ليس الجريب فروت، وليس حساء الملفوف: هذا النظام الغذائي هو الذي حكم السبعينيات

كانت السبعينيات وقتًا عصيبًا لثقافة النظام الغذائي. في تلك الأيام، لم يكن هناك الكثير من الحديث عن التغذية أو أهمية النظام الغذائي المتوازن. وبدلا من ذلك، ما يهم حقا هو النزول إلى جسم أصغر. من غير المستغرب أن تؤدي هذه العقلية إلى ظهور العديد من الأنظمة الغذائية البدائية. كان هناك نظام غذائي لحساء الكرنب ونظام الجريب فروت المثير للقلق، والذي لم يكن صحيًا أيضًا. في حين أن العديد من الأنظمة الغذائية كانت لها لحظة خاصة بها، إلا أن نظامًا غذائيًا واحدًا تمكن من السيطرة على نفسه بعد تلك الحقبة: نظام أتكينز الغذائي.

بدأ هذا الاتجاه في التبلور في عام 1972، عندما نشر طبيب القلب روبرت سي. أتكينز “ثورة النظام الغذائي للدكتور أتكينز”، وهو كتاب يشرح بالتفصيل كيف يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون أن يساعد في إنقاص الوزن وتوفير فوائد صحية أخرى. النظام الغذائي يعمل على أربع مراحل. خلال المرحلة التعريفية التي استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا، كان على الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا تقليل صافي الكربوهيدرات اليومية إلى 20 جرامًا، وكان من المقرر استهلاك معظمها من خلال الخضروات الخضراء. ثم جاءت مرحلة التوازن، والتي يمكنهم خلالها البدء تدريجيًا في استهلاك المزيد من الكربوهيدرات ذات العناصر الغذائية الكثيفة. نظرًا لأن متبعي الحمية الغذائية كانوا خجولين بحوالي 10 أرطال من وزنهم المستهدف، فقد اقتربوا من مرحلة ما قبل الصيانة، مما سمح لهم بإضافة 10 جرامات من الكربوهيدرات الصافية إلى وجباتهم الأسبوعية وتوسيع خيارات الكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية. وأخيرًا جاءت مرحلة الصيانة، والتي دفعتهم إلى تناول مستوى الكربوهيدرات الصافي الذي يناسب أسلوب حياتهم.

الآن، كان هناك العديد من الحميات الغذائية التي تعود إلى السبعينيات والتي لم تعد رائجة اليوم. ومع ذلك، تمكنت أتكينز من الصمود أكثر من العديد منهم، حيث أفاد واحد من كل 11 أمريكيًا أنهم كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات في عام 2004، وفقًا لـ NPR. ومع ذلك، فإن طول عمر النظام الغذائي يمكن أن يكون أمرًا جيدًا أو سيئًا، اعتمادًا على من تسأل.