ليس كديكور للطاولة: أعد استخدام شاكر السكر المتوفر للحفاظ على العناصر مرتبة ومنظمة

من الأفضل شراء بعض العناصر من متجر التوفير بدلًا من دفع الثمن الكامل، بما في ذلك أي عدد من القطع القديمة التي يمكن استخدامها كجزء من ديكور منزلك. بينما يمكنك دائمًا استخدام ما تلتقطه للغرض الأصلي، يمكن إعادة استخدام أشياء مثل هزازات الملح والفلفل بعدة طرق. وإذا صادفت هزازات السكر المزخرفة، والمعروفة أيضًا باسم الكعك أو عجلات السكر، عندما تكون بالخارج، فقد ترغب في استخدامها كحل تخزين فريد. على غرار هزازات الملح والفلفل، تحتوي هزازات السكر على ثقوب متعددة في الأعلى تسمح للأشخاص برش السكر المحبب أو البودرة على الطعام والمشروبات. عادةً ما تكون هذه الهزازات أكبر حجمًا قليلاً، مع فتحات أكبر قليلاً تسمح بخروج السكر بسهولة. نظرًا لحجمها والثقوب الموجودة في الجزء العلوي من السيراميك، تعتبر هزازات السكر العتيقة مثالية لعرض وتخزين دبابيس القبعات.

إذا كنت من الأشخاص الذين يرتدون قبعات واسعة الحواف، خاصة عندما يكون شعرك مرفوعًا، فمن المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من دبابيس القبعات كجزء من مجوهراتك وإكسسواراتك. بدلًا من ترك دبابيس قبعتك في الدرج أو حتى تعليقها على القبعة، يمكنك استخدام شاكر السكر القديم لإبقاء دبابيسك في متناول اليد وعرضها بسهولة. مع المساحة بين الفتحات الموجودة في الخلاط، فإنها تمنحك مساحة كافية لتخزين دبابيس متعددة، مع حماية أي دبابيس مزخرفة للغاية من الاصطدام ببعضها البعض.