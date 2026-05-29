ليس بيركس: تحقق من توفيرك المحلي بحثًا عن علامة تجارية قديمة لأدوات المطبخ ستشعر بسعادة غامرة للعثور عليها

يمكنك العثور على مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ القديمة ذات الأسعار المعقولة في متجر التوفير. ولكن إذا كنت يقظًا، فيمكنك تعقب الأحجار الكريمة النادرة والعتيقة بتكلفة منخفضة بشكل لا يصدق. قد تكون Pyrex واحدة من أسماء التذاكر الساخنة عندما يتعلق الأمر بالاكتشافات القديمة ولكن هناك العديد من المقتنيات الأخرى التي يصعب العثور عليها للبحث عنها أيضًا. أي مُقتصد يستحق ملحه يكون على استعداد للنظر إلى ما هو أبعد من الاسم القديم الأكثر إثارة للاهتمام حتى يتمكن من اكتشاف كنوز أقل شيوعًا. إذا كنت تبحث عن أدوات مطبخ جميلة مطلية بالمينا، فلا ترتكب خطأ بإغفال Descoware العتيق.

أنتجت هذه العلامة التجارية مجموعة من أواني الطبخ المصنوعة من الحديد الزهر المطلية بالمينا لمنافسة العلامات التجارية الشهيرة مثل Le Creuset. تأسست في بلجيكا في أربعينيات القرن العشرين تحت اسم “Bruxelles Ware”. لم يتغير الاسم إلا عندما تم تأسيسها رسميًا في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. كانت هذه العلامة التجارية في طليعة ثورة الطراز الحديث في منتصف القرن. فهو يمزج بسلاسة بين الأسلوب والوظيفة، ويوفر أدوات مطبخ خفيفة الوزن بمجموعة من الألوان والأنماط النابضة بالحياة. لم تتفوق هذه القطع في الاستخدام العملي فحسب، بل أذهلتها أيضًا الأشكال العضوية الجذابة والخطوط الواضحة. كان Descoware يتمتع بشعبية كبيرة في أوجها. في الواقع، كان المفضل لدى الشخصية التلفزيونية المحبوبة والطاهية جوليا تشايلد. لسوء الحظ، تراجعت شركة ديسكوير في السبعينيات عندما تم بيع براءات الاختراع الخاصة بها.