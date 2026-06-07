ليس القهوة المطحونة أو قشور الموز: سلة المهملات المنزلية التي يجب عليك إضافتها إلى السماد

إذا كنت تصنع سمادًا بنفسك وتقصر محتويات سلة المهملات على بقايا المطبخ مثل القهوة المطحونة وقشور الموز، فأنت لا تستفيد بشكل كامل من مكونات السماد التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في المنزل. نحن نخمن أنه قد يكون لديك أكوام من الورق، بما في ذلك الصحف. لا تعتبر العديد من أنواع الورق وورق الصحف آمنة للتحويل إلى سماد فحسب، بل إنها توفر أيضًا بعض المزايا الخاصة.

مثل أي شيء تضعه في السماد، يتحلل الورق بشكل أكثر كفاءة عند تقطيعه إلى قطع صغيرة، لذا فإن آلة تمزيق الورق هي أداة مثالية في متناول اليد. يعتبر الورق الممزق أيضًا إضافة سريعة تساعد في التحكم في الروائح الكريهة في صندوق السماد. وبالتالي، يؤدي الورق مهمة مزدوجة في صندوق السماد ومهمة ثلاثية إذا كنت تقوم بالتسميد باستخدام الديدان، لأن الورق الممزق هو ما يجب أن تطعمه للديدان للحصول على سماد صحي للحديقة.

يوفر الورق أيضًا طريقة بسيطة لموازنة النيتروجين في السماد. إذا كانت بقايا المطبخ وغيرها من المكونات “الخضراء” الغنية بالنيتروجين تهيمن على الكومة، فإن إضافة الورق، وهو مكون “بني” غني بالكربون، يمكن أن يوفر التوازن الذي سيحافظ على سمادك الساخن دافئًا. على الجانب الآخر، فإن وجود الكثير من الورق في السماد يؤدي إلى إبطاء عملية التحلل. يساعد الورق في إدارة الرطوبة في السماد أيضًا. قم بلف بقايا المطبخ الرطبة، مثل القهوة المطحونة، في ورق الجرائد لامتصاص الرطوبة.