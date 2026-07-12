ليس النحاس ولا القهوة: الزهرة المشرقة ذات الرائحة المنعشة للمساعدة في ردع البزاقات

إن إبقاء البزاقات بعيدًا عن شتلاتك وجميع النباتات الصغيرة الرقيقة في رقعة الخضروات الخاصة بك يمكن أن يصبح عملاً بدوام كامل تقريبًا. خاصة عندما تفكر في جميع الطرق المختلفة التي قيل لك أو قرأت عنها للتخلص من الرخويات في الحديقة. حسنًا، إليك طريقة أخرى يمكنك تجربتها، وهي لا تتضمن النحاس أو القهوة المطحونة. إنها في الواقع تزرع زهرة مشرقة ذات رائحة منعشة تُعرف باسم dianthus.
Dianthus، الذي يشار إليه غالبًا باللون الوردي أو القرنفل، له رائحة جميلة ويقال إنه يبعد الرخويات. على الرغم من عدم وجود دليل علمي حقيقي يشير إلى أن هذه النباتات الجميلة سوف تطرد الرخويات، إلا أنها واحدة من عدد من الأنواع التي ستتركها الآفات بشكل عام، لذلك يجب أن يكون هناك سبب لذلك. ربما يكون السبب هو حقيقة أن الأوراق تحتوي على مركب يعرف باسم Triterpenoid saponins، وهو سام بشكل معتدل للإنسان والحيوان. ومن المثير للاهتمام أن هناك تقريرًا في المكتبة الوطنية للطب يشير إلى دراسة تبحث في إمكانية استخدام المستخلصات النباتية الغنية بالسابونين للسيطرة على الرخويات الإسبانية في الزراعة. في المقام الأول، استخدمت الدراسة مقتطفات من لحاء شجرة الصابون (Quillaja saponaria) ووجدت أن الرخويات كانت حساسة لها. والشيء الآخر الذي يجب مراعاته هو أن زهور الديانثوس لها رائحة طفيفة تشبه رائحة القرنفل، والتي قد يكون لها أيضًا تأثير رادع على الرخويات. كمكافأة، تميل الأرانب والغزلان إلى تجنب هذه النباتات أيضًا.
كيفية استخدام الديانثوس للمساعدة في ردع الرخويات
إذا لم تجرب زراعة نبات الديانثوس من قبل، فلا تقلق، لأن هذه زهور يمكن حتى لأسوأ البستانيين التعامل معها. لذا، إذا كنت ترغب في محاولة استخدامها للمساعدة في منع البزاقات من الوصول إلى شتلاتك الثمينة، فإن أفضل فكرة هي زراعة حدود منها حول حديقتك النباتية كوسيلة للدفاع ضد غزو البزاقات. من الناحية المثالية، سوف ترغب في زرعها في كتل قريبة من بعضها البعض لتشكل حاجزًا حول النباتات التي تريد حمايتها. نباتات الديانثوس نفسها جميلة جدًا في الواقع، لذا ستبدو جميلة حقًا حول رقعة الخضروات الخاصة بك. أنها تأتي في مجموعة من الألوان الزهرية، بما في ذلك الوردي والأرجواني والأحمر والأبيض والمتنوع. لذلك، يمكنك إما اختيار النباتات باللون المفضل لديك أو مزجها للحصول على عرض أكثر سطوعًا.
يفضل نبات Dianthus النمو تحت أشعة الشمس الكاملة ويقدر التربة جيدة التصريف، لكنه لا يهتم بنوع التربة. اعتمادًا على التنوع الذي تخطط لزراعته، يمكن أن تكون نباتات سنوية أو كل سنتين أو حتى نباتات معمرة في المناطق الأكثر دفئًا. إذا كان بإمكانك زراعتها كنباتات معمرة (مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9)، فيمكن تقسيمها كل ثلاث أو أربع سنوات. إنها أيضًا فكرة جيدة أن تزهر الزهور الميتة، لأن هذا سيعزز المزيد من الإزهار. بصرف النظر عن إمكانية توفير حاجز أمام غزو البزاقات، فإن نبات الديانثوس جيد أيضًا في جذب الملقحات إلى حديقتك، وخاصة الفراشات، التي تستحوذ على هذه الزهرة المعطرة بالقرنفل.