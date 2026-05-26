ليس من الطوب، وليس أرضيات: فكرة حواف الحديقة التي يمكنك صنعها بنفسك بتكلفة أقل

إذا كنت تبحث عن حواف حديقة غير مكلفة، فمن المحتمل أنك قد فكرت بالفعل في الطوب أو الرصف الرخيص كحل DIY. ولكن إذا كنت تتطلع إلى إنفاق مبلغ أقل، فهناك الكثير من الأفكار التي تستخدم مواد مجانية أو معاد استخدامها أو تم إنقاذها بدلاً من مواد تنسيق الحدائق التقليدية. واحدة من أفضل الأفكار لتصميم حدود الحديقة بميزانية محدودة هي استخدام الزجاجات المجانية التي كنت سترميها في سلة إعادة التدوير أو سلة المهملات.
من الصعب العثور على فكرة أرخص لحواف الحديقة، وهي في الأساس نفس التقنية المستخدمة في صنع حدود حافة الحديقة الانتقائية من الجرار الزجاجية. يمكن إعادة استخدام العديد من أنواع الزجاجات المختلفة كحواف في حديقتك، سواء كانت من المشروبات الغازية المتخصصة أو البيرة المصنوعة يدويًا. على الرغم من أنها ليست مثالية لإيقاف العشب أو توفير مساندة لأداة تشذيب الخيوط مثل بعض الأنواع الأكثر صرامة من حواف المناظر الطبيعية، إلا أن الزجاجات توفر خطًا مرئيًا نظيفًا وتضيف إلى جاذبية الحد الخاص بك.
إذا تم وضعها بعناية، يمكن أن تصبح الزجاجات ميزة زخرفية ممتازة أيضًا. العديد من الزجاجات، خاصة زجاجات النبيذ والمشروبات الكحولية، تأتي بألوان وأشكال جميلة، مما يجعلها طريقة ذكية لإعادة استخدام زجاجات النبيذ في حديقتك. يمكنك أيضًا العثور على زجاجات مربعة أو مستطيلة، بحيث تكون على شكل الطوب والرصف.
كيفية تركيب وتصميم حافة حديقة الزجاجة
عندما يتعلق الأمر باستخدام الزجاجات كحواف للمناظر الطبيعية، يمكنك المزج والمطابقة أو التمسك بنوع أو حجم واحد. إذا كنت تعامل الزجاجات باعتبارها المادة الأساسية، مثل الطوب أو الرصف، فيمكنك استخدامها بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن طحنها في مكانها أو تكديسها في سلة التراب واستخدامها كحدود. سواء كنت تستخدم زجاجًا شفافًا أو بنيًا أو ملونًا، فإن الطريقة التي يسقط بها الضوء عليه في أوقات معينة من اليوم ستمنح حديقتك لمعانًا مضيئًا يختلف تمامًا عن الطوب العادي والأرصفة.
يمكنك استخدام خرطوم حديقة قديم أو خيط لتحديد المكان الذي تريد الحواف فيه. تتمثل عملية التثبيت الأساسية في قلب الزجاجة رأسًا على عقب ولصقها في التربة، لكن كيفية القيام بذلك تعتمد على نوع النشارة الموجودة لديك ومدى ليونة تربتك. إذا كانت تربتك ناعمة، يمكنك استخدام مطرقة مطاطية للنقر على الزجاجات. إذا كانت صلبة ومضغوطة، فاحفر خندقًا ضحلًا حتى تتمكن من دفن الزجاجات على الارتفاع الذي تريده.
على الرغم من أن التجميد والذوبان قد يكون مشكلة في المكان الذي تعيش فيه، إلا أن بعض البستانيين أفادوا باستخدام هذه الفكرة لسنوات دون أي مشكلة. يمكنك أيضًا وضع الزجاجات بشكل استراتيجي لتكون بمثابة دليل أنيق للخرطوم لتسهيل سحب الخرطوم عند سقي نباتاتك.