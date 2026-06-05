ليس الويبرنوم: بديل الكوبية الذي يضيف نسيجًا إلى الحديقة

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تعتبر نباتات الكوبية من نباتات الحدائق الشهيرة. المشكلة هي أنها يمكن أن تكون أيضًا متطلبة للغاية، ولهذا السبب يوصي العديد من البستانيين أحيانًا بزراعة الويبرنوم بدلاً من ذلك. الويبرنوم يكاد يكون خاليًا من الهموم بمجرد إنشائه. بالإضافة إلى ذلك، فهي تبدو جيدة مثل الكوبية. ومع ذلك، لا يرغب الجميع في زراعة الويبرنوم، حيث يمكن أن يكونوا مزارعين عدوانيين. لذا، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على البنتاس (Pentas lanceolata). تُعرف البنتا باسم زهور النجوم أو مجموعة النجوم المصرية، وهي نباتات عشبية معمرة معروفة بجمالها وجاذبيتها الفراشة في الحديقة.

إنها تمثل بدائل رائعة لنباتات الكوبية، خاصة في المناطق الدافئة، لأنها تزدهر في الحرارة وتتحمل الجفاف أيضًا. من ناحية أخرى، تبدأ نباتات الكوبية في الانخفاض عندما ترتفع درجات الحرارة، وتحتاج إلى سقي مستمر. تقدم Pentas أيضًا قيمة أفضل للملقحات في الحديقة. لديهم زهور غنية بالرحيق لا تجذب الكثير من الفراشات فحسب، بل تجذب أيضًا النحل والطيور الطنانة. إنها خيار جيد حقًا إذا كنت تحاول إنشاء حديقة للملقحات. بالمقارنة، تحتوي العديد من أصناف الكوبية على أزهار عقيمة، لكنها لا تزال قادرة على توفير الرحيق للملقحات.

بخلاف ذلك، فإن البنتا أيضًا خالية بشكل عام من الآفات والأمراض، في حين أن الكوبية معرضة لعدد من الأمراض، بما في ذلك البياض الدقيقي وتبقع الأوراق واللفحة، بالإضافة إلى الآفات مثل الحجم والمن وسوس العنكبوت. ببساطة، إذا كنت تبحث عن بدائل منخفضة الصيانة لنباتات الكوبية، فإن البنتا خيار جيد. لاحظ فقط أن البنتا تنمو فقط كنباتات معمرة في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية رقم 10 و11. وخارج هذه المناطق، سيتعين عليك زراعتها إما على شكل نباتات سنوية أو قضاء فصل الشتاء في الداخل.