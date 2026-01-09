ليس على الجدران: كيف يُحدث البلاط تأثيرًا كبيرًا في غرف المعيشة لعام 2026

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

قد يجعلك التحول إلى عام جديد ترغب في تحديث المساحة الخاصة بك لإضفاء طابع جديد، وقد يكون العنصر المبلط هو ما تحتاجه تمامًا. على الرغم من أنه قد يبدو أن هناك حاجة إلى عملية تجديد ضخمة لتجديد أماكن المعيشة الخاصة بك، فقد تتمكن من تقديم بيان كبير باستخدام طاولة قهوة جديدة أو مُجددة فقط. اتضح أن المواد المشتركة في الحمامات والمطابخ يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير في غرفة المعيشة – ليس على الأرضيات أو الجدران، ولكن على أسطح الطاولات. هذا صحيح، طاولات القهوة المبلطة هي أحد الاتجاهات التي ستشاهدها أكثر في عام 2026، وهي واحدة قد ترغب في احتضانها لتجديد ترحيبك في منزلك.

تظهر هذه القطع الجذابة من أثاث غرفة المعيشة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي عروض محلات الديكور المنزلي الراقية. يتم استخدامها أيضًا من قبل مصممي الديكور الداخلي مثل Erin Sander، الذين أشاروا، في محادثة مع Better Homes and Gardens، إلى طاولات القهوة المبلطة كوسيلة لإضافة نسيج إلى مساحة المعيشة لعام 2026. يمكن أن يكون دمج إحدى قطع الأثاث هذه في غرفة الجلوس الخاصة بك طريقة سهلة للحفاظ على مساحتك حديثة. وبما أنه يمكنك صنع طاولة القهوة المثالية باستخدام البلاط، يمكنك إنشاء النوع الدقيق الذي تريده، مع البقاء في حدود ميزانيتك الخاصة.