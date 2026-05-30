ليس القهوة المطحونة، وليس قشر البيض: أساسيات المطبخ التي يجب أن تستخدمها كسماد

تعتبر الأسمدة جزءًا مهمًا من الحديقة، خاصة إذا كنت تريد أن تنمو نباتاتك بشكل كبير وصحي. ومع ذلك، فإن تكلفتها تتزايد أيضًا، وهناك خيارات طبيعية من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في منزلك. على سبيل المثال، أحد الأسمدة التي يتم تجاهلها والتي تعد ضرورية في المطبخ للعديد من الأشخاص هو الدقيق. يمكن أن يؤدي رش القليل من التربة إلى إضافة النيتروجين الحيوي والمساعدة في العوامل الأساسية الأخرى لازدهار النباتات.
بالطبع، ربما لم يكن الدقيق هو فكرتك الأولى عندما يتعلق الأمر بالتخصيب. تعتبر أشياء مثل القهوة المطحونة أكثر شيوعًا، ولكن على الرغم من أنها توفر الكثير من التغذية، إلا أنها قد تكون مشكلة كبيرة. تتميز التربة المستخدمة بخصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنها يمكن أن تضر البكتيريا الجيدة الموجودة في كومة السماد. ومن المعروف أيضًا أنه يقتل الديدان. بالإضافة إلى ذلك، فهو سميك ويحتفظ بالرطوبة بشكل جيد جدًا. قشر البيض هو سماد شائع آخر، لكنه يستغرق وقتًا طويلاً ليتحلل – حوالي عام – ولا يوفر أي مواد مغذية حتى يذوب تمامًا. بدلاً من ذلك، فهي مكون شائع يجب أن تبدأ في إضافته إلى كومة السماد الخاص بك.
ومع ذلك، يعمل الدقيق كسماد بشكل رائع، ولا تحتاج إلا إلى كمية صغيرة لجني الفوائد. نظرًا لرخص سعرها وقلة ما تحتاج إلى إضافته إلى تربتك، فهي حيلة رائعة للبستنة من المحتمل أنك تمتلكها بالفعل. لا داعي للقلق حتى إذا انتهت صلاحية الدقيق – يمكنك إعادة استخدامه للأسمدة بدلاً من التخلص منه.
ما الذي يجعل الدقيق سمادًا جيدًا لأسرة حديقتك؟
يحتوي الدقيق على نسبة عالية من النيتروجين، وهو ما يجعله خيارًا جيدًا للسماد في حديقتك. فهو لا يحتوي على نسبة عالية من هذا العنصر الأساسي فحسب، بل يحتوي أيضًا على عناصر غذائية صحية مثل المغنيسيوم والكالسيوم. من الجيد استخدام الدقيق الأساسي متعدد الأغراض، ولكن إذا كنت تريد الحصول على تأثير أكبر، ففكر في استخدام الحمص والأرز البني والذرة والجاودار والقمح الكامل واللوز والحنطة السوداء ودقيق جوز الهند، وكلها تميل إلى تقديم المزيد من العناصر الغذائية، مما يجعلها سمادًا أفضل.
إن رش هذا داخل وحول أسرة البستنة الخاصة بك يوفر فوائد تتجاوز العناصر الغذائية أيضًا. قد لا يعمل الدقيق بشكل جيد لإبعاد أعشاب الحديقة، لكنه قد يساعد في التعامل مع الآفات. ومن المعروف أنه يردع الحشرات مثل الخنافس وديدان الملفوف. على سبيل المثال، يمكنك رش الدقيق في حديقتك لطرد حشرات المن إلى الأبد.
كل ما عليك فعله هو إضافة القليل من الدقيق إلى تربتك. امزجها جيدًا، ثم حافظ على رطوبة الأرض لبضعة أيام. بعد ذلك، ستحتوي أسرتك على دفعة كبيرة من النيتروجين وبعض العناصر الغذائية الأخرى لتعزيز نمو النبات. إذا استطعت، فكر في إجراء اختبار للتربة، حيث يمكنك بعد ذلك اختيار دقيق يوفر الكمية المناسبة من النيتروجين. على سبيل المثال، يحتوي دقيق الحمص على كمية كبيرة من هذه العناصر الغذائية في حالة احتياج تربتك إليها، في حين أن دقيق الجاودار يحتوي على نصف كمية النيتروجين فقط.
ما يجب معرفته قبل استخدام أي نوع من الدقيق كسماد
في حين أن الدقيق هو سماد مفيد، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الكمية التي تستخدمها. أنت لا تريد فقط تفريغ كيس كامل في السماد الخاص بك أو استخدامه كالنوع الوحيد من الأسمدة في حديقتك. من الأفضل استخدامه بكميات صغيرة، لا تزيد عادةً عن غبار رقيق فوق سطح التربة قبل خلطها. يمتص الدقيق الكثير من الماء، ثم يصبح متكتلًا مع تنشيط النشويات (فكر في الخبز أو عجينة البيتزا). إذا قمت بخلط الكثير من الماء في تربتك، فقد يمنع ذلك تدفق الهواء قليلاً ويترك نباتاتك بدون كمية كافية من الماء، لأن الدقيق سوف يمتص طنًا منه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجذب الكثير من الدقيق القوارض أو الحيوانات الأخرى، مما يضر نباتاتك أكثر من مساعدتها.
هناك أيضًا خطر بسيط من أن الغلوتين الموجود في دقيق القمح والذرة وفول الصويا يمكن أن يمنع نمو النباتات. ومع ذلك، اعتمادًا على النوع الذي تستخدمه، قد لا يمثل هذا مشكلة؛ طالما أنك تحافظ على كمية الدقيق التي تضيفها في المرة الواحدة إلى الحد الأدنى، فلا ينبغي أن يكون هناك ما يكفي في التربة لمنع أي شيء من النمو. إذا كنت قلقًا بشأن تأثير الغلوتين على نباتاتك، فإن الخيار الأفضل هو تسميد التربة لمدة أسبوع أو نحو ذلك قبل زراعة أي شيء. بعد ذلك، يمكنك ترك الدقيق يعمل بسحره في التربة الرطبة حتى تصبح جاهزًا للزراعة.