ليس الفلوكس، وليس أجراس المرجان: النبات الذي يحب الظل ويجذب الطيور الطنانة في الصيف

يعد كل من أجراس الفلوكس والمرجان خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن نباتات الظل الشائعة التي يمكنها جذب الطيور الطنانة إلى حديقتك. ومع ذلك، فهي ليست الخيارات الوحيدة المتاحة. بدلاً من ذلك، لديك مجموعة متنوعة من الخيارات عند بدء ملاذ مظلل في الفناء الخلفي الخاص بك – وهذا يشمل أنواع الهوستا سهلة النمو والتي تجذب الطيور الطنانة والملقحات الأخرى إلى حديقتك.

يُعرف أيضًا باسم زنبق أغسطس، وكان يُعرف سابقًا باسم زنبق لسان الحمل (Hosta plantaginea) باسم نوع من أنواع Funkia، مع العديد من ألقاب الأنواع السابقة. الآن، يُنظر إليه على أنه مضيف عطري تعشقه الطيور الطنانة. تزهر من الصيف إلى الخريف، مما يضمن أن لديك القدرة على جذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك طوال الموسم. إنه أيضًا محب للظل تمامًا، مما يعني أنه يمكنك استخدامه لملء الأماكن الموجودة في حديقتك حيث تفشل الزهور الأخرى التي تجذب الطيور الطنانة في النمو. في حين أن الزهور قد تكون المصدر الرئيسي للجاذبية إذا كنت تزرعها على وجه التحديد بهدف إنشاء حديقة للملقحات، ستجد أيضًا أن أوراقها جذابة للغاية، بأوراق نابضة بالحياة ومزخرفة تضيف بعدًا إلى حديقتك. إنها صيانة منخفضة بشكل عام وتتحمل جيدًا الظروف الصعبة.

على الرغم من أن زنبق لسان الحمل نبات سهل النمو، إلا أنك ستحتاج إلى التأكد من توفير الرعاية المناسبة له لرؤية تلك الزهور التي تتفتح في المساء. وهذا يعني الاهتمام بالرعاية المناسبة للحفاظ على هذه الزهرة متفتحة طوال الموسم.