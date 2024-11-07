ليس لدى جو باك أي فكرة عما يتحدث عنه كريس روسو بتمريرة كاوبويز

ربما يكون الكلب المجنون قد أصيب بالجنون حقًا.

اعترض كريس روسو على جو باك بسبب تعليق زعم أن باك أدلى به تجاهه… ولكن يبدو أن التعليق المذكور لم يتم نطقه مطلقًا.

قال روسو، الشخصية الصاخبة على ESPN وSiriusXM، في برنامج يوم الاثنين إن باك كان لديه “الجرأة” لاستجوابه بشأن إزالة Cowboys من مباريات فترة الذروة.

“جو باك، الذي أحبه، أحبه، لكن جو لديه الجرأة ليسألني كيف تجرؤ على القول بأننا سنخرج من دالاس. جو، سأخبرك الآن، أعدك يا ​​جو أنك سوف تتوسل للحصول على مرونة مع رعاة البقر عندما تراهم بشكل أساسي ليلة الاثنين تسعة ملايين مرة – ونفس الشيء مع (مايك تيريكو من إن بي سي) – الآن التلفزيون بقية العام لأن رعاة البقر قد انتهوا. قال روسو خلال حديثه الصاخب: “لقد انتهينا”. “لا شيء يمكنك فعله سيغير ذلك.”

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من المؤكد أن المرء قد يعتقد أن باك قد انتقد روسو شخصيًا بناءً على صياغته. عادةً ما يؤدي إسقاط عبارة “كيف تجرؤ” إلى رفع درجة الحرارة أثناء الجدال.

ولكن، حسنًا، يبدو أن باك ليس لديه أي فكرة عما يشير إليه روسو.

”خذ تنبيهًا ساخنًا!! (وأنا أحبك) لكنني متأكد تمامًا من أنني أجريت المقابلة مع @JimmyTraina،” غرد باك يوم الأربعاء. “متى سألتك بشكل جرئ عن رعاة البقر؟ احصل على بعض الراحة. اعمل على تأرجحك الخلفي.”

تشير تغريدة باك إلى المقابلة التي أجراها مع Sports Illustrated قبل الأسبوع التاسع، حيث أشار ترينا إلى أنه يتعين على باك استدعاء مباراتين من Cowboys على طول الامتداد.

جادل ترينا أنه على الرغم من أن رعاة البقر لهم صلة بالصورة الكبيرة، إلا أنهم ليسوا فريقًا جيدًا يستحق فترات الذروة المتكررة هذا الموسم.

سيكون فريق Cowboys في “Monday Night Football” في الأسبوع 11 ضد تكساس والأسبوع 14 ضد البنغالز، بالإضافة إلى فتحة عيد الشكر السنوية الخاصة بهم ومباراة الأسبوع 16 ليلة الأحد ضد القراصنة.

“إنها ذات صلة دائمًا. قال باك: “لا يمكنك القول إنها ليست ذات صلة”. “أنا أعمل على محاولة جذب أكبر عدد من الأشخاص للمشاهدة.”

لم يقم باك بتوبيخ روسو في أي مكان في رده على رعاة البقر، على الرغم من أن مضيف WFAN السابق ربما كان يعتقد أن باك كان يناديه بشكل غير مباشر من أجل لقطة سابقة لرعاة البقر.

قال باك في تغريدة ثانية تضمنت مقطعًا من مقابلة ترينا: “عزيزي @MadDogUnleashed، هذا @JimmyTraina وليس أنت”. “في الإنصاف يا رفاق يبدو أنكم متشابهون تمامًا. لذلك أستطيع أن أرى كيف كنت تعتقد أن هذا هو أنت. ولكن لم يكن الأمر كذلك. أم كان كذلك؟ الآن لست متأكدا. ما زلت أحبك يا مادوجتريناروسو.

لم يلاحق روسو باك فحسب، بل حذر أيضًا NBC وTirico من إقامة مباراة Jets vs. Colts في مكانهم البارز، والتي أثبتت أنها ملاحظة ذكية.

قام اتحاد كرة القدم الأميركي باستعراض مباراة Jets-Colts من فتحة ليلة الأحد بدلاً من Bengals vs.Chargers.

قال روسو: “سأخبر شبكة إن بي سي بشيء يجب أن تفعله الآن يا مايكل، تأكد من الاتصال بالسلطة الموجودة في المكتب القانوني، والخروج من مباراة إنديانابوليس وجيتس في غضون 10 أيام”. “ستخسر الطائرات أمام أريزونا، وسيخسر إنديانابوليس أمام بوفالو ولا تجلسوا هناك، أنتم يا رفاق ستقنعونني، أنتم و(كريس كولينزورث)، بعد أسبوع من الأحد، بأن طائرات جيت كولتس تحتوي اللعبة على تبديلات فاصلة عندما يخسر أحد الفريقين سبعة من 10 ويخسر الفريق الآخر ستة من 10 لأننا لسنا أغبياء. يعرف المشجع الرياضي القمامة عندما يرى القمامة وقد يصبح إنديانابوليس وجيتس قمامة خلال أسبوع ونصف. اخرج الآن عندما تصبح الأمور جيدة.

اختتم روسو حديثه بالإشارة إلى أن اتحاد كرة القدم الأميركي مثقل بالقاع هذا الموسم.

قال روسو: “لا يوجد سوى تسعة أميال من الطريق السيئ في الدوري الوطني لكرة القدم”. “هناك عدد كبير جدًا من الفرق الرديئة وعدد كبير جدًا من الأفواه التي لا يمكن إطعامها على مستوى الشبكة. ليس هناك الكثير مما يحدث.”