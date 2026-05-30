ليس القهوة المطحونة، وليس قشر البيض: أساسيات المطبخ التي يجب أن تستخدمها كسماد

تعتبر الأسمدة جزءًا مهمًا من الحديقة، خاصة إذا كنت تريد أن تنمو نباتاتك بشكل كبير وصحي. ومع ذلك، فإن تكلفتها تتزايد أيضًا، وهناك خيارات طبيعية من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في منزلك. على سبيل المثال، أحد الأسمدة التي يتم تجاهلها والتي تعد ضرورية في المطبخ للعديد من الأشخاص هو الدقيق. يمكن أن يؤدي رش القليل من التربة إلى إضافة النيتروجين الحيوي والمساعدة في العوامل الأساسية الأخرى لازدهار النباتات.

بالطبع، ربما لم يكن الدقيق هو فكرتك الأولى عندما يتعلق الأمر بالتخصيب. تعتبر أشياء مثل القهوة المطحونة أكثر شيوعًا، ولكن على الرغم من أنها توفر الكثير من التغذية، إلا أنها قد تكون مشكلة كبيرة. تتميز التربة المستخدمة بخصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنها يمكن أن تضر البكتيريا الجيدة الموجودة في كومة السماد. ومن المعروف أيضًا أنه يقتل الديدان. بالإضافة إلى ذلك، فهو سميك ويحتفظ بالرطوبة بشكل جيد جدًا. قشر البيض هو سماد شائع آخر، لكنه يستغرق وقتًا طويلاً ليتحلل – حوالي عام – ولا يوفر أي مواد مغذية حتى يذوب تمامًا. بدلاً من ذلك، فهي مكون شائع يجب أن تبدأ في إضافته إلى كومة السماد الخاص بك.

ومع ذلك، يعمل الدقيق كسماد بشكل رائع، ولا تحتاج إلا إلى كمية صغيرة لجني الفوائد. نظرًا لرخص سعرها وقلة ما تحتاج إلى إضافته إلى تربتك، فهي حيلة رائعة للبستنة من المحتمل أنك تمتلكها بالفعل. لا داعي للقلق حتى إذا انتهت صلاحية الدقيق – يمكنك إعادة استخدامه للأسمدة بدلاً من التخلص منه.