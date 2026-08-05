ليس كديكور للطاولة: أعد استخدام شاكر السكر المتوفر للحفاظ على العناصر مرتبة ومنظمة

من الأفضل شراء بعض العناصر من متجر التوفير بدلًا من دفع الثمن الكامل، بما في ذلك أي عدد من القطع القديمة التي يمكن استخدامها كجزء من ديكور منزلك. بينما يمكنك دائمًا استخدام ما تلتقطه للغرض الأصلي، يمكن إعادة استخدام أشياء مثل هزازات الملح والفلفل بعدة طرق. وإذا صادفت هزازات السكر المزخرفة، والمعروفة أيضًا باسم الكعك أو عجلات السكر، عندما تكون بالخارج، فقد ترغب في استخدامها كحل تخزين فريد. على غرار هزازات الملح والفلفل، تحتوي هزازات السكر على ثقوب متعددة في الأعلى تسمح للأشخاص برش السكر المحبب أو البودرة على الطعام والمشروبات. عادةً ما تكون هذه الهزازات أكبر حجمًا قليلاً، مع فتحات أكبر قليلاً تسمح بخروج السكر بسهولة. نظرًا لحجمها والثقوب الموجودة في الجزء العلوي من السيراميك، تعتبر هزازات السكر العتيقة مثالية لعرض وتخزين دبابيس القبعات.
إذا كنت من الأشخاص الذين يرتدون قبعات واسعة الحواف، خاصة عندما يكون شعرك مرفوعًا، فمن المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من دبابيس القبعات كجزء من مجوهراتك وإكسسواراتك. بدلًا من ترك دبابيس قبعتك في الدرج أو حتى تعليقها على القبعة، يمكنك استخدام شاكر السكر القديم لإبقاء دبابيسك في متناول اليد وعرضها بسهولة. مع المساحة بين الفتحات الموجودة في الخلاط، فإنها تمنحك مساحة كافية لتخزين دبابيس متعددة، مع حماية أي دبابيس مزخرفة للغاية من الاصطدام ببعضها البعض.
الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام شاكر السكر لتخزين دبابيس القبعات
إذا تمكنت من العثور على شاكر السكر القديم المزود بمسمار علوي، فسيسهل ذلك عملية تنظيف القطعة كثيرًا. وسوف ترغب في تنظيف شاكرك القديم قبل تخزين دبابيس القبعة الخاصة بك فيه لأنك لا تريد أن يصل أي سكر متبقي إلى أطراف الدبوس. ومع ذلك، حتى ماكينات السكر التي لها فتحة سفلية يمكن تنظيفها، على الرغم من أنك قد ترغب في تمرير الماء من خلالها عدة مرات للتأكد من عدم وجود أي سكر متبقي. عند تنظيفها، من المهم الانتباه إلى مادة القطعة أيضًا، حيث تريد أن تكون حريصًا على عدم إتلاف التصميم والطلاء. يجب أن تتأكد من أنك لا تستخدم الكثير من الصابون عند تنظيف الهزازات الخاصة بك، لأنه من المحتمل أن ينقع في السيراميك إذا لم يكن مغلقًا بالكامل.
من الأشياء الأخرى التي يمكنك استخدامها لتنظيف ماكينات السكر هي أعواد القطن وأعواد الأسنان، حيث يمكن أن تساعد في الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى الثقوب الصغيرة في ماكينة الخفق. ستحتاج أيضًا إلى تجفيفها رأسًا على عقب لمنع تجمع الماء في القاع، وهو أمر مهم بشكل خاص مع قطع السيراميك. بمجرد أن يصبح شاكر السكر نظيفًا وجافًا، يمكنك بعد ذلك وضع دبابيس قبعتك في الفتحات الموجودة بالأعلى وعرض القطعة في غرفة نومك أو الحمام أو في أي مكان تريد إضافة لمسة جميلة من الألوان إليه.