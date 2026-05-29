ليس بيركس: تحقق من توفيرك المحلي بحثًا عن علامة تجارية قديمة لأدوات المطبخ ستشعر بسعادة غامرة للعثور عليها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يمكنك العثور على مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ القديمة ذات الأسعار المعقولة في متجر التوفير. ولكن إذا كنت يقظًا، فيمكنك تعقب الأحجار الكريمة النادرة والعتيقة بتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. قد تكون Pyrex واحدة من أسماء التذاكر الساخنة عندما يتعلق الأمر بالاكتشافات القديمة ولكن هناك العديد من المقتنيات الأخرى التي يصعب العثور عليها للبحث عنها أيضًا. أي مُقتصد يستحق ملحه يكون على استعداد للنظر إلى ما هو أبعد من الاسم القديم الأكثر إثارة للاهتمام حتى يتمكن من اكتشاف كنوز أقل شيوعًا. إذا كنت تبحث عن أدوات مطبخ جميلة مطلية بالمينا، فلا ترتكب خطأ بإغفال Descoware العتيق.
أنتجت هذه العلامة التجارية مجموعة من أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر المطلية بالمينا لمنافسة العلامات التجارية الشهيرة مثل Le Creuset. تأسست في بلجيكا في أربعينيات القرن العشرين تحت اسم “Bruxelles Ware”. لم يتغير الاسم إلا عندما تم تأسيسها رسميًا في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. كانت هذه العلامة التجارية في طليعة ثورة الطراز الحديث في منتصف القرن. فهو يمزج بسلاسة بين الأسلوب والوظيفة، ويوفر أدوات مطبخ خفيفة الوزن بمجموعة من الألوان والأنماط النابضة بالحياة. لم تتفوق هذه القطع في الاستخدام العملي فحسب، بل أذهلتها أيضًا الأشكال العضوية الجذابة والخطوط الواضحة. كان Descoware يتمتع بشعبية كبيرة في أوجها. في الواقع، كان المفضل لدى الشخصية التلفزيونية المحبوبة والطاهية جوليا تشايلد. لسوء الحظ، تراجعت شركة ديسكوير في السبعينيات عندما تم بيع براءات الاختراع الخاصة بها.
البحث عن منتجات Descoware وصيانتها
نظرًا لأن هذه الأشياء الجميلة كانت قيد الإنتاج لمدة 30 عامًا فقط، يمكنك أن تتخيل أنها اكتشاف نادر أكثر من أدوات الطبخ المماثلة مثل Le Creuset أو Staub. ومع ذلك، إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فيمكنك بالتأكيد تعقب نسخة Descoware الأصلية. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من المعرفة الداخلية حول كيفية اكتشاف العناصر الثمينة الثمينة في متجر التوفير. ابدأ بالبحث عن الألوان المميزة لـ Decoware والبنية خفيفة الوزن.
كانت الألوان الأولى التي أنتجتها هذه العلامة التجارية هي التدرج الأحمر / البرتقالي الشهير “Flame” والأصفر المشمس الصلب. ثم أطلقت لاحقًا مجموعة من الألوان الأخرى مثل Avocado Green وMarigold Yellow وSky Blue وChocolate Brown. أصدرت Descoware أيضًا منتجات منقوشة تحتوي على زهور التوليب والخضروات. سيكون لكل قطعة أيضًا علامة الشركة المصنعة مطبوعة في الأسفل. من المفترض أن تشاهد عبارة “Descoware” مكتوبة بخط متصل إلى جانب عبارة “صنع في بلجيكا”. ابحث عن ألوانها المذهلة واسم الشركة للتأكد من أنك وجدت الصفقة الحقيقية.
على الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور عليه في متجر التوفير، إلا أنه ليس مستحيلًا. فقط خذ وقتك في صب الأكوام. إذا تفاقم الأسوأ، يمكنك أيضًا تعقب منتجات Descoware على موقع eBay أو Etsy بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 100 دولار حسب الحجم. فقط تأكد من التحقق مرة أخرى من صحة أي قطعة تنوي شراءها عبر الإنترنت. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لإحضار هذا العنصر القيم من متجر التوفير من الخمسينيات إلى المنزل، فمن الضروري العناية به بشكل صحيح. اغسل ديسكوير يدويًا بصابون لطيف وأداة غير كاشطة حتى تدوم معك مدى الحياة.