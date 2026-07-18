ليس الثوم: النبات المصاحب لإضافته إلى أسِرَّة الحديقة من أجل ازدهار الخضر الورقية

أحب استخدام الثوم (Allium sativum) كنبات مصاحب. في الواقع، تظهر جميع أنواع الثوميات الصالحة للأكل بشكل كبير في حدائق الطعام الخاصة بي لأنها محصول عملي يمكنني حصاده كما أنها تردع جميع أنواع الآفات. يعد الثوم رائعًا لمجموعة كاملة من النباتات بما في ذلك الفراولة والخضروات الورقية والمحاصيل الجذرية. ومع ذلك، فإن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا في زراعة الرفيق هو مجرد زرع رفيق واحد والأمل في الأفضل. باعتباري أحد مزارعي الزراعة المستدامة الذين عملوا في مجال البستنة بشكل احترافي لأكثر من عقدين من الزمن، أعلم أن الزراعة المصاحبة الأكثر فعالية تتضمن زراعة أنواع متعددة للحصول على أفضل النتائج. في حالة الخضر الورقية وعدد لا بأس به من الخضروات الأخرى، أحب إضافة البرسيم الأبيض (Trifolium Repens) إلى مساحة الزراعة.
ينفق الكثير من البستانيين الكثير من الطاقة في محاولة القضاء على البرسيم الأبيض من مروجهم وأحواض الزهور، لكنني أستخدمه كغطاء حي يفيد النباتات التي ينمو بها، وفي نهاية الموسم، عندما أقطعه، فإنه يتحلل بسرعة ويجدد التربة. إنها نشارة حية فعالة جدًا، تنتشر في بطانية سميكة لطيفة بين النباتات. وبمجرد أن تزهر، فإنها تجذب جحافل من الملقحات. على الرغم من أنك لا تحتاج إليها للخضر الورقية الخاصة بك، فإنها لا تزال لا تقدر بثمن في بقية الحديقة. ومع ذلك، على الرغم من أنه آمن للنمو في منطقتي، إلا أن البرسيم الأبيض مدرج على أنه غازي في عدد قليل من الولايات، بما في ذلك أوريغون وويسكونسن وكنتاكي ووست فرجينيا، لذلك من المهم التحقق من قواعد الولاية الخاصة بك قبل إدخاله إلى حديقتك.
لماذا يجب عليك استخدام البرسيم الأبيض للخضر الورقية الخاصة بك
هناك الكثير من الأغطية الأرضية منخفضة النمو للاختيار من بينها، لكني أحب البرسيم الأبيض لأنه سهل النمو، وقصير القامة، ويجذب الملقحات، ويقمع الأعشاب الضارة، ويحتفظ بالرطوبة بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرسيم الأبيض بميزة كونه مثبتًا للنيتروجين. وهذا يعني أن لديها علاقة متبادلة مع بكتيريا معينة في التربة. تلتصق هذه البكتيريا بعقيدات خاصة على جذور البرسيم. إنها تحول النيتروجين الجوي إلى شكل متاح بيولوجيًا يمكن للبرسيم استخدامه. عندما يتحلل البرسيم، فإنه يتحلل ويطلق محتواه العالي من النيتروجين في التربة. وهذا أمر ذو قيمة استثنائية للخضر الورقية، حيث تحتاج هذه النباتات إلى إمدادات ثابتة من النيتروجين لزراعة أفضل محصول ممكن. وفي المقابل، تحصل البكتيريا على كل ما يمكنك تناوله من العناصر الغذائية من جذور البرسيم الأبيض.
تعمل البطانية القصيرة السميكة سريعة النمو من البرسيم الأبيض أيضًا كمثبط حي للأعشاب الضارة، مما يحافظ على الحشائش الضارة مثل نبات القراص اللاذع ويسمح للخضر الورقية بالازدهار. أثناء خنق الأعشاب الضارة ومنع بذورها من الإنبات، يحمي البرسيم الأبيض أيضًا التربة من الجريان السطحي الزائد أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والرياح العاتية، والجفاف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس. إنها جيدة جدًا في الحفاظ على رطوبة التربة وباردة. يمكن أن تساعد شبكة الجذور المنتشرة أيضًا في تثبيت التربة وتثبيتها في مكانها، مما يجعلها اختيارًا جيدًا إذا كان سرير حديقتك عرضة للتآكل. يعد البرسيم الأبيض بديلاً سهلاً وذكيًا لمهادات الحدائق الأخرى مثل رقائق اللحاء أو السماد المتعفن جيدًا والذي سيستمر في رد الجميل للتربة أثناء نموها وبعد قطعها.
كيفية نمو واحتواء البرسيم الأبيض كنبات مرافق
البرسيم الأبيض هو غطاء أرضي سهل ومنخفض الصيانة لينمو من البذور. ما عليك سوى زرعها في مكان رفيع مباشرةً في المكان الذي تريده، وكن مستعدًا لتخفيفها بمجرد ظهور الشتلات. سوف تنتشر بسرعة إلى حد ما وتبدأ في تشكيل الحصير. نظرًا لسرعة انتشارها ومدى انتشارها، فأنت تريد تقليم النباتات مرة أخرى وعدم السماح لها بوضع البذور بحرية. قد ترغب أيضًا في التفكير في تركيب حواجز جذرية حول حواف السرير حتى لا يهرب البرسيم وينتشر عبر ركائزه إلى أجزاء أخرى من الحديقة.
إنها فكرة جيدة أن تتأكد من أن ملفوفك وشتلاتك الخضراء المورقة يبلغ طولها عدة بوصات قبل أن تزرع البرسيم حتى لا تتفوق عليهم. بالإضافة إلى ذلك، أنصحك بسحب البرسيم بعيدًا عن قاعدة النباتات بشكل منتظم، لأنك لا تريد أن تطغى سيقان الخضروات الورقية أو تظل رطبة جدًا. إذا كنت تعتقد أن النباتات أصبحت طويلة جدًا، فسوف تتحمل القص بانتظام بمجرد نموها. ومع ذلك، أحاول ألا أفعل ذلك أثناء وجود البرسيم في الزهرة لأنني أحب أن أسمح للملقحات بالحصول على إمدادات غذائية ثابتة. إذا كنت ترغب في الجز أو التشذيب، فكن حذرًا عند زراعة الخضر الورقية – تأكد من ترك مساحة كافية بين النباتات والصفوف لوضع رأس الجزازة أو المقص بينهما عندما تكون في أكبر حالاتها. اقطع البرسيم الأبيض إلى أدنى مستوى ممكن من الأرض عند الانتهاء من الحصاد من السرير واترك أوراق الشجر المقطوعة تتحلل في التربة.