جحافل من الملقحات. على الرغم من أنك لا تحتاج إليها للخضر الورقية الخاصة بك، فإنها لا تزال لا تقدر بثمن في بقية الحديقة. ومع ذلك، على الرغم من أنه آمن للنمو في منطقتي، إلا أن البرسيم الأبيض مدرج على أنه غازي في عدد قليل من الولايات، بما في ذلك أوريغون وويسكونسن وكنتاكي ووست فرجينيا، لذلك من المهم التحقق من قواعد الولاية الخاصة بك قبل إدخاله إلى حديقتك.