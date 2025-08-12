ليس من الجيد شفط العناكب بالمكنسة الكهربائية—وهذا ما يحدث فعلاً

قد يبدو استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من العناكب فكرة عملية، خاصة إذا كنت ممن يشعرون بالخوف منها أو تفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان. لكن هذه الطريقة، رغم سهولتها، ليست فعّالة كما تظن—بل وقد تكون قاسية بلا داعٍ.

ما الذي يحدث فعليًا داخل المكنسة؟

عند شفط العنكبوت، قد تظن أنك تخلصت منه نهائيًا، لكن الواقع مختلف. بعض الأنواع قادرة على البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة دون طعام، ما يمنحها الوقت الكافي للزحف مجددًا عبر أنبوب المكنسة متتبعةً الضوء. أما العناكب الأضعف التي لا تستطيع الهرب، فغالبًا ما تموت اختناقًا داخل الغبار المتراكم، وهي نهاية قاسية لكائن لا يشكل خطرًا عليك في الأساس.

الطريقة المثلى للتعامل مع العناكب

العناكب التي نجدها في منازلنا ليست خطيرة على الإنسان، بل هي حلفاء طبيعيون لنا؛ إذ تتغذى على الحشرات المزعجة مثل البعوض والذباب والبراغيث الطائرة. بدل قتلها، الأفضل إخراجها إلى الخارج دون إيذاء:

ضع كوبًا زجاجيًا مقلوبًا برفق فوق العنكبوت. مرّر ورقة صلبة أو كرتونة تحت الكوب لتغلق الفتحة. انقل الكوب إلى الخارج وأفرج عن العنكبوت بعيدًا عن المنزل.

بهذه الخطوة البسيطة، تحافظ على توازن بيئتك الصغيرة وتقلل من وجود الحشرات المزعجة، وتقدم أيضًا خدمة بيئية لا تكلّفك شيئًا.

