ليس شارمين، وليس كوتونيل: أفضل ورق تواليت بحسب تقارير المستهلك صديق للبيئة أيضًا

عادة، عندما تفكر في ورق التواليت المثالي، ربما تتبادر إلى ذهنك أولاً علامة تجارية كبيرة مثل Cottonelle أو Charmin. لا شك أن هذه العلامات التجارية توفر توازنًا رائعًا، لكنها قد تكون باهظة الثمن ولها بعض العيوب التي تمنعها من أن تكون الخيار الأفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرها البيئي الكبير هو أحد الأسباب التي قد تجعلك ترغب في إعادة التفكير في شراء هذه العلامات التجارية الشهيرة. وفقًا لتقارير المستهلك، فإن الخيار الأفضل يأتي من علامة تجارية أقل شهرة، وهي Who Gives a Crap، التي تنتج منتجات ناعمة وقوية وصديقة للبيئة.

يقدم موقع Who Gives a Crap نوعين مختلفين من ورق التواليت. الأول مصنوع من مواد معاد تدويرها. ومع ذلك، تشير تقارير المستهلك إلى أن ورق التواليت المصنوع من الخيزران بنسبة 100% المكون من ثلاث طبقات هو الخيار الأفضل. حتى أنه يعمل مع معظم خزانات الصرف الصحي، في حين أن الخيارات الفاخرة مثل تشارمين قد تكون ورق تواليت تريد تجنبه للحفاظ على صحة خزان الصرف الصحي الخاص بك.

يستخدم ورق الخيزران مياهًا أكثر قليلًا من الخيار المعاد تدويره، مما يجعله أقل صداقة للبيئة بالمقارنة، لكن الخيزران لا يزال خيارًا أكثر استدامة من العديد من البدائل. بالإضافة إلى أن ورق التواليت الخاص بهم أكثر صداقة للبيئة، تشير الشركة أيضًا إلى أن المنتجات خالية من الرائحة، ومعتمدة من B Corp، ومعبأة في مواد قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحويل إلى سماد، ويتم شحنها خالية من الكربون.