ليس من الطوب، وليس أرضيات: فكرة حواف الممر لإضافة أوراق الشجر الإضافية إلى الفناء الأمامي الخاص بك

عندما يفكر أصحاب المنازل في إنشاء حدود جميلة على طول طريقهم، فإن ما يتبادر إلى ذهنهم عادةً أولاً هو المواد الصلبة. بعد كل شيء، يبدو الطوب أو الرصف الخرساني مرتبًا ومتينًا. ولكن ماذا لو كنت تريد بدلاً من ذلك تخفيف تلك الحواف القاسية؟ إذا كنت تبحث عن طرق لجعل الممر الخاص بك يبدو جديدًا مرة أخرى أو أكثر إثارة، فإن حدود الممر الحي هي خيار ممتع. وإذا كنت ترغب في زراعة نبات جميل المظهر وبسيط نسبيًا، فكر في زراعة عباءة سيدة (Alchemilla mollis) على طول حواف الممر الخاص بك للحصول على مظهر فريد.
تزدهر هذه النباتات المعمرة المبهجة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، نظرًا لأوراقها المخملية، مما يجعلها نباتًا رائعًا لتبطين الرصيف الخاص بك وإضافة القليل من المساحات الخضراء الإضافية إلى الفناء الأمامي الخاص بك. في الواقع، سينتج هذا النبات الساحر رشات صغيرة من الزهور على شكل نجمة ذات اللون الأخضر إلى الأصفر والتي ستتماشى بشكل رائع مع اللون المحايد الباهت لممرك. يمكن أن تنمو عباءة السيدة لتصل إلى ارتفاع يتراوح من 1 إلى 1 قدم بمجرد نضجها، ويمكن أن تنتشر من 1 إلى 2 قدم عرضًا. نظرًا للطريقة التي يتشكل بها النبات بشكل طبيعي أثناء نموه، فسوف يتدفق بلطف على حافة الممر الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم وضوح الانتقال بين الفناء الخاص بك وهذا السطح الصلب بشكل سحري. سيكون ذلك متعة بصرية صغيرة لطيفة لتعود بها إلى المنزل كل يوم، وهي فكرة رائعة لحدود الممر لتعزيز جاذبية الرصيف الخاص بك.
كيف تنمو عباءة السيدة على طول حافة الممر الخاص بك
الهدف هو إنشاء شريط متواصل خصب على طول حافة الممر الخاص بك، لذا قم بزراعة عباءة السيدة في صف متباعد بشكل مثالي بدلاً من النباتات الفردية هنا وهناك. سيخلق الخط الكثيف من أوراق الشجر حدودًا أكثر تماسكًا من الكتل المعزولة. نظرًا لأن عرض هذه النباتات عادة يبلغ 1½ على الأقل، فسوف تحتاج إلى تباعد التيجان عن تلك المسافة تقريبًا، أو بضع بوصات أكثر. يخلق هذا التباعد منطقة عازلة للنباتات الأصغر سنًا ويسمح بتداخل بسيط مثالي بمجرد نموها بالكامل، ويعمل بشكل جيد مع هذا المظهر. بالإضافة إلى ذلك، يحد الاكتظاظ من تدفق الهواء بين النباتات، مما يزيد من فرصة الإصابة بالفطريات.
يعد الصرف المناسب أمرًا مهمًا أيضًا لأنه على الرغم من أن عباءة السيدة تحب التربة الرطبة، إلا أنها تكره الجلوس في الأوساخ المشبعة بالمياه. لذا تأكد من أن التربة التي تزرعها فيها يمكن أن تستنزف جيدًا باستمرار. إذا كان الجريان السطحي من الرصيف الخاص بك يغمر منطقة الحافة باستمرار، فيمكنك تعديل التربة بالسماد لتعزيز تصريفها.
يعد التعرض لأشعة الشمس عاملاً آخر يجب التعامل معه: تفضل عباءة السيدة بعض الظل، ولكنها يمكنها تحمل أشعة الشمس الكاملة في المناطق الباردة. إذا كان الممر الخاص بك يميل إلى الخبز في وقت ما من اليوم، فسوف تحتاج إلى سقي النباتات في كثير من الأحيان لمنع أي حرق. أخيرًا، اعلم أن هذا النبات يحب البذر الذاتي، لذا يجب عليك قص الزهور الذابلة قبل أن تسقط بذورها للحفاظ على حدودك مرتبة. تعتبر عباءة السيدة أيضًا واحدة من العديد من النباتات المصاحبة المعمرة التي تزدهر بجانب نباتات الهوستا، وهو أمر رائع إذا كنت تريد استمرار عمل الحديقة الشريطية. تحدث عن نسمة الهواء النقي في ساحتك الأمامية!