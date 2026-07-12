ليس النحاس ولا القهوة: الزهرة المشرقة ذات الرائحة المنعشة للمساعدة في ردع البزاقات

إن إبقاء البزاقات بعيدًا عن شتلاتك وجميع النباتات الصغيرة الرقيقة في رقعة الخضروات الخاصة بك يمكن أن يصبح عملاً بدوام كامل تقريبًا. خاصة عندما تفكر في جميع الطرق المختلفة التي قيل لك أو قرأت عنها للتخلص من الرخويات في الحديقة. حسنًا، إليك طريقة أخرى يمكنك تجربتها، وهي لا تتضمن النحاس أو القهوة المطحونة. إنها في الواقع تزرع زهرة مشرقة ذات رائحة منعشة تُعرف باسم dianthus.

Dianthus، الذي يشار إليه غالبًا باللون الوردي أو القرنفل، له رائحة جميلة ويقال إنه يبعد الرخويات. على الرغم من عدم وجود دليل علمي حقيقي يشير إلى أن هذه النباتات الجميلة سوف تطرد الرخويات، إلا أنها واحدة من عدد من الأنواع التي ستتركها الآفات بشكل عام، لذلك يجب أن يكون هناك سبب لذلك. ربما يكون السبب هو حقيقة أن الأوراق تحتوي على مركب يعرف باسم Triterpenoid saponins، وهو سام بشكل معتدل للإنسان والحيوان. ومن المثير للاهتمام أن هناك تقريرًا في المكتبة الوطنية للطب يشير إلى دراسة تبحث في إمكانية استخدام المستخلصات النباتية الغنية بالسابونين للسيطرة على الرخويات الإسبانية في الزراعة. في المقام الأول، استخدمت الدراسة مقتطفات من لحاء شجرة الصابون (Quillaja saponaria) ووجدت أن الرخويات كانت حساسة لها. والشيء الآخر الذي يجب مراعاته هو أن زهور الديانثوس لها رائحة طفيفة تشبه رائحة القرنفل، والتي قد يكون لها أيضًا تأثير رادع على الرخويات. كمكافأة، تميل الأرانب والغزلان إلى تجنب هذه النباتات أيضًا.