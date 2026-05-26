ليس من الطوب، وليس أرضيات: فكرة حواف الحديقة التي يمكنك صنعها بنفسك بتكلفة أقل

إذا كنت تبحث عن حواف حديقة غير مكلفة، فمن المحتمل أنك قد فكرت بالفعل في الطوب أو الرصف الرخيص كحل DIY. ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنفاق مبلغ أقل، فهناك الكثير من الأفكار التي تستخدم مواد مجانية أو معاد استخدامها أو تم إنقاذها بدلاً من مواد تنسيق الحدائق التقليدية. واحدة من أفضل الأفكار لتصميم حدود الحديقة بميزانية محدودة هي استخدام الزجاجات المجانية التي كنت سترميها في سلة إعادة التدوير أو سلة المهملات.

من الصعب العثور على فكرة أرخص لحواف الحديقة، وهي في الأساس نفس التقنية المستخدمة في صنع حدود حافة الحديقة الانتقائية من الجرار الزجاجية. يمكن إعادة استخدام العديد من أنواع الزجاجات المختلفة كحواف في حديقتك، سواء كانت من المشروبات الغازية المتخصصة أو البيرة المصنوعة يدويًا. على الرغم من أنها ليست مثالية لإيقاف العشب أو توفير مساندة لأداة تشذيب الخيوط مثل بعض الأنواع الأكثر صرامة من حواف المناظر الطبيعية، إلا أن الزجاجات توفر خطًا مرئيًا نظيفًا وتضيف إلى جاذبية الحد الخاص بك.

إذا تم وضعها بعناية، يمكن أن تصبح الزجاجات ميزة زخرفية ممتازة أيضًا. العديد من الزجاجات، خاصة زجاجات النبيذ والمشروبات الكحولية، تأتي بألوان وأشكال جميلة، مما يجعلها طريقة ذكية لإعادة استخدام زجاجات النبيذ في حديقتك. يمكنك أيضًا العثور على زجاجات مربعة أو مستطيلة، بحيث تكون على شكل الطوب والرصف.