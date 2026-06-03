ليس من الطوب، وليس أرضيات: فكرة حواف الممر لإضافة أوراق الشجر الإضافية إلى الفناء الأمامي الخاص بك

الهدف هو إنشاء شريط متواصل خصب على طول حافة الممر الخاص بك، لذا قم بزراعة عباءة السيدة في صف متباعد بشكل مثالي بدلاً من النباتات الفردية هنا وهناك. سيخلق الخط الكثيف من أوراق الشجر حدودًا أكثر تماسكًا من الكتل المعزولة. نظرًا لأن عرض هذه النباتات عادة يبلغ 1½ على الأقل، فسوف تحتاج إلى تباعد التيجان عن تلك المسافة تقريبًا، أو بضع بوصات أكثر. يخلق هذا التباعد منطقة عازلة للنباتات الأصغر سنًا ويسمح بتداخل بسيط مثالي بمجرد نموها بالكامل، ويعمل بشكل جيد مع هذا المظهر. بالإضافة إلى ذلك، يحد الاكتظاظ من تدفق الهواء بين النباتات، مما يزيد من فرصة الإصابة بالفطريات.

يعد الصرف المناسب أمرًا مهمًا أيضًا لأنه على الرغم من أن عباءة السيدة تحب التربة الرطبة، إلا أنها تكره الجلوس في الأوساخ المشبعة بالمياه. لذا تأكد من أن التربة التي تزرعها فيها يمكن أن تستنزف جيدًا باستمرار. إذا كان الجريان السطحي من الرصيف الخاص بك يغمر منطقة الحافة باستمرار، فيمكنك تعديل التربة بالسماد لتعزيز تصريفها.

يعد التعرض لأشعة الشمس عاملاً آخر يجب التعامل معه: تفضل عباءة السيدة بعض الظل، ولكنها يمكنها تحمل أشعة الشمس الكاملة في المناطق الباردة. إذا كان الممر الخاص بك يميل إلى الخبز في وقت ما من اليوم، فسوف تحتاج إلى سقي النباتات في كثير من الأحيان لمنع أي حرق. أخيرًا، اعلم أن هذا النبات يحب البذر الذاتي، لذا يجب عليك قص الزهور الذابلة قبل أن تسقط بذورها للحفاظ على حدودك مرتبة. تعتبر عباءة السيدة أيضًا واحدة من العديد من النباتات المصاحبة المعمرة التي تزدهر بجانب نباتات الهوستا، وهو أمر رائع إذا كنت تريد استمرار عمل الحديقة الشريطية. تحدث عن نسمة الهواء النقي في ساحتك الأمامية!