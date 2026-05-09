ليس شارمين، وليس كوتونيل: أفضل ورق تواليت بحسب تقارير المستهلك صديق للبيئة أيضًا

عادة، عندما تفكر في ورق التواليت المثالي، ربما تتبادر إلى ذهنك أولاً علامة تجارية كبيرة مثل Cottonelle أو Charmin. لا شك أن هذه العلامات التجارية توفر توازنًا رائعًا، لكنها قد تكون باهظة الثمن ولها بعض العيوب التي تمنعها من أن تكون الخيار الأفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرها البيئي الكبير هو أحد الأسباب التي قد تجعلك ترغب في إعادة التفكير في شراء هذه العلامات التجارية الشهيرة. وفقًا لتقارير المستهلك، فإن الخيار الأفضل يأتي من علامة تجارية أقل شهرة، وهي Who Gives a Crap، التي تنتج منتجات ناعمة وقوية وصديقة للبيئة.
يقدم موقع Who Gives a Crap نوعين مختلفين من ورق التواليت. الأول مصنوع من مواد معاد تدويرها. ومع ذلك، تشير تقارير المستهلك إلى أن ورق التواليت المصنوع من الخيزران بنسبة 100% المكون من ثلاث طبقات هو الخيار الأفضل. حتى أنه يعمل مع معظم خزانات الصرف الصحي، في حين أن الخيارات الفاخرة مثل تشارمين قد تكون ورق تواليت تريد تجنبه للحفاظ على صحة خزان الصرف الصحي الخاص بك.
يستخدم ورق الخيزران مياهًا أكثر قليلًا من الخيار المعاد تدويره، مما يجعله أقل صداقة للبيئة بالمقارنة، لكن الخيزران لا يزال خيارًا أكثر استدامة من العديد من البدائل. بالإضافة إلى أن ورق التواليت الخاص بهم أكثر صداقة للبيئة، تشير الشركة أيضًا إلى أن المنتجات خالية من الرائحة، ومعتمدة من B Corp، ومعبأة في مواد قابلة لإعادة التدوير أو قابلة للتحويل إلى سماد، ويتم شحنها خالية من الكربون.
يعتبر كتاب Who Gives a Crap خيارًا ميسور التكلفة وصديقًا للبيئة
بالإضافة إلى المنتج نفسه، تتبرع الشركة بنسبة 50 بالمائة من أرباحها للمنظمات التي تركز على الصرف الصحي للمياه والنظافة، ومنتجاتها – بما في ذلك الأصباغ والأغلفة – نباتية بالكامل. كان لدى تقارير المستهلك أيضًا عدد لا بأس به من الأشياء الإيجابية للإبلاغ عنها حول Who Gives a Crap. إنها خالية من الوبر، وكان من السهل بدء لف المربعات وتمزيقها. يذكر الموقع أيضًا أن ورق التواليت يأتي في عبوة رائعة.
يتم تغليف كل لفة بشكل فردي بتصميمات ممتعة وأحيانًا محدودة الإصدار، مما يعني أنه من السهل تخزين ورق التواليت في الخارج وجعله يبدو مزخرفًا دون الحاجة إلى التفاخر. التغليف عملي وساحر أيضًا. تحتوي بعض القوائم على تذكير صغير بأنك اقتربت من نهاية الصندوق الخاص بك وقد يكون الوقت قد حان للطلب مرة أخرى.
أما بالنسبة للتكلفة، فهي أغلى قليلاً من Cottonelle (0.35 دولار لكل 100 مربع) وبنفس تكلفة شارمين (0.55 دولار لكل 100 مربع). اعتمادًا على عدد اللفات التي تشتريها وما إذا كنت مشتركًا أم لا، فإنك تنظر إلى ما يتراوح بين 0.42 دولارًا و0.55 دولارًا لكل 100 مربع. إنه أمر مكلف بعض الشيء، ولكن من الأسهل تبريره نظرًا لتركيز الشركة البيئي ومساهماتها الخيرية.
العوامل التي يجب مراعاتها قبل شراء Who Gives a Crap
هناك بعض السلبيات لهذه الشركة. أولاً، المنتجات غير متوفرة على نطاق واسع في معظم المتاجر. ما لم تكن ترغب في الذهاب إلى Whole Foods لشراء ورق التواليت، فسيتعين عليك شرائه عبر الإنترنت. من الناحية الفنية، فهي متوفرة على Amazon وTarget، لكن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من ذلك بكثير. ثانيًا، يقدمون فقط خيارات مجمعة، عادةً من 24 إلى 48 لفة في المرة الواحدة. إذا كنت تعيش بمفردك أو ليس لديك مساحة كبيرة، فإن العثور على مكان لتخزين كل ورق التواليت هذا أمر مزعج إلى حد ما.
العيب الأكبر هو النعومة. كما ذكرنا من قبل، فإن المتانة والسمك والنعومة هي بعض الصفات المميزة لورق التواليت الجيد. على الرغم من أن أداء Who Gives a Crap جيد بشكل عام، إلا أنه ليس بنفس جودة بعض العلامات التجارية الأخرى، وفقًا لتقارير المستهلك. وينطبق هذا بشكل خاص على ورق التواليت المعاد تدويره، ولكن حتى ورق الخيزران يقال إنه ليس بمستوى النعومة الذي يفضله بعض الناس. ومع ذلك، إذا كنت قد نظرت من قبل إلى ورق تواليت آخر صديق للبيئة، فقد يكون هذا بمثابة ترقية في القوة والنعومة. ومع ذلك، إذا لم تكن هاتان المشكلتان مشكلة كبيرة بالنسبة لك، فقد يكون ورق التواليت هذا يستحق الشراء. يعني نموذج الاشتراك أنك لن تحتاج إلى إعادة التخزين يدويًا، كما أن متانته لن تتركك في مكان مرتفع وجاف (أو رطب، في هذه الحالة).