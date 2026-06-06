ليس جيري جارسيا، وليس كيرت كوبين: هذا هو أغلى غيتار تم بيعه في مزاد على الإطلاق

حتى عندما يشق عازفو الجيتار طريقهم عبر “Wonderwall”، فإن أشباح الأساطير تعزف وتتمزق على خشبة المسرح، مثل جيمي هندريكس، وبوب ديلان، وكورت كوبين، وجيري جارسيا، وإدي فان هالين، وما إلى ذلك. من المؤكد أن القيثارات التي امتصت عرق أبطال لوحة الفريتس هذه ستباع أكثر في المزاد، أليس كذلك؟ فكر مرة أخرى. إنه ديفيد جيلمور عضو فرقة بينك فلويد الذي تفوق عليهم جميعًا. تم بيع ستراتوكاستر باللون الأسود بالكامل مقابل 14.550.000 دولار في مارس 2026. لذا، نعم، ليست هناك حاجة للشعور بالسوء في المرة القادمة التي تريد فيها إضافة المزيد من الغواكامولي على البوريتو الخاص بك.

من المؤكد أنك تعتقد أنه مقابل هذا السعر، يكون هذا غيتارًا ينفث اللهب مع حنق مصنوع من الماس النقي وغراب رأس يعرض صورة ثلاثية الأبعاد لجيمي بيج؟ لا. إنها مجرد ستراتوكاستر سوداء مهزومة. ولكن هذا هو الجيتار الذي استخدمه غيلمور في كل ألبوم لفلويد من عام 1970 إلى عام 1983، والأغنية المنفردة الأسطورية “Comfortable Numb” وكل شيء. يتضمن ذلك “The Dark Side of the Moon”، وهو ألبوم موسيقى الروك الأكثر شهرة على الإطلاق والذي تجاوزت مبيعاته جميع الألبومات الأخرى في السبعينيات (ببيع 50 مليون نسخة) ويقترب من 1000 أسبوع على Billboard Hot 200. لذا، إذا كنت من أشد المعجبين بفلويد ولديك 14.5 مليون دولار إضافية لإنفاقها، فماذا ستفعل؟

جاء Strat من مجموعة مالك إنديانابوليس كولتس والملياردير جيم إيرساي، الذي كان يمتلك مجموعة مذهلة من التذكارات الموسيقية التي تم بيعها معًا في مزاد كريستيز بأكثر من 84 مليون دولار. كان غيتار جيلمور هو أغلى قطعة في المجموعة.