ليس بلاطًا وليس حجرًا: تشطيب الحمام الخالي من الجص والذي يبدو جيدًا

تحتاج مواد الجدران والأرضيات إلى تلبية الكثير من المعايير لتتناسب بشكل مثالي وعملي مع تصميم الحمام. يجب أن تكون التشطيبات لهذه الغرفة منخفضة الصيانة، وسهلة التنظيف، ومقاومة للرطوبة، ولهذا السبب يختار معظم الناس البلاط أو الحجر. ومع ذلك، تتطلب هذه الخيارات أيضًا استخدام منتج غير قابل للمسح أو مقاوم للماء: الجص. أي شخص لديه خطوط الجص في أي مكان في منزله يعرف مقدار الوقت والطاقة التي يستغرقها التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم صيانته جيدًا، فقد يتشقق الجص ويفقد قدرته على الغلق ويسمح بدخول الرطوبة وينمو العفن. لتجنب هذه المشاكل وإنشاء حمام فاخر، قم بالتبديل إلى الجدران والأرضيات ذات الأسطح الصلبة – خاصة في حجرة الاستحمام الخاصة بك – وأسطح العمل. إنها بديل أنيق وخالي من الجص.

يعتقد الكثير من أصحاب المنازل بالفعل أن أسطح العمل الصلبة أفضل من الكوارتز في المطبخ، لذلك ليس من المبالغة التفكير في استخدام المادة في حمامك. يمكنك التفكير في السطح الصلب على أنه يشبه إلى حد ما ورق الحائط القوي للغاية. يُصنع السطح الصلب عادةً من مزيج من مواد رابطة من الأكريليك أو البوليستر غير المسامية تقريبًا ومعادن في العديد من الأحجار الطبيعية المقلدة والتشطيبات ذات الألوان الصلبة. إنها تأتي في صفائح كبيرة تقوم أنت – أو على الأرجح المقاول الخاص بك – بتثبيتها على أي سطح مستو كبير في حمامك باستخدام منتج قائم على السيليكون (لن يعمل الأسمنت الملامس). تستقر كل ورقة مع الورقة التالية، مما يخلق لمسة نهائية ناعمة تمامًا بدون فجوات أو وصلات. مع عدم وجود تشققات أو شقوق من خطوط الجص أو نسيج البلاط، لا يوجد مكان للاختباء في الرطوبة والحطام، مما يجعل تنظيف الجدران والأرضيات ذات الأسطح الصلبة أسهل بكثير.