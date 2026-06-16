ليس بلاطًا وليس حجرًا: تشطيب الحمام الخالي من الجص والذي يبدو جيدًا

تحتاج مواد الجدران والأرضيات إلى تلبية الكثير من المعايير لتتناسب بشكل مثالي وعملي مع تصميم الحمام. يجب أن تكون التشطيبات لهذه الغرفة منخفضة الصيانة، وسهلة التنظيف، ومقاومة للرطوبة، ولهذا السبب يختار معظم الناس البلاط أو الحجر. ومع ذلك، تتطلب هذه الخيارات أيضًا استخدام منتج غير قابل للمسح أو مقاوم للماء: الجص. أي شخص لديه خطوط الجص في أي مكان في منزله يعرف مقدار الوقت والطاقة التي يستغرقها التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم صيانته جيدًا، فقد يتشقق الجص ويفقد قدرته على الغلق ويسمح بدخول الرطوبة وينمو العفن. لتجنب هذه المشاكل وإنشاء حمام فاخر، قم بالتبديل إلى الجدران والأرضيات ذات الأسطح الصلبة – خاصة في حجرة الاستحمام الخاصة بك – وأسطح العمل. إنها بديل أنيق وخالي من الجص.
يعتقد الكثير من أصحاب المنازل بالفعل أن أسطح العمل الصلبة أفضل من الكوارتز في المطبخ، لذلك ليس من المبالغة التفكير في استخدام المادة في حمامك. يمكنك التفكير في السطح الصلب على أنه يشبه إلى حد ما ورق الحائط القوي للغاية. يُصنع السطح الصلب عادةً من مزيج من مواد رابطة من الأكريليك أو البوليستر غير المسامية تقريبًا ومعادن في العديد من الأحجار الطبيعية المقلدة والتشطيبات ذات الألوان الصلبة. إنها تأتي في صفائح كبيرة تقوم أنت – أو على الأرجح المقاول الخاص بك – بتثبيتها على أي سطح مستو كبير في حمامك باستخدام منتج قائم على السيليكون (لن يعمل الأسمنت الملامس). تستقر كل ورقة مع الورقة التالية، مما يخلق لمسة نهائية ناعمة تمامًا بدون فجوات أو وصلات. مع عدم وجود تشققات أو شقوق من خطوط الجص أو نسيج البلاط، لا يوجد مكان للاختباء في الرطوبة والحطام، مما يجعل تنظيف الجدران والأرضيات ذات الأسطح الصلبة أسهل بكثير.
تبدو الحمامات ذات الأسطح الصلبة أنيقة وسهلة الصيانة
كل شيء بدءًا من مناضد الحمام إلى مقصورة الدش يحصل على ترقية فاخرة بسطح صلب، ويحظى بشعبية أكثر من مجرد سهولة العناية به. نظرًا لأن المادة ليست طبيعية، فإن السطح الصلب متوفر بمجموعة كبيرة من الألوان والأنماط. كما ذكرنا سابقًا، تتميز بعض المنتجات بتشطيبات تحاكي الحجر الطبيعي، مثل الرخام والجرانيت والحجر الجيري والكوارتز. البعض الآخر يشبه البلاط – بدون هذا الجص المزعج بالطبع. على عكس المواد الطبيعية، يمكنك أيضًا اختيار اللمسة النهائية الخاصة بك: غير لامعة لإخفاء الخدوش، أو شبه لامعة لسهولة الصيانة، أو شديدة اللمعان لفخامة تشبه الزجاج.
نظرًا لأن الأسطح الصلبة تأتي في العديد من الأنماط، فإنها ستعمل بشكل أساسي في أي حمام جمالي. على سبيل المثال، إذا كان لديك أسلوب شخصي عصري وعملي، فاستخدم الألواح ذات الأسطح الصلبة المصنوعة من الرخام الصناعي بظلال من اللون الأبيض مع رخامي خفيف. صفائح من الأسطح الصلبة بلون تيرا كوتا ستجعل كشك الدش الخاص بك – وحمامك بالكامل – يبدو أكثر ريفيًا. للحصول على شيء مثير وأصلي، هناك أيضًا مجموعة واسعة من خيارات الأسطح الصلبة التيرازو.
بغض النظر عن اللون أو اللمسة النهائية التي تختارها، فإن الجدار أو الأرضية الصلبة المغطاة بسطح صلب تكون متينة للغاية. تعتبر المادة الخيار الأمثل للغرف المستخدمة بكثافة مثل الحمامات. يمكن أن تجرجر أو تخدش، لكن عادةً ما يكون من السهل تلميع هذه العلامات. على الرغم من أن تركيب الأسطح الصلبة عادة ما يكون أكثر تكلفة من تركيب البلاط (إنها ليست مهمة سهلة يمكنك القيام بها بنفسك)، إلا أنها تتمتع بعمر افتراضي طويل مع القليل من العناية. باختصار، قد تكون هذه هي ميزة الحمام العصرية التي ستحتاجها لمنزل سهل التنظيف ومنخفض الصيانة.