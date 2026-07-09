ليس حمام سباحة: البديل الأرخص الذي سيضيف لمسة ريفية

من المؤكد أن حمام السباحة في الفناء الخلفي يمكن أن يوفر الكثير من المرح في الشمس. ولكن لإثارة إعجابك حقًا، فكر في بديل أقل شيوعًا. بمجرد إطلاق العنان لخيالك، ستدرك أن هناك الكثير من الميزات المائية التي يمكن أن تمنح حديقتك لمسة فاخرة. من بينها: إضافة جدول أو بركة إلى حديقتك، والتي يمكن أن تخلق أجواء ريفية هادئة، خاصة عند تصميمها مع الأثاث الخشبي المجاور والنباتات المائية واللمسات الريفية الأخرى.
أكثر من مجرد وجه جميل، توفر البركة مكانًا هادئًا في حديقتك وتضيف عددًا كبيرًا من الفوائد البيئية – فهي تخلق مصدرًا إضافيًا للمياه للحديقة، بالإضافة إلى تقليل كمية العشب التي تحتاج إلى جزها باستخدام الجزازات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تجتذب البرك مجموعة واسعة من الحيوانات البرية، بما في ذلك الحشرات المفيدة، مثل اليعسوب التي يمكنها تدمير البعوض والذباب والبعوض بقوة.
مثل الكثير من الميزات المائية الأخرى، يمكن أن تحقق البركة التي يتم صيانتها جيدًا عائدًا كبيرًا على الاستثمار، مما يعزز قيمة الممتلكات الخاصة بك. ومع ذلك، فإن الغوص في ملكية حمام السباحة هو مسعى أكثر تكلفة بكثير. وفقًا لبيانات من شركة Angi، فإن تركيب حمام سباحة داخلي يكلف حوالي 66000 دولار في المتوسط، مقارنة بحوالي 11000 دولار على الطرف العلوي للبركة. عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على كل ميزة، فإن السعر السنوي للمجمع يتراوح بين 3000 دولار و6000 دولار. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكلفك البركة ما بين 300 دولار إلى 5000 دولار سنويًا اعتمادًا على الحجم والأسلوب.
كيفية إضافة بركة أو تيار إلى حديقتك
إذا كنت تفكر في الخوض، إليك ما يجب أن تعرفه حول تركيب بركة في الفناء الخلفي. الخطوة الأولى هي البحث عن الإرشادات المحلية لمعرفة ما إذا كان الحصول على تصريح ضروريًا، خاصة بالنسبة للبرك الأكبر أو الأعمق. يعد الموقع أمرًا أساسيًا بشكل خاص، حيث يحصل المكان المثالي على ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس يوميًا. تجنب إنشاء البركة على أرض مائلة أو مباشرة تحت الأشجار حيث يمكن أن تسقط الأوراق وغيرها من الحطام بسهولة. ومع ذلك، لا تزال البركة بحاجة إلى أن تكون قريبة بما يكفي من مأخذ كهربائي لتشغيل المضخة، وقريبة من خرطوم للملء. في حين أنه يمكنك بالتأكيد الاستعانة بمصادر خارجية لهذا المشروع للمحترفين، إذا كنت من النوع الذي يعتمد على الأعمال اليدوية، فإن العملية تتضمن حفر ما يكفي من التربة – على سبيل المثال، ينبغي أن تكون بركة سعة 200 جالون حوالي ثلاثة أقدام × ستة أقدام بعمق قدم ونصف – وتركيب طبقة سفلية وبطانة، ثم تجميع مجموعة أدوات البركة والمضخة.
لإنشاء نهر أو جدول في الفناء الخلفي، ستتبع عملية مماثلة بمجرد أن تحدد بالضبط كيف تريد أن يشق طريقه عبر مساحتك الخاصة. ستحتاج أيضًا إلى التخطيط لحوض صرف على أحد طرفيه يمكنه استيعاب حوالي خمسة جالونات من الماء لكل قدم خطي من التيار المتدفق. بمجرد حفر كل شيء، وإعداد البطانات، وتشغيل المضخة، فقد حان الوقت لإنشاء ملاذ ريفي لأحلامك، وإنهاء الحافة بالحجارة والحصى الصغيرة والنباتات. هناك أيضًا العديد من أنواع النباتات المائية التي يمكنك إضافتها إلى الجزء الداخلي من ميزات المياه الطبيعية لديك للمساعدة في إخفاء البطانة والمضخة.