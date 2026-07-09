ليس حمام سباحة: البديل الأرخص الذي سيضيف لمسة ريفية

من المؤكد أن حمام السباحة في الفناء الخلفي يمكن أن يوفر الكثير من المرح في الشمس. ولكن لإثارة إعجابك حقًا، فكر في بديل أقل شيوعًا. بمجرد إطلاق العنان لخيالك، ستدرك أن هناك الكثير من الميزات المائية التي يمكن أن تمنح حديقتك لمسة فاخرة. من بينها: إضافة جدول أو بركة إلى حديقتك، والتي يمكن أن تخلق أجواء ريفية هادئة، خاصة عند تصميمها مع الأثاث الخشبي المجاور والنباتات المائية واللمسات الريفية الأخرى.

أكثر من مجرد وجه جميل، توفر البركة مكانًا هادئًا في حديقتك وتضيف عددًا كبيرًا من الفوائد البيئية – فهي تخلق مصدرًا إضافيًا للمياه للحديقة، بالإضافة إلى تقليل كمية العشب التي تحتاج إلى جزها باستخدام الجزازات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجتذب البرك مجموعة واسعة من الحيوانات البرية، بما في ذلك الحشرات المفيدة، مثل اليعسوب التي يمكنها تدمير البعوض والذباب والبعوض بقوة.

مثل الكثير من الميزات المائية الأخرى، يمكن أن تحقق البركة التي يتم صيانتها جيدًا عائدًا كبيرًا على الاستثمار، مما يعزز قيمة الممتلكات الخاصة بك. ومع ذلك، فإن الغوص في ملكية حمام السباحة هو مسعى أكثر تكلفة بكثير. وفقًا لبيانات من شركة Angi، فإن تركيب حمام سباحة داخلي يكلف حوالي 66000 دولار في المتوسط، مقارنة بحوالي 11000 دولار على الطرف العلوي للبركة. عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على كل ميزة، فإن السعر السنوي للمجمع يتراوح بين 3000 دولار و6000 دولار. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكلفك البركة ما بين 300 دولار إلى 5000 دولار سنويًا اعتمادًا على الحجم والأسلوب.