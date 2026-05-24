ليس الفلوكس، وليس أجراس المرجان: النبات الذي يحب الظل ويجذب الطيور الطنانة في الصيف

يعد كل من أجراس الفلوكس والمرجان خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن نباتات الظل الشائعة التي يمكنها جذب الطيور الطنانة إلى حديقتك. ومع ذلك، فهي ليست الخيارات الوحيدة المتاحة. بدلاً من ذلك، لديك مجموعة متنوعة من الخيارات عند بدء ملاذ مظلل في الفناء الخلفي الخاص بك – وهذا يشمل أنواع الهوستا سهلة النمو والتي تجذب الطيور الطنانة والملقحات الأخرى إلى حديقتك.
يُعرف أيضًا باسم زنبق أغسطس، وكان يُعرف سابقًا باسم زنبق لسان الحمل (Hosta plantaginea) باسم نوع من أنواع Funkia، مع العديد من ألقاب الأنواع السابقة. الآن، يُنظر إليه على أنه مضيف عطري تعشقه الطيور الطنانة. تزهر من الصيف إلى الخريف، مما يضمن أن لديك القدرة على جذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك طوال الموسم. إنه أيضًا محب للظل تمامًا، مما يعني أنه يمكنك استخدامه لملء الأماكن الموجودة في حديقتك حيث تفشل الزهور الأخرى التي تجذب الطيور الطنانة في النمو. في حين أن الزهور قد تكون المصدر الرئيسي للجاذبية إذا كنت تزرعها على وجه التحديد بهدف إنشاء حديقة للملقحات، ستجد أيضًا أن أوراقها جذابة للغاية، بأوراق نابضة بالحياة ومزخرفة تضيف بعدًا إلى حديقتك. إنها صيانة منخفضة بشكل عام وتتحمل جيدًا الظروف الصعبة.
على الرغم من أن زنبق لسان الحمل نبات سهل النمو، إلا أنك ستحتاج إلى التأكد من توفير الرعاية المناسبة له لرؤية تلك الزهور التي تتفتح في المساء. وهذا يعني الاهتمام بالرعاية المناسبة للحفاظ على هذه الزهرة متفتحة طوال الموسم.
كيفية زراعة زنابق الموز لجذب الطيور الطنانة
شيء واحد يجب أن نأخذه في الاعتبار مع زنبق الموز هو أنه بطيء النمو. ومع ذلك، فهو نبات معمر أيضًا، مما يعني أنه بمجرد ترسيخه في المنطقة الصحيحة، يمكن أن يعود عامًا بعد عام. لحسن الحظ، زنابق لسان الحمل تتحمل مجموعة متنوعة من الظروف، وهي شديدة التحمل في مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. ولكنها تنمو جيدًا في الحاويات أيضًا. ونتيجة لذلك، خارج هذه المناطق، قد تتمكن من زراعته في حاوية ونقله إلى الداخل لفصل الشتاء لإبقائه آمنًا من الطقس القاسي.
بقدر ما يذهب ضوء الشمس، لن تحتاج إلى القلق بشأن هذا عاشق الظل المرن. يمكن أن تنمو زنابق لسان الحمل في الظل العميق حتى تصل إلى الشمس الكاملة. يمنحك هذا مرونة أكبر حول المكان الذي يمكنك وضع هذا النبات فيه في حديقتك. وبما أنه يعمل بشكل جيد حول الممرات والباحات، يمكنك بسهولة تنظيم ملاذ الطائر الطنان الخاص بك حسب رغبتك.
يجب أن يلاحظ البستانيون أن هناك التزامًا زمنيًا بزراعة زنابق لسان الحمل إذا كنت تريد الحصول على أفضل النتائج بسبب التشذيب. تنمو هذه الهوستا بشكل أفضل عندما يتم قطع السيقان بعد الإزهار. بالطبع، هذا يعني أنه يمكنك أيضًا الاستفادة من هذا النبات كمصدر للزهور المقطوفة. يجب أيضًا إزالة أي أوراق متغيرة اللون للحفاظ على زنبق الموز في شكله العلوي.