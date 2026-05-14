ليس الجريب فروت، وليس حساء الملفوف: هذا النظام الغذائي هو الذي حكم السبعينيات

كانت السبعينيات وقتًا عصيبًا لثقافة النظام الغذائي. في تلك الأيام، لم يكن هناك الكثير من الحديث عن التغذية أو أهمية النظام الغذائي المتوازن. وبدلا من ذلك، ما يهم حقا هو النزول إلى جسم أصغر. من غير المستغرب أن تؤدي هذه العقلية إلى ظهور العديد من الأنظمة الغذائية البدائية. كان هناك نظام غذائي لحساء الكرنب ونظام الجريب فروت المثير للقلق، والذي لم يكن صحيًا أيضًا. في حين أن العديد من الأنظمة الغذائية كانت لها لحظة خاصة بها، إلا أن نظامًا غذائيًا واحدًا تمكن من السيطرة على نفسه بعد تلك الحقبة: نظام أتكينز الغذائي.
بدأ هذا الاتجاه في التبلور في عام 1972، عندما نشر طبيب القلب روبرت سي. أتكينز “ثورة النظام الغذائي للدكتور أتكينز”، وهو كتاب يشرح بالتفصيل كيف يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون أن يساعد في إنقاص الوزن وتوفير فوائد صحية أخرى. النظام الغذائي يعمل على أربع مراحل. خلال المرحلة التعريفية التي استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا، كان على الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا تقليل صافي الكربوهيدرات اليومية إلى 20 جرامًا، وكان من المقرر استهلاك معظمها من خلال الخضروات الخضراء. ثم جاءت مرحلة التوازن، والتي يمكنهم خلالها البدء تدريجيًا في استهلاك المزيد من الكربوهيدرات ذات العناصر الغذائية الكثيفة. نظرًا لأن متبعي الحمية الغذائية كانوا خجولين بحوالي 10 أرطال من وزنهم المستهدف، فقد اقتربوا من مرحلة ما قبل الصيانة، مما سمح لهم بإضافة 10 جرامات من الكربوهيدرات الصافية إلى وجباتهم الأسبوعية وتوسيع خيارات الكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية. وأخيرًا جاءت مرحلة الصيانة، والتي دفعتهم إلى تناول مستوى الكربوهيدرات الصافي الذي يناسب أسلوب حياتهم.
الآن، كان هناك العديد من الحميات الغذائية التي تعود إلى السبعينيات والتي لم تعد رائجة اليوم. ومع ذلك، تمكنت أتكينز من الصمود أكثر من العديد منهم، حيث أفاد واحد من كل 11 أمريكيًا أنهم كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات في عام 2004، وفقًا لـ NPR. ومع ذلك، فإن طول عمر النظام الغذائي يمكن أن يكون أمرًا جيدًا أو سيئًا، اعتمادًا على من تسأل.
كان نظام أتكينز الغذائي مختلفًا عن الأنظمة الغذائية السائدة في السبعينيات بعدة طرق
في بعض النواحي، كان نظام أتكينز الغذائي بمثابة نسمة من الهواء النقي في عصر كان فيه الإجماع على أنه يجب عليك تناول أقل قدر ممكن من الطعام لإنقاص الوزن. كما أنها تميز نفسها عن الأنظمة الغذائية العابرة في تلك الحقبة من خلال تأطير فقدان الوزن كشيء يتم تحقيقه من خلال تغييرات طويلة المدى. في حين أن العديد من الأنظمة الغذائية في السبعينيات، مثل نظام حساء الملفوف، كانت تقصر الطعام على الأشياء التي لا تشبعك، يبدو أن نظام أتكينز الغذائي يركز في الواقع على الشبع. وتم تشجيع الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على ملء أطباقهم بالبروتين والدهون، مما قد يساعدهم على الشعور بالشبع لفترة أطول. نظرًا لأن الناس يشعرون بمزيد من الشبع، فسيكونون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام وبالتالي يشعرون بأنهم مجبرون أكثر على الالتزام بالنظام الغذائي على المدى الطويل.
في محادثة مع كليفلاند كلينيك، صرحت اختصاصية التغذية المسجلة ماكسين سميث أن القيود المفروضة على الكربوهيدرات في نظام أتكينز الغذائي يمكن أن تكون مفيدة في فقدان الوزن، قائلة: “معظم الأنظمة الغذائية الأمريكية تحتوي على 55٪ من الكربوهيدرات أو أعلى. إذا قمت بقطع كل هذه الكربوهيدرات، فمن المحتمل أن تأكل سعرات حرارية أقل بشكل عام وتفقد الوزن”. وأوضح سميث أيضًا أن القيود المفروضة على الكربوهيدرات يمكن أن تتسبب في دخول الجسم إلى الحالة الكيتونية واستخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة وبالتالي فقدان الوزن.
قد يساعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الأشخاص في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ووفقًا لبيلي شوبي، اختصاصي تغذية مسجل لدى Banner Health، أظهرت إحدى الدراسات أيضًا أن النظام الغذائي يمكن أن يخفض الدهون الثلاثية، ويحسن الكوليسترول الحميد، ويقلل الكوليسترول الضار. ومع ذلك، سارعت إلى الإشارة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد ستستمر على المدى الطويل.
كان لنظام أتكينز الغذائي الكثير من السلبيات المحتملة
الحقيقة حول نظام أتكينز الغذائي هي أنه قد لا يكون أفضل فكرة للصحة العامة. في محادثة مع WebMD، قال الدكتور نيل بارنارد، رئيس لجنة الأطباء للطب المسؤول، إن التركيز الشديد للنظام الغذائي على البروتين والدهون له عدة جوانب سلبية. وأوضح بارنارد أن “الأشخاص الذين يتناولون اللحوم كل يوم لديهم خطر أكبر بثلاث مرات للإصابة بسرطان القولون”. “ثم هناك مشكلة الكلى. فهي ليست مصممة للعمل على بقعة زيتية من الدهون.” وأشار أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون وحصى الكلى وأمراض الكلى وهشاشة العظام.
خلال محادثة ماكسين سميث مع كليفلاند كلينك، قالت إن القيود المفروضة على الكربوهيدرات في النظام الغذائي يمكن أن تتداخل أيضًا مع مستويات الإلكتروليت، وتسبب الإمساك، وتؤدي إلى انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم. وأشارت أيضًا إلى أن قواعد النظام الغذائي المتعلقة بالكربوهيدرات الصافية تمنع إدراج العديد من الفواكه والخضروات التي توفر العناصر الغذائية الحيوية. ومن خلال التخلص من هذه الأطعمة، قد يواجه الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا أوجه قصور ومشاكل صحية. قضية أخرى هي أن النظام الغذائي يسمح باستهلاك اللحوم المصنعة. إن تناول اللحوم المصنعة كل يوم يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الصحة المعرفية ويسبب العديد من المشكلات الصحية الأخرى.
وبينما يتكيف الجسم مع نقص الكربوهيدرات، مصدر الطاقة المفضل لديه، يمكن أن يتوقع الشخص أن يشعر بالإرهاق والغثيان. قد يعانون أيضًا من الصداع والضباب العقلي. لذلك، على الرغم من أن نظام أتكينز الغذائي ليس مقيدًا تقريبًا مثل الأنظمة الغذائية الأخرى في السبعينيات، إلا أنه من المثير للجدل ما إذا كانت القيود تترك خيارات غذائية كافية لتكون مستدامة لفترة طويلة.