ليس على الجدران: كيف يُحدث البلاط تأثيرًا كبيرًا في غرف المعيشة لعام 2026

قد يجعلك التحول إلى عام جديد ترغب في تحديث المساحة الخاصة بك لإضفاء طابع جديد، وقد يكون العنصر المبلط هو ما تحتاجه تمامًا. على الرغم من أنه قد يبدو أن هناك حاجة إلى عملية تجديد ضخمة لتجديد أماكن المعيشة الخاصة بك، فقد تتمكن من تقديم بيان كبير باستخدام طاولة قهوة جديدة أو مُجددة فقط. اتضح أن المواد المشتركة في الحمامات والمطابخ يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير في غرفة المعيشة – ليس على الأرضيات أو الجدران، ولكن على أسطح الطاولات. هذا صحيح، طاولات القهوة المبلطة هي أحد الاتجاهات التي ستشاهدها أكثر في عام 2026، وهي واحدة قد ترغب في احتضانها لتجديد ترحيبك في منزلك.
تظهر هذه القطع الجذابة من أثاث غرفة المعيشة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي عروض محلات الديكور المنزلي الراقية. يتم استخدامها أيضًا من قبل مصممي الديكور الداخلي مثل Erin Sander، الذين أشاروا، في محادثة مع Better Homes and Gardens، إلى طاولات القهوة المبلطة كوسيلة لإضافة نسيج إلى مساحة المعيشة لعام 2026. يمكن أن يكون دمج إحدى قطع الأثاث هذه في غرفة الجلوس الخاصة بك طريقة سهلة للحفاظ على مساحتك حديثة. وبما أنه يمكنك صنع طاولة القهوة المثالية باستخدام البلاط، يمكنك إنشاء النوع الدقيق الذي تريده، مع البقاء في حدود ميزانيتك الخاصة.
كيفية احتضان اتجاه طاولة القهوة المبلطة في عام 2026
سواء قررت شراء طاولة قهوة مبلطة أو كنت تفكر في صنع طاولة قهوة خاصة بك، فهناك اتجاهات أسلوبية مختلفة يمكنك اتباعها، حتى لو كان هدفك الرئيسي هو تحديث غرفة المعيشة الخاصة بك. لا يوجد نمط واحد رائج لعام 2026، بل هناك مجموعة متنوعة من ميول الديكور. بالنسبة لبعض مصممي الديكور، تكون الألوان الأرضية مناسبة هذا العام، وإذا كنت منجذبًا إلى تلك الألوان الغنية والصامتة، فقد ترغب في الوصول إلى بلاط تيرا كوتا أو البلاط ذو اللون البرقوقي. من ناحية أخرى، تحظى الألوان الجريئة أيضًا بشعبية كبيرة باعتبارها عودة إلى الثمانينيات وقد تجعلك تفكر في مجموعة مختارة من الألوان الأساسية الجريئة لطاولتك كجزء من الديكور الأقصى. هناك أيضًا العديد من أشكال وأنماط البلاط التي يمكنك تجربتها.
في حين أن لوحات وأشكال التجانب المختلفة متاحة للاستيلاء عليها، فإن أنواعًا مختلفة من الجداول المنخفضة ستعمل لهذا الغرض أيضًا. يمكن استخدام المربعات الخزفية أو الطينية أو الزجاجية لإنشاء قطعة أثاث فاخرة أو عملية أو في مكان ما بينهما. يمكن للبلاط الداخلي على طاولة القهوة الخشبية أن ينقل الأناقة والرقي، في حين أن طاولة القهوة الكبيرة المغطاة بالكامل بشبكة من السيراميك يمكن أن توفر أجواء ممتعة وثقافة شعبية. مهما كان أسلوبك، لإكمال المظهر الجديد لغرفة المعيشة الخاصة بك، قد تفكر في إجراء ترقيات إضافية لتتماشى مع اتجاهات عام 2026، مثل السجاد الجذاب والديكورات الداخلية غير المنسقة.