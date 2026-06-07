ليس القهوة المطحونة أو قشور الموز: سلة المهملات المنزلية التي يجب عليك إضافتها إلى السماد

إذا كنت تصنع سمادًا بنفسك وتقصر محتويات سلة المهملات على بقايا المطبخ مثل القهوة المطحونة وقشور الموز، فأنت لا تستفيد بشكل كامل من مكونات السماد التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في المنزل. نحن نخمن أنه قد يكون لديك أكوام من الورق، بما في ذلك الصحف. لا تعتبر العديد من أنواع الورق وورق الصحف آمنة للتحويل إلى سماد فحسب، بل إنها توفر أيضًا بعض المزايا الخاصة.
مثل أي شيء تضعه في السماد، يتحلل الورق بشكل أكثر كفاءة عند تقطيعه إلى قطع صغيرة، لذا فإن آلة تمزيق الورق هي أداة مثالية في متناول اليد. يعتبر الورق الممزق أيضًا إضافة سريعة تساعد في التحكم في الروائح الكريهة في صندوق السماد. وبالتالي، يؤدي الورق مهمة مزدوجة في صندوق السماد ومهمة ثلاثية إذا كنت تقوم بالتسميد باستخدام الديدان، لأن الورق الممزق هو ما يجب أن تطعمه للديدان للحصول على سماد صحي للحديقة.
يوفر الورق أيضًا طريقة بسيطة لموازنة النيتروجين في السماد. إذا كانت بقايا المطبخ وغيرها من المكونات “الخضراء” الغنية بالنيتروجين تهيمن على الكومة، فإن إضافة الورق، وهو مكون “بني” غني بالكربون، يمكن أن يوفر التوازن الذي سيحافظ على سمادك الساخن دافئًا. على الجانب الآخر، فإن وجود الكثير من الورق في السماد يؤدي إلى إبطاء عملية التحلل. يساعد الورق في إدارة الرطوبة في السماد أيضًا. قم بلف بقايا المطبخ الرطبة، مثل القهوة المطحونة، في ورق الجرائد لامتصاص الرطوبة.
تجنب إضافة هذه الأنواع من الورق إلى السماد
استخدام الورق في السماد له بعض القيود. ربما تكون قد سمعت الأسطورة القائلة بأن الصحف ليست آمنة للتحول إلى سماد بسبب الحبر، ولكن الصحف اليوم تُطبع باستخدام حبر غير سام. في الواقع، من الجيد استخدام أي ورق آخر قابل للتحلل ومحتوي على حبر في السماد. ومع ذلك، يجب عليك تجنب الورق الذي يحتوي على إضافات، مثل الطلاءات لجعله لامعًا (وهذا يؤدي إلى إزالة ورق الإيصالات ومعظم المجلات من صندوق السماد). ابحث عن المنتجات الورقية بنسبة 100% وقم بإزالة أي مكونات غير ورقية منها، مثل الملصقات والدبابيس والنوافذ البلاستيكية من مغلفات النوافذ.
كن مستعدًا لتأخر الورق في وقت التحلل. يُصنع الورق من الخشب، الذي يحتوي على مادة الليجنين التي يصعب على الكائنات الحية الدقيقة استهلاكها بسبب بنيتها المعقدة. الورق المبيض (وهو آمن للتسميد) يتحلل بشكل أسرع من الورق غير المبيض لأنه تمت إزالة اللجنين.
ويمكن أيضًا إعادة تدوير الورق وورق الصحف. لكل من عمليتي التسميد وإعادة التدوير إيجابيات وسلبيات، ولكن التسميد، بشكل عام، هو الممارسة الأكثر مراعاة للبيئة في الاثنين. يعد التسميد أيضًا خيارًا رائعًا لأولئك الذين يرغبون في تحسين تربتهم، خاصة إذا كانت أكوام السماد الخاصة بهم مليئة بـ “الأخضر” ولكنها تفتقر إلى “البني”.