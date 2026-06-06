ليس جيري جارسيا، وليس كيرت كوبين: هذا هو أغلى غيتار تم بيعه في مزاد على الإطلاق

حتى عندما يشق عازفو الجيتار طريقهم عبر “Wonderwall”، فإن أشباح الأساطير تعزف وتتمزق على خشبة المسرح، مثل جيمي هندريكس، وبوب ديلان، وكورت كوبين، وجيري جارسيا، وإدي فان هالين، وما إلى ذلك. من المؤكد أن القيثارات التي امتصت عرق أبطال لوحة الفريتس هذه ستباع أكثر في المزاد، أليس كذلك؟ فكر مرة أخرى. إنه ديفيد جيلمور عضو فرقة بينك فلويد الذي تفوق عليهم جميعًا. تم بيع ستراتوكاستر باللون الأسود بالكامل مقابل 14.550.000 دولار في مارس 2026. لذا، نعم، ليست هناك حاجة للشعور بالسوء في المرة القادمة التي تريد فيها إضافة المزيد من الغواكامولي على البوريتو الخاص بك.
من المؤكد أنك تعتقد أنه مقابل هذا السعر، يكون هذا غيتارًا ينفث اللهب مع حنق مصنوع من الماس النقي وغراب رأس يعرض صورة ثلاثية الأبعاد لجيمي بيج؟ لا. إنها مجرد ستراتوكاستر سوداء مهزومة. ولكن هذا هو الجيتار الذي استخدمه غيلمور في كل ألبوم لفلويد من عام 1970 إلى عام 1983، والأغنية المنفردة الأسطورية “Comfortable Numb” وكل شيء. يتضمن ذلك “The Dark Side of the Moon”، وهو ألبوم موسيقى الروك الأكثر شهرة على الإطلاق والذي تجاوزت مبيعاته جميع الألبومات الأخرى في السبعينيات (ببيع 50 مليون نسخة) ويقترب من 1000 أسبوع على Billboard Hot 200. لذا، إذا كنت من أشد المعجبين بفلويد ولديك 14.5 مليون دولار إضافية لإنفاقها، فماذا ستفعل؟
جاء Strat من مجموعة مالك إنديانابوليس كولتس والملياردير جيم إيرساي، الذي كان يمتلك مجموعة مذهلة من التذكارات الموسيقية التي تم بيعها معًا في مزاد كريستيز بأكثر من 84 مليون دولار. كان غيتار جيلمور هو أغلى قطعة في المجموعة.
التاريخ التفصيلي لجيلمور بلاك سترات
مثل الكثير من القيثارات الأسطورية الأخرى، فإن غيتار ديفيد جيلمور يحمل لقب: The Black Strat. انتهى المطاف بآلة ستراتوكاستر الشهيرة والمذهلة ضمن مجموعة الملياردير جيم إيرساي في عام 2019 عندما اشتراها مقابل ما يقرب من 4 ملايين دولار (وهو رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت)، وأضافها إلى القيثارات المملوكة لأمثال جيري جارسيا وكورت كوبين وإريك كلابتون (وكذلك المخطوطة الأصلية لأغنية “On the Road” لجاك كيرواك – ورقة واحدة غير منقطعة من “النثر العفوي”). تمثل مجموعة Irsay بأكملها أربعة من أغلى خمسة القيثارات على الإطلاق.
إن غيتار جيلمور ستراتوكاستر ليس فقط أغلى غيتار يُباع في المزاد؛ لقد تم تأريخ تاريخها بدقة أكبر من حياة معظم الناس. أصدر فيل تايلور، فني غيتار جيلمور، كتابًا نفدت طبعته الآن، بعنوان “بينك فلويد: ذا بلاك سترات، تاريخ ديفيد جيلمور بلاك فيندر ستراتوكاستر” في عام 2008 (الطبعة الرابعة أيضًا)، يحتوي على حوالي كوادريليون صورة للغيتار على مر السنين؛ استشهدت كريستي بالكتاب الموجود في مجموعة إيرساي. يأتي جيتار جيلمور أيضًا مع غلافه الذي يعود إلى عصر “The Wall”، ولا يزال شريط الاهتزاز مثبتًا في مكانه، وقد تكون رائحته مثل راحة يد جيلمور. يعد هذا أمرًا استثنائيًا تمامًا بالنسبة للموسيقي الذي لم يكن من المفترض أبدًا أن يكون عضوًا دائمًا في بينك فلويد.
أما بالنسبة للسبب الذي أدى إلى ارتفاع سعر جيتار غيلمور من حوالي 4 ملايين دولار إلى 14.5 مليون دولار في سبع سنوات، فلا أحد يستطيع أن يخمن ما هو أبعد من الواضح: اتجاهات السوق، واسم جيم إيرساي، والمنافسة القوية من المشترين، بلاه بلاه. ولكن لا تقلق. يمكن للأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في الحدث دائمًا الحصول على قطعة Gilmour Signature Stratocaster Relic المستخدمة، وهي نسخة طبق الأصل من الصفقة الحقيقية على Reverb. سيكلفك حوالي 15000 دولار فقط.