ليس الويبرنوم: بديل الكوبية الذي يضيف نسيجًا إلى الحديقة

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تعتبر نباتات الكوبية من نباتات الحدائق الشهيرة. المشكلة هي أنها يمكن أن تكون أيضًا متطلبة للغاية، ولهذا السبب يوصي العديد من البستانيين أحيانًا بزراعة الويبرنوم بدلاً من ذلك. الويبرنوم يكاد يكون خاليًا من الهموم بمجرد إنشائه. بالإضافة إلى ذلك، فهي تبدو جيدة مثل الكوبية. ومع ذلك، لا يرغب الجميع في زراعة الويبرنوم، حيث يمكن أن يكونوا مزارعين عدوانيين. لذا، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على البنتاس (Pentas lanceolata). تُعرف البنتا باسم زهور النجوم أو مجموعة النجوم المصرية، وهي نباتات عشبية معمرة معروفة بجمالها وجاذبيتها الفراشة في الحديقة.
إنها تمثل بدائل رائعة لنباتات الكوبية، خاصة في المناطق الدافئة، لأنها تزدهر في الحرارة وتتحمل الجفاف أيضًا. من ناحية أخرى، تبدأ نباتات الكوبية في الانخفاض عندما ترتفع درجات الحرارة، وتحتاج إلى سقي مستمر. تقدم Pentas أيضًا قيمة أفضل للملقحات في الحديقة. لديهم زهور غنية بالرحيق لا تجذب الكثير من الفراشات فحسب، بل تجذب أيضًا النحل والطيور الطنانة. إنها خيار جيد حقًا إذا كنت تحاول إنشاء حديقة للملقحات. بالمقارنة، تحتوي العديد من أصناف الكوبية على أزهار عقيمة، لكنها لا تزال قادرة على توفير الرحيق للملقحات.
بخلاف ذلك، فإن البنتا أيضًا خالية بشكل عام من الآفات والأمراض، في حين أن الكوبية معرضة لعدد من الأمراض، بما في ذلك البياض الدقيقي وتبقع الأوراق واللفحة، بالإضافة إلى الآفات مثل الحجم والمن وسوس العنكبوت. ببساطة، إذا كنت تبحث عن بدائل منخفضة الصيانة لنباتات الكوبية، فإن البنتا خيار جيد. لاحظ فقط أن البنتا تنمو فقط كنباتات معمرة في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية رقم 10 و11. وخارج هذه المناطق، سيتعين عليك زراعتها إما على شكل نباتات سنوية أو قضاء فصل الشتاء في الداخل.
استخدام البنتاس لإضافة اللون والملمس إلى حديقتك
الشيء الجيد في البنتا هو أنها يمكن أن تضيف اللون والملمس إلى الحديقة دون أن تشغل مساحة كبيرة. يبلغ طول كل نبات حوالي 2 إلى 3 أقدام وعرضه 15 بوصة فقط. لذلك، يمكنك استخدامها بسهولة سواء في الحاويات أو في الزراعة الجماعية في الأسرة والحدود. حتى أفضل؟ وبدلاً من إنتاج زهور مفردة متناثرة، تنتج نباتات البنتا أزهارًا في مجموعات كثيفة، ويمكن للنبات الواحد أن يحمل ما يصل إلى 20 مجموعة في المرة الواحدة. عند زراعتها في مجموعات، فإنها تخلق مظهرًا كاملاً جميلًا جدًا يضيف عمقًا واهتمامًا بصريًا في جميع أنحاء الحديقة.
تأتي Pentas أيضًا بألوان عديدة. الخزامى، الأحمر، الوردي، الأبيض، الأرجواني، البنفسجي، والقائمة تطول. فقط تذكر أن الشمس الكاملة هي المفتاح للحصول على أفضل إنتاج للأزهار. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك زراعتها في الظل الجزئي. يمكنك بالتأكيد. سوف ينتجون عددًا أقل من الزهور. بخلاف ذلك، تحتاج البنتا أيضًا إلى تربة جيدة التصريف وخصبة. لذلك، تأكد من إضافة الكثير من المواد العضوية إلى حديقتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا البحث عن الإضافات التي يمكن أن تعزز صحة وإنتاجية تربة حديقتك.
من المهم أيضًا أن نلاحظ هنا أن البنتا تفضل التربة الحمضية قليلاً مع درجة حموضة تتراوح بين 6 و7. لذا، تأكد من التحقق من الرقم الهيدروجيني للتربة الخاصة بك أيضًا باستخدام مجموعة أدوات اختبار التربة المنزلية مثل مجموعة اختبار التربة Rapitest للحدائق قبل زراعة البنتا في حديقتك. أخيرًا، اسقِ النباتات بانتظام عند إنشائها وقم بتسميدها مرة كل 6 أسابيع أو نحو ذلك أيضًا. وبعد ذلك، بمجرد إنشائها، قم بسقيها فقط عند الحاجة إليها، وستكون جاهزًا للانطلاق.